В США предрекли проблемы Украине с западными танками

Newsweek: ВСУ столкнутся с множеством проблем у западных танков

После поставок Западом танков Украина столкнется с трудностями в плане обучения, логистики и координации этого вида техники с другими частями вооруженных сил, сообщает Newsweek.

Издание пишет, что Украине после поставок западных танков придется интегрировать незнакомые и сложные системы, а также учитывать вес новых танков в погодных условиях.

Так, сложные американские Abrams, которые поставят только осенью, потребляют много топлива и требуют линий снабжения, которых у Украины нет, из-за чего танки могут быть использоваться неэффективно, говорится в публикации, передает РИА «Новости».

Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что танки как-то значительно повлияют на ход сражения. В статье отмечают, что многое будет зависеть от поддержки Украиной пехотой, артиллерией, инженерами, логистикой и техническим обслуживанием.

Ранее военный аналитик Шон Белл заявил, что американские F-16, которые планируется передать киевскому режиму, не будут обладать должной авионикой и радарами для обнаружения целей в воздухе.

До этого Пентагон заявил о старте обучения украинцев на Abrams в Германии.