Жителям освобожденной части Харьковской области рекомендовали покинуть регион

Российские войска отразили 26 атак ВСУ на Соледарском направлении, уничтожено более 540 украинских военных

Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Двуречного Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В течение ночи под Котляровкой Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника на этом направлении за последние сутки составили более 60 военнослужащих, бронемашина, две боевые машины РСЗО «Град», американская артиллерийская система М109 Paladin, а также самоходная артустановка «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ у Торского Донецкой народной республики (ДНР).

За ночь недалеко от Червоной Дибровы и Кременной ЛНР ликвидированы две ДРГ.

За прошедшие сутки ликвидированы более 75 военнослужащих, три бронемашины, три пикапа, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-20.

В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжили бои по овладению кварталами. Подразделения ВДВ оказывают поддержку и пресекают попытки контратак ВСУ на флангах, отчитались в Минобороны.

За минувшие сутки в районе Артемовска авиацией совершены девять вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 64 огневые задачи.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск поражены подразделения противника в районах Часова Яра и Богдановки ДНР.

На Соледарском направлении противник провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 км. Подразделениями ВСУ предприняты 26 атак, в них задействовали более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая спецтехника. Все атаки отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено, сообщил Конашенков.

На Малоильиновском направлении для повышения устойчивости обороны подразделениями Южной группировки занят рубеж с учетом преимуществ Берховского водохранилища.

Отражая атаки противника, мужественно себя проявили военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения ВС РФ.

Ликвидированы более 540 военнослужащих, восемь танков и более 20 единиц другой бронетехники.

В общей сложности потери противника на Донецком направлении составили около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, две гаубицы Д-30 и британская гаубица L-118.

Средствами ПВО в районе Часова Яра сбит Су-27 воздушных сил Украины.

Под Авдеевкой уничтожен склад артбоеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника у Водяного и Угледара ДНР. Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, самоходная артустановка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток ликвидированы около 40 военнослужащих, бронемашина и самоходная установка «Акация», перечислили в Минобороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 72 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах.

Возле города Запорожье уничтожено хранилище топлива военной техники ВСУ.

Рядом с Боровой Харьковской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Также рядом с Никополем Днепропетровской области уничтожен радиолокационный комплекс разведки «Зоопарк-1».

Средствами ПВО за последние сутки перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».

Также уничтожены 25 украинских беспилотников в районах пунктов Кременная, Кривошеевка ЛНР, Авдеевка, Белогоровка, Часов Яр ДНР, Каменское, Пологи, Токмак Запорожской области, Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.