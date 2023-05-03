Стартовало строительство энергоблока № 3 АЭС «Эль-Дабаа» с участием России

В Херсонской области найдены устройства для помощи украинским БПЛА

В Херсонской области нашли усилители радиуса действия украинских БПЛА

На вышках сотовой связи в Херсонской области начали находить нелегально установленные ретрансляторы. Эти устройства могут иметь военное предназначение - они способны увеличить радиус действия украинских беспилотников.

По словам очевидцев, подобные устройства могут увеличить боевой радиус действия БПЛА на 30 км. В связи с этим рекомендуется осматривать вышки на наличие посторонних устройств. На видео демонстрируется один из таких ретрансляторов.

Одной из главных проблем малых БПЛА является дальность передачи сигналов для управления ими. Технически малые беспилотники способны улететь существенно дальше, чем дальность связи установленных на БПЛА устройств управления. Для решения этой проблемы как раз и применяются ретрансляторы.

Таким образом, можно предположить, что украинские разведывательно-диверсионные группы работают в Херсонской области РФ для нелегальной установки ретрансляционных устройств.

В последние месяцы ВСУ активно используют беспилотники для атак на гражданские объекты России.