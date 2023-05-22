Посол Антонов дал оценку одобрению Вашингтоном ударов Украины по Крыму

Эксперт: На саммите G7 в Хиросиме США усилили давление на союзников из-за России и Китая

Политолог Бордачев: Внутри «Большой семерки» идет борьба вокруг противостояния России и Китаю

Соединенные Штаты пытаются склонить своих европейских союзников к тотальной антироссийской и антикитайской повестке. Но пока окончательно продавить свою позицию у них не получается. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее в Хиросиме завершился саммит G7.

«Ожидания от саммита «Большой семерки» в Хиросиме в целом были очень низкими. Единственное, что нас интересовало, смогут ли страны-участницы договориться об очередных пакостях в отношении России и Китая», – рассказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.



«Очевидно, что достигнуть консенсуса по всем вопросам не удалось. Американцы продолжают давить в первую очередь на европейских союзников, заставляют их порвать отношения с Россией. На этом фоне японцы пока находятся в привилегированном отношении, поскольку могут потихоньку продолжать сотрудничество с Россией по многим экономическим вопросам», – отметил он.

«Что касается итогового документа в целом, то там действительно очень большое внимание уделяется противостоянию с Китаем. При этом мы видим, что внутри «Большой семерки» идет серьезное согласование интересов, буквально на грани борьбы. Европейцы не хотят конфликтовать с Пекином, но Соединенные Штаты их последовательно к этому двигают. Антикитайские инициативы G7 пока просто слова, которыми страны Европы пытаются отделаться», – рассуждает собеседник.

«Участие в этом мероприятии президента Украины Владимира Зеленского действительно является частью пропагандистской работы Запада. Его возят по всем политическим мероприятиям и показывают, как олицетворение борьбы с Россией. Такие же куклы у Запада есть в разных сферах и направлениях. Например, в вопросах экономики – это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ничего не решает, но участвует в таких вот представлениях. В Хиросиму ее тоже притащили», – заключил Бордачев.

В превью к саммиту политолог отмечал, что «с момента своего создания почти 50 лет назад «Большая семерка» была символом безусловного доминирования Запада в мировой экономике и международной политике». «Сейчас это доминирование сталкивается с наиболее серьезным и, по всей видимости, смертельным вызовом. Источник вызова – демократизация международной жизни, локомотивом которой является рост экономических возможностей Китая, а также еще пары десятков держав, не относящихся к «золотому миллиарду», – рассуждал он.

«Россия, как и всегда в истории ее отношений с Западом, мужественно и самоотверженно сражается за свою уникальную нишу в мировых делах и право самостоятельно определять собственную судьбу. Однако впервые она опирается не на помощь нескольких союзников из числа стран того же Запада, а на объективное развитие исторического процесса», – отметил эксперт.

«Сейчас отношения России и Запада приобрели форму военно-политического противостояния «по всем фронтам», а Китай все больше оценивается в США и Европе как враг. Более того, другие крупные и средние страны мира все больше ведут себя непокорно: продолжают торговать с Россией ради своих коммерческих интересов и не уничтожают собственные экономики ради реализации целей США и Европы», – добавил он.

В воскресенье в японском городе Хиросиме завершился саммит «Большой семерки», сообщает РИА «Новости». В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит проходил в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран «Семерки» приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.

Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации. В субботу на саммит также приехал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД России заявили, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в Хиросиме превратило встречу в пропагандистское шоу, а результаты саммита стали подтверждением того, что смысл существования объединения – ведение гибридной войны с Россией. В ведомстве отметили, что саммит зациклился на всеобъемлющей конфронтации с Россией, а усилия США привели к тому, что G7 взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и поставок оружия Киеву.

Кроме того, Китай выразил решительный протест Японии после клеветы и грубого вмешательства стран «Большой семерки» в дела Китая на саммите в Хиросиме, сообщили в пресс-службе МИД КНР. В заявлении уточняется, что страны G7 под лозунгами глобального процветания «препятствуют восстановлению всеобщего мира и подрывают региональную стабильность», стремясь сдержать развитие других государств, а мировое сообщество абсолютно не должно верить подобным действиям.