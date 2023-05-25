Моряков авианосца ВМС США «Рональд Рейган» заподозрили в торговле наркотиками

Киодо: Моряков с авианосца ВМС США «Рональд Рейган» заподозрили в торговле наркотиками

Несколько членов экипажа авианосца «Рональд Рейган», который приписан к базе ВМС США Йокосука в соседней от Токио префектуре Канагава, заподозрили в употреблении и торговле наркотиками, сообщает Киодо со ссылкой на представителя ВМС США.

Пока неизвестно, сколько именно человек оказались вовлечены в незаконную деятельность, проводится расследование, передает ТАСС.

Ранее издание Navy Times со ссылкой на официальных представителей ВМС США сообщило, что к ответственности за употребление ЛСД привлечены 15 матросов американского авианосца «Рональд Рейган», большинство из них служит в отделении, обслуживающей ядерную установку корабля.