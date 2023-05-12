Военкоры показали работу снайперов ОБТФ «Каскад» под Угледаром

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12 мая, пятница | Последнее обновление — 13:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперты оценили «информационный шум» вокруг попытки контрнаступления ВСУ
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Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
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Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим.
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Преимущества использования искусственного интеллекта – экономия и скорость – очевидны для любого кинопродюсера: их использование позволяет дешево (за плату держателю ИИ) и почти мгновенно получить сценарий на основе случайно пришедшей с утра в голову мысли.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Военкоры показали работу снайперов ОБТФ «Каскад» под Угледаром
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Снайперская группа ОБТФ ДНР «Каскад» уничтожила боевика под Угледаром, видео работы снайперов показали военкоры.
«При наблюдении за передним краем противника снайперская группа ОБТФ ДНР «Каскад» выявила двух беседующих боевиков», – сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Один боевик ликвидирован.
Ранее военкоры опубликовали снятое ВСУ видео уничтоженной техники из разных стран НАТО в Артемовске.
В Минобороны объяснили невозможность перехвата «Кинжала» с помощью Patriot
В Минобороны России опровергли информацию о перехвате «Кинжала» Киевом
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Заявления украинской стороны о перехвате ракеты «Кинжал» не соответствуют действительности, поскольку ее перехват с помощью ЗРК Patriot невозможен, заявил высокопоставленный источник в российском Минобороны.
Киевский режим подобными заявлениями пытается выдать желаемое за действительное, заявил собеседник ТАСС.
Скорость полета «Кинжала» выше предельных боевых режимов зенитных ракетных комплексов, которые западные страны поставляют на Украину, догнать ракету не способны и снаряды Patriot, добавил он.
«Кинжал» проводит на финальном отрезке полета противоракетный маневр, после чего производит «практически вертикальный» заход на цель, что исключает перехват ракеты с помощью ЗРК, заключил источник.
О сбитом «Кинжале» сообщала украинская пресса, эти новости опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Позднее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что ВСУ все же сбили гиперзвуковую ракету.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что США специально раздувают фейковую новость о сбитом «Кинжале», пытаясь создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК.
Шендеровича в Вильнюсе проукраинские активисты облили кетчупом
Шендеровича на концерте в Вильнюсе атаковали проукраинские активисты и облили кетчупом
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Проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе облили кетчупом публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в России), недавно обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами.
Проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе атаковали Шендеровича и облили кетчупом. В ответ публицист назвал окружившую его группу людей с украинскими флагами «довольно ограниченными людьми».
Поводом для атаки послужили недавние высказывания Шендеровича (признан иноагентом в России) о всплесках нацизма на Украине, после чего публициста внесли базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ решением суда).
Позднее в соцсетях опознали нападавшего. В облившем Шендеровича кетчупом узнали эмигрировавшего из России в Литву в прошлом году Владислава Шипицына. Он отметился поддержкой радикальных украинских националистических движений и призывами собирать деньги на снаряды для ВСУ.
Напомним, 1 мая Шендеровича (признан иноагентом в России) внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ решением суда). Ранее публициста обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами.
Бастрыкин назвал организаторов покушения на Прилепина
Глава СКР Бастрыкин: За покушением на Прилепина стоят украинские спецслужбы
Украинские спецслужбы стоят за покушением на писателя Захара Прилепина, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин на площадке Петербургского международного юридического форума.
По словам Бастрыкина, спецоперация украинских спецслужб была подготовлена мощно и технически, и организационно, передает ТАСС.
Сегодня Бастрыкин также заявил, что у исполнителя покушения были сообщники, их сейчас ищут.
Ранее задержанный за подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина Александр Пермяков признался, что долгое время работал по заказу спецслужб Украины, и рассказал, как совершил теракт. Подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина предъявлено обвинение в терроризме.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель получил ранения. Позже Прилепин рассказал, как выжил после взрыва.
Минобороны опровергло сообщения о «прорывах обороны» силами ВСУ
Минобороны России опровергло заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ
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Распространенные в Сети заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии соприкосновения не соответствуют действительности, на херсонском, запорожском и купянском направлениях активные боевые действия не ведутся, обстановка в районе СВО находится под контролем, сообщили в Минобороны.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что распространенные отдельными Telegram-каналами заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности.
В Минобороны информировали, что, по состоянию на 22.00, на купянском направлении активные действия не ведутся, однако в течение дня Западной группировкой войск были пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника.
В ведомстве также сообщили, что на запорожском и херсонском направлениях активные боевые действия не ведутся, общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается, обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе остается спокойной. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев призвал не верить слухам о технике ВСУ на Днепре. В Росэнергоатоме также опровергли утверждения о якобы идущем наступлении ВСУ в районе Запорожской АЭС.
Российские войска отразили восемь атак ВСУ под Донецком
Минобороны: ВС России под Донецком отразили восемь атак ВСУ и пресекли три попытки провести разведку боем
Вооруженные силы России под Донецком пресекли три попытки противника провести разведку боем и успешно отразили восемь атак украинских вооруженных сил (ВСУ) на позиции российских войск, сообщили в российском военном ведомстве.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в четверг под Донецком были пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак украинских вооруженных сил на позиции российских войск.
В Минобороны РФ также информировали, что продолжается освобождение западной части Артемовска штурмовыми отрядами при поддержке авиации и артиллерии ВС России. Тем временем подразделения «Южной» группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки.
Ранее российское оборонное ведомство опровергло заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.
Военный эксперт: ВСУ применят британские ракеты Storm Shadow для атаки на Крым
Военный эксперт Козюлин: Западные страны активно готовят Украину к началу контрнаступления в Приазовье
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Поставкой ракет Storm Shadow Лондон пытается подтолкнуть США к передаче офису Зеленского и ВСУ дальнобойных ракет. Это ставит под угрозу территории России, непризнанные странами НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.
