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Анонсирована встреча Путина с многодетными семьями
Кремль: Встреча Путина с награжденными орденом «Родительская слава» семьями пройдет 1 июня
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Российский лидер Владимир Путин 1 июня в Международный день защиты детей, проведет встречу с награжденными орденом «Родительская слава» семьями, сообщают в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что встреча пройдет в формате видеосвязи, в ней примут участие многодетные семьи из разных регионов России, передает ТАСС.
Орденом «Родительская слава» награждаются родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.
Ранее Путин поручил кабмину в срок к 15 сентября разработать дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми.
Путин подтвердил удар ВС России по штабу разведки Украины
Путин заявил об ударе ВС России по штабу разведки Украины
Российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки, заявил президент Владимир Путин во вторник.
«Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, России пришлось ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе началом специальной военной операции.
Глава российского государства подчеркнул, что российские военные наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности и по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами.
До этого президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов.
Путин прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на столицу
Система противовоздушной обороны российской столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников, заявил президент России Владимир Путин.
«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно», – заявил глава государства, передает ТАСС. При этом в системе еще «есть над чем работать», отметил он.
Руководству России понятно, что нужно делать для уплотнения противовоздушной обороны города. Провокации украинской стороны рассчитаны на зеркальные действия России, сказал Путин.
«Посмотрим, что с этим делать», – сказал президент.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.
Путин указал, что граждане Украины должны знать о провокациях руководства своей страны
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Жители Украины должны понимать, что руководство этой страны подталкивают Россию на ответные действия, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Центра «Зотов» в Москве, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой.
«Беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Киев провоцирует нас на зеркальные действия. Граждане Украины должны знать, к чему подталкивает их руководство», – цитирует ТАСС Путина.
«Что бы ни говорила Москва, виноватых будут искать в России. Но не мы развязали эту войну в 2014 году, и не мы используем средства, которые применяют украинские воротилы. Граждане Украины, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения», – добавил президент.
Ранее Владимир Путин назвал работу ПВО Москвы удовлетворительной.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.
Путин: Россию обманули, когда обещали не расширять НАТО на восток
Страны Запада обманули Россию, обещав не расширять НАТО на восток, затем они добрались еще и до Украины, заявил президент России Владимир Путин.
«Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восток, здесь еще и до Украины добрались. В 2014 году, как известно, совершили госпереворот и начали просто уничтожать всех, кто так или иначе хотел бы выстроить нормальные отношения с Россией, и кроме этого начали войну в Донбассе», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему расширение НАТО на Дальний Восток угрожает не только России.
Путин: Украину после распада СССР контролировали руководимые Западом люди
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Украину после распада СССР контролировали люди, которые встали на путь создания «анти-России» с подачи Запада, считает президент России Владимир Путин, об этом он заявил в преддверии встречи с представителями креативных индустрий в центре «Зотов».
«В основном территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала фактически люди, руководимые с Запада. Они встали на путь не просто борьбы с Россией, а создания на этой территории «анти-России», – указал он.
Также Путин добавил, что конкуренция между Москвой и Киевом после распада Советского Союза была неизбежна, сообщает ТАСС.
«После развала СССР было неизбежно, что будет какая-то конкуренция между Россией и Украиной. Это само собой разумеющееся, но, видимо, те, кто этим занимался, исходили из того, что все будет происходить цивилизованным способом и, более того, на основе нашей близости, общности – исторической, культурно-языковой и так далее. Но все пошло по другому пути, к сожалению», – сказал он.
Путин заявил, что Россия была вынуждена ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе.
Ранее в Кремле заявили, что страны Запада во всех сферах ведут войну против России.
Песков разъяснил фразу Путина «есть над чем работать» по поводу ПВО
Российская система ПВО показала себя эффективной, но будет продолжать совершенствоваться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Его попросили прокомментировать, что имел в виду президент Владимир Путин, сказав, что система ПВО Москвы показала себя удовлетворительно, но «есть над чем работать», передает ТАСС.
