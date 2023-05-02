Госдеп уклонился от прямого ответа на вопрос об атаке дронов ВСУ на объекты в России

Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель не дал прямого ответа на вопрос о том, как американское внешнеполитическое ведомство может прокомментировать атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Брянской области, в Севастополе и Крыму.

Патель, отвечая на данный вопрос, заявил, что предоставит украинской стороне возможность рассказать о своих операциях, которые они решили предпринять.

При этом представитель Госдепа заявил, что Соединенные Штаты, как и прежде, будут поддерживать украинских партнеров. Он подчеркнул, что Вашингтон будет продолжать стремиться к тому, чтобы «привлечь Россию к ответственности», пишет РБК со ссылкой на заявление на сайте внешнеполитического ведомства США.

Напомним, одна из последних атак на Севастополь, главную базу Черноморского флота, была совершена 29 апреля. Тогда один украинский дрон смог долететь до нефтебазы, второй БПЛА сбили на постах наружного наблюдения Черноморского флота при помощи стрелкового оружия. Одновременно с этим два дрона сбили над Крымом. В Госдуме атаку на Севастополь назвали терактом.