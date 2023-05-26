МВФ предупредил о рисках для мировой экономики из-за госдолга США

МВФ: Ситуация вокруг потолка госдолга США грозит появлением системных рисков для американской и мировой экономики

Ситуация вокруг повышения потолка госдолга США может привести к появлению системных рисков для американской и мировой экономики, Конгресс должен немедленно поднять или приостановить действие потолка госдолга Соединенных Штатов, говорится в письменном заявлении Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно заявлению МВФ, сделанного по итогам ежегодного обзора экономики Соединенных Штатов, сложившаяся ситуация вокруг повышения потолка госдолга США может создать дополнительные системные риски для американской и мировой экономики, в которых уже фиксируется заметное напряжение, передает ТАСС.

Международный валютный фонд призвал Конгресс Соединенных Штатов немедленно поднять или приостановить действие потолка госдолга США, чтобы не усугублять риски сокращения темпов экономического роста.

В МВФ также призвали найти более постоянное решение этой периодически возникающей проблемы. В фонде предлагают американским законодателям провести институциональные изменения, которые гарантируют, что впредь необходимое пространство в рамках лимита задолженности будет автоматически предоставлено для финансирования расходов.

Ранее в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Вашингтон в финансовой афере века, назвав госдолг США мировой финансовой пирамидой, построенной в целях обмана других государств.