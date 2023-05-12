Маркетолог предложил эффективные способы борьбы с рекламными звонками

Маркетолог Григорьев назвал недостатки законопроекта о штрафах за рекламные звонки

Для решения проблемы с холодными обзвонами необходима законодательная база, обязывающая сотовых операторов принимать меры в отношении телефонных спамеров, сказал газете ВЗГЛЯД член Совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев, комментируя предложение депутатов от партии ЛДПР ввести штрафы до миллиона рублей за рекламные звонки.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил внести в закон «О рекламе» поправки, которые предусматривают штрафы до 150 тыс. рублей за рекламные звонки на личные номера абонентов или адресатов, которые не давали свое согласие на получение таких звонков, передают РИА «Новости». При повторном правонарушении штраф может составить до миллиона рублей.



«К таким рекламным звонкам прибегают очень часто. Более того, если раньше холодными обзвонами занимались люди, то сейчас это делают роботы, поэтому не нужно теперь тратить средства на создание кол-центров. И, конечно же, это работает с маркетинговой точки зрения, иначе компании не занимались бы этим», – говорит Григорьев.

При этом он отмечает, что при использовании холодных обзвонов очень низкая конверсия (соотношение реальных покупателей к потенциальным). Так, из 50 тыс. абонентов подходят к телефону и реально что-то покупают лишь несколько человек. Но поскольку у рекламных звонков очень низкая себестоимость, данный метод является экономически выгодным для компании.

Собеседник не поддерживает данный прием работы, так как зачастую такие звонки основываются на «слитых базах телефонов». То есть это личные номера граждан, которые не давали свое согласие на то, чтобы им звонили с предложениями что-то купить. Таким образом идет навязывание товара или услуги против воли человека, что неправильно.

«Однозначно с этим нужно бороться. Но я не уверен, что здесь нужны какие-то штрафы. Непонятно, кто и как это будет отслеживать, ведь компании пачками закупают номера, они все время меняются. И практически недоказуемо это, разве что, если абонент сам запишет на диктофон его разговор с роботом, предлагающем рекламу», – рассуждает маркетолог.

К тому же, продолжает эксперт, есть вероятность того, что компании, практикующие холодные обзвоны, могут представляться своими конкурентами для устранения их с рынка.

«В принципе, сейчас существуют современные технические способы борьбы с такими звонками. То есть, подключив определенную услугу у сотового оператора, абонент может увидеть, с какого адресата идет звонок. В большинстве случаев холодные обзвоны определяются как спам. Также можно просто блокировать номера, с которых поступают эти звонки», – делится Григорьев.

Для решения проблемы с холодными обзвонами необходима законодательная база, обязывающая сотовых операторов принимать меры в отношении телефонных спамеров, заключил маркетолог.

Ранее доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин заявил, что звонящие пользователям в рекламных целях собеседники должны спрашивать разрешение у потенциальных покупателей перед озвучиванием предложения.