По словам Пескова, глава государства говорил о том, что есть пространство для повышения эффективности ПВО, эта работа будет продолжаться.
Вопрос, имеется ли у властей информация о том, откуда были запущены атаковавшие Москву и Подмосковье беспилотники, представитель Кремля переадресовал Минобороны.
Ранее Путин заявил, что система ПВО столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников.
Путин приехал в московский центр «Зотов» на Ходынке
Путин приехал в центр «Зотов» на Ходынке для встречи с представителями креативной сферы
Президент России Владимир Путин во вторник посетил центр «Зотов» – памятник архитектуры конструктивизма. Сейчас там находится культурно-образовательный кластер.
Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин во вторник пообщается с представителями креативных индустрий: с людьми, ведущими «предпринимательскую деятельность в области архитектуры, урбанистики, маркетинга, рекламы, издательского дела, IT – всего, что так или иначе подпадает под определение «креативной экономики», передает ТАСС.
Современный центр «Зотов» – многофункциональное пространство, рассчитанное на посетителей разных возрастов. Среди его проектов – выставки, экспозиции, перформансы современных художников, архитекторов, дизайнеров, фотографов и молодых исследователей. Комплекс объединяет два просторных выставочных пространства, два кинозала, детский клуб, общественную зону с книжным отделом, кафе, лекторий и другие площадки.
Путин: Удары Киева по жилым домам в России – явный признак террористической деятельности
Киев выбрал путь запугивания россиян путем атак на гражданские объекты, это явный признак террористической деятельности, заявил президент Владимир Путин во вторник во время посещения центра «Зотов».
Он подчеркнул, что Россия в ходе СВО наносит удары по территории Украины, но по военным объектам и инфраструктуре. «В ответ киевский режим выбрал другой путь – [путь] попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой, передает ТАСС.
Также Путин заявил, что система противовоздушной обороны российской столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.
Путин поздравил жителей Бурятии со 100-летием образования республики
Президент России Владимир Путин направил жителям Бурятии поздравительную телеграмму по случаю 100-летия образования республики, отметив высокий потенциал региона.
«Поздравляю вас со значимой, юбилейной датой – 100-летием образования Республики Бурятия. Вы по праву можете гордиться богатой природой родного края, самобытным историческим, духовным наследием предков», – говорится в поздравлении главы государства, опубликованном во вторник на сайте Кремля.
Путин отметил, что «здесь, на берегу Байкала, веками в мире и согласии, в традициях дружбы и взаимопонимания живут представители разных народов и культур, их созидательным трудом осваивались новые территории, строились города и поселки, возводились объекты транспортной и социальной инфраструктуры».
«Отрадно, что сегодня регион развивается, укрепляет свой экономический потенциал. В республике реализуются масштабные проекты в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, огромное внимание уделяется таким уникальным природным ресурсам, как Байкальский и Баргузинский биосферные заповедники», – подчеркнул президент.
Он также выразил уверенность, что энергия, инициативность, искренняя любовь к родине будут и впредь помогать жителям региона в решении востребованных задач на благо Республики Бурятия и всей России.
Кремль: Путин в среду обсудит региональную инвестполитику с кабмином
Кремль: Путин в среду обсудит региональную инвестполитику с кабмином
Российский лидер Владимир Путин планирует провести совещание с членами правительства 31 мая по вопросам региональной инвестиционной политики, сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что на обсуждение будут вынесены вопросы, связанные с региональной инвестиционной политикой и реализацией дорожных карт по трансформации делового климата, передает ТАСС.
Ожидается, что со своими докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов и губернатор Сахалинской области и председатель комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» Валерий Лимаренко.
Ранее стало известно, что кабмин подготовил Концепцию технологического развития до 2030 года.
Политолог назвал главные задачи России по защите детей
Политолог Шаповалов: Защита детей – ключевой приоритет России
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Защита детей стала общенациональной задачей России. Государство делает все для комфортного воспитания детей в семьях и ограждения их от западного деструктива, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Напомним, 1 июня в мире отмечается День защиты детей.
