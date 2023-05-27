Военный аналитик Белл: F-16 могут разочаровать Киев

Американские F-16, которые планируется передать киевскому режиму, не будут обладать должной авионикой и радарами для обнаружения целей в воздухе, заявил военный аналитик Шон Белл.

Истребители с такой авионикой и радарами слишком дорогие, но это главное, что Киеву требуется для противовеса российским ВКС, заявил Белл в интервью Sky News, передает РИА «Новости».

Западные страны также опасаются, что технологии, применяемые на современных F-16, будут перехвачены российской стороной, потому не станут рисковать, предположил аналитик.

Риск заключается в том, что украинская сторона получит то, «о чем просила», и обнаружит, что реальность «далеко не соответствует ожиданиям».

Сомнения в скором использовании F-16 Украиной выражал бывший верховный главнокомандующий НАТО по трансформации, французский генерал Жан-Поль Паломерос.