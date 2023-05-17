В новый пакет антироссийских санкций ЕС решил включить 100 физических лиц и компаний

В Евросоюзе решили включить в 11-й пакет антироссийских санкций до 100 российских физических и юридических лиц, сообщает портал «Еврообсервер».

По информации источников в ЕС, заморожены счета более чем 1,6 тыс. российских физических лиц и компаний, в 11-й пакет будут добавлены около 100 наименований, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует принять 11-й пакет санкций в отношении Москвы, в котором намерен ограничить транзит товаров через территорию России.

Также страны G7 и ЕС намерены запретить импорт российского трубопроводного газа на маршрутах, по которым Москва ранее сократила поставки.

Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему Евросоюз впервые заявил о готовности ввести санкции против российского газа, который до сих пор оставался вне санкционных игр.