Мощный взрыв прогремел в Тернополе

Взрывы прогремели в Тернополе и Херсоне

В регионах Украины объявлена воздушная тревога, мощный взрыв прогремел в украинском Тернополе, также сообщается о взрыве в Херсоне, который находится под контролем вооруженных сил Украины.

Тревога прозвучала в западных, центральных и в большей части восточных регионов Украины, передает ТАСС.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Тернопольской области. Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко заявил, что «есть прилет в промзону Тернополя», передает РИА «Новости».

«Военкоры Русской Весны» сообщают о том, что в Тернополе начался «сильнейший пожар». Указывается, что российские войска «уничтожают склады с боеприпасами и топливом для контрнаступления ВСУ». «Вероятно, на очередном заводе враг хранил боеприпасы», – пишут военкоры.

В свою очередь Киевская областная военная администрация проинформировала о работе средств ПВО в окрестностях столицы.Напомним, также было опубликовано видео взрыва склада боеприпасов в Хмельницком. Снятые местные жителями кадры подтвердили уничтожение «Геранью» военного объекта.