«Поправки в Конституцию, обязывающие госорганы способствовать созданию условий для развития детей, а также принятая недавно Стратегия комплексной безопасности детей говорят о том, что сбережение детей стало нашей общенациональной задачей. В России проводится комплексная разнонаправленная политика защиты детства», – пояснил Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ.
«Также государством делается все для комфортного воспитания детей в семьях. Так, в указе президента № 809 «Об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» семья и дети являются одним ключевых из приоритетов. А возвращение системе образования воспитательной функции помогает оградить детей от западного деструктива», – напомнил собеседник.
«Важно и то, что созданная нормативная база позволяет постоянно расширять инструменты защиты детей. В сферу защиты детей, без сомнения, относятся и выплаты на детей, беспрецедентное – даже по советским меркам – строительство школ, создание кванториумов, введение новых программ, например – «Пушкинской карты», и многое другое», – указал эксперт.
«В день защиты детей уместно упомянуть и про героев СВО. Это прекрасно понимают те, кто был в Донецке и видел Аллею ангелов. Именно защита мирного населения, в том числе – детей, является одной из задач спецоперации. Все действия, предпринимающиеся армией в рамках СВО, направлены на защиту детей. Жаль, что этого не понимает Международный уголовный суд, который ввел санкции против нашего руководства за вывоз детей из-под обстрелов в новых регионах России», – подчеркнул Шаповалов.
Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей, говорится на сайте омбудсмена.
Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации.
17 мая президент Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Правительству поручается в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии.
В документе, среди прочего, указывается, что одними из основных угроз для детей являются нетрадиционные ценности, насаждаемые недружественными государствами. Отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей».
Ранее Путин на мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника заявил: «Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране».
СМИ: Путин и Зеленский хотят посетить Эрдогана после его инаугурации
Hurriyet: Путин и Зеленский планируют посетить Эрдогана после его инаугурации
Российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский планируют посетить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана после его инаугурации, пишет газета Hurriyet.
По данным издания, лидеры стран нанесут визиты по отдельности, в рамках встреч обсудят с Эрдоганом конфликт на Украине и зерновую сделку, передает RT.
Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов. Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.
Песков: Путин не играет в компьютерные игры
Представитель Кремля Песков заявил, что Путин не играет в компьютерные игры
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что никогда не видел, чтобы президент Владимир Путин играл в компьютерные игры.
По его словам, ни от кого другого он этого тоже не слышал, передает ТАСС.
Напомним, в ходе посещения Путиным центра «Зотов» в Москве один из участников выставки, рассказывая о компьютерных играх главе государства, предположил, что вряд ли у российского лидера есть время играть по выходным, на что президент пошутил, заявив, что играет в будние дни.
Кремль заявил о согласовывании даты и места встречи Путина и Эрдогана
Кремль: Согласовываются дата и место встречи Путина и Эрдогана
Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора договорились о личной встрече в обозримой перспективе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Путин позвонил Эрдогану, чтобы поздравить с победой на выборах, после чего оба президента подтвердили твердое намерение в ближайшем будущем провести двустороннюю встречу, в данный момент идет подготовка к этой встрече, она состоится тогда, когда будут согласованы графики обоих лидеров, передает ТАСС.
Ранее турецкая газета Hurriyet писала, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский планируют посетить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана после его инаугурации.
Песков анонсировал переговоры Путина и президента Эритреи Афеворки
Президент России Владимир Путин планирует в среду встретиться с президентом Эритреи Исайясом Афеворки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На среду запланированы переговоры российской и эритрейской делегаций, затем два президента продолжат общение за рабочим завтраком, сказал Песков, передает ТАСС.
Он уточнил, что все это пройдет в Кремле.
Также у главы российского государства планируется в среду совещание с правительством, вечером пройдет закрытая часть рабочего дня президента, это внутренние встречи и совещания, заключил Песков.