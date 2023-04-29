Губернатор Севастополя Развожаев: До нефтебазы смог долететь только один беспилотник ВСУ

До нефтебазы в Севастополе смог долететь только один беспилотник ВСУ, второй был сбит силами ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В своем Telegram-канале он отметил, что обломки сбитого БПЛА нашли на берегу рядом с терминалом, его поразили бойцы постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия.

Касательно ситуации с возгоранием цистерн с топливом в Севастополе Развожаев сообщил, что пожар полностью ликвидирован.

Ранее глава города сообщал, что, по предварительным данным, атаку на нефтебазу в Севастополе в субботу совершили два беспилотника.

