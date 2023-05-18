Медведев объяснил неправоту Киссинджера о принятии Украины в НАТО

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев объяснил бывшему госсекретарю США, экс-советнику американского президента по вопросам национальной безопасности Генри Киссинджеру, который «подошел к вековому юбилею», почему в ходе «кровавых конфликтов» не работают рассуждения о предотвращении экзистенциальных угроз.

Медведев написал в своем Telegram-канале, что Киссинджеру через десять дней исполнится 100 лет, и напомнил, что американский политик «еще с Брежневым встречался». Однако в оценке ситуации на Украине, по мнению зампреда СБ РФ, Киссинджер не прав.

По словам Медведева, для верной оценки ситуации важен учет не гипотетической, а прямой и явной угрозы. Он призвал представить, что «нынешние скудоумные руководители» Украину приняли в НАТО, и привел четыре пункта.

В первую очередь он напомнил, что Североатлантический альянс уже ведет гибридную войну с Россией.

Во-вторых, украинский националистический режим, как уверен Медведев, не откажется от попыток вернуть утраченные территории.

В-третьих, России придется жестко на это отвечать всеми возможными средствами.

«И вот вам ст. 5 Вашингтонского договора», – подчеркнул он. (Статья 5 Устава НАТО предусматривает создание системы коллективной защиты).

Напомним, по мнению бывшего госсекретаря (1973–1977) и экс-советника президента США по национальной безопасности (1969–1975) Генри Киссинджера, Украину следует принять в НАТО, чтобы контролировать, поскольку она становится страной с «наилучшим вооружением». Также он считает, что поскольку США и Китай нацелены на конфликт друг с другом, эти две страны стали главной угрозой миру и самому существованию человечества.