«Storm Shadow представляют собой ракеты воздушного базирования, что довольно любопытно, поскольку украинской авиации приходится крайне нелегко. Российские системы ПВО эффективно противодействуют украинской авиации. Насколько успешно противник сможет использовать подобные ракеты – пока не очень понятно», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.
«Ключевой параметр ракет – дальность поражения цели. Здесь стоит иметь в виду, что полет модернизированных Storm Shadow может быть доведен с 250 км до 560 км. Данный факт необходимо держать в голове и крайне осторожно подходить к подобным поставкам ВСУ. В принципе, с передачей подобных снарядов можно говорить о новом витке эскалации со стороны западных стран», – считает эксперт.
«В том, что организатором поставки стала именно Британия, нет ничего удивительного. Исторически это одна из наиболее русофобских стран, которая всегда пытается быть на шаг впереди других «партнеров» в деятельности против Москвы. Лондон использует тактику провокации США: если они передали ракеты, то в следующий раз Вашингтону станет сложнее отказывать Украине», – подчеркивает собеседник.
«В принципе, ВСУ могут использовать Storm Shadow для поражения военных объектов, логистических путей и уничтожения объектов энергетической инфраструктуры. При этом офис Зеленского заверил Британию в том, что ударов по территории России наноситься не будет. Однако Крым и новые регионы РФ признаются западными странами землями Украины», – акцентирует Козюлин.
«Поэтому, я думаю, ВСУ будут атаковать именно эти регионы. При этом во всех новостях говорится о том, что Лондон передал «несколько» ракет. Это крайне расплывчатая формулировка, которая может вводить нас в заблуждение», – уточняет эксперт.
«Украину действительно готовят к контрнаступлению и ударам по Крыму, и нам необходимо относиться к этому со всей серьезностью. Мы в состоянии противостоять Storm Shadow – наши системы ПВО к подобным вызовам готовы», – резюмирует Козюлин.
Ранее Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщает издание CNN. При этом Лондон взял с офиса Зеленского обещание, что снаряды не будут использоваться по целям в России.
Таким образом, отмечается в материале, ВСУ предоставлен «новый ударный потенциал по нанесению ударов дальнего радиуса действия в преддверии долгожданного контрнаступления». По данным источника, подобное вооружение «по-настоящему меняет правила игры», Украина получила возможности, о которых ВСУ просили с начала конфликта.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные адекватно ответят на поставку Британией подобных боеприпасов. По его словам, Кремль «весьма негативно» отнесся к передаче данного вооружения Украине.
Военкоры объяснили активность ВСУ желанием замаскировать попытку наступления
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Вооруженные силы Украины начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких, сообщают российские военкоры.
Сейчас на линии боевого соприкосновения фиксируется серия немасштабных атак без задействования сил главного удара с западной бронетехникой, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны». По данным авторов канала, ВСУ провели серию контратак на флангах Бахмута, на южном фронте затишье.
В сообщении отмечается, что Киев готовит свои удары на Запорожском и, вероятно, Херсонском участках фронта. «Возможно какие-то удары будут ложные», – отмечают авторы публикации.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки Киев может организовать вторую. Между тем глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возможное контрнаступление ВСУ в Запорожской области плохо закончится для президента Украины Владимира Зеленского.
В Польше испугались остаться наедине с Россией после поражения Украины
Mysl Polska: Польша останется наедине с Россией после поражения Украины
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Вашингтон оставит Варшаву один на один с Москвой после того, как проиграет Киев, поскольку сам будет в состоянии вооруженного конфликта с Пекином, полагает обозреватель газеты Mysl Polska Анджей Шлензак.
Украинские подразделения не побеждают на поле боя, и шансов у нее победить все меньше, заявил обозреватель Mysl Polska, передает радио Sputnik.
Американская сторона намеревается конфликтом на Украине максимально ослабить Россию политически, экономически и в военном плане. Китай же не может позволить ослабить Россию.
КНР, вступая в игру на Украине, превращается из регионального игрока в глобального и приближает начало конфликта США и Китая, и это не скажется лучшим образом на Польше, полагает автор статьи.
Если Киев проиграет Москве, а на другой части света вспыхнет китайско-американский конфликт, то вряд ли Вашингтон поддержит Варшаву, указал Шлензак.
США придется сосредоточить все силы против Китая и привлечь к этому НАТО, а Польша, разрушившая отношения с Россией, не сможет ни на кого рассчитывать, пояснил он.
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В Киеве пожаловались на неуязвимость российских ракет для ПВО Украины
MWM: ВС России нанесли удары по целям в Киеве неуязвимыми для ПВО Украины крылатыми ракетами Х-22
Российские крылатые ракеты Х-22, которые нанесли мощный удар по Киеву, неуязвимы для украинской системы ПВО, сообщило американское интернет-издание Military Watch Magazine.
По имеющейся у издания информации, ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине играют российские крылатые ракеты Х-22, чьи большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб, передает РИА «Новости».
Как отмечается в публикации, украинские официальные лица жалуются, что Россия применяет ракеты, разработанные для обхода многоуровневой системы противовоздушной обороны, окружающей авианосные группы США, и их фактически невозможно перехватить.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чем интересна крылатая ракета Х-22 и какие преимущества она дает российским Вооруженным силам на Украине.
Минобороны Британии: Киев не будет применять ракеты Storm Shadow для ударов по России
Глава Министерства обороны Британии Уоллес заявил, что Украина не применит крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow по России
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил данные о том, что Лондон передал Киеву ракеты большой дальности Storm Shadow.
Об этом он заявил во время выступления в Палате общин, передает РИА «Новости».
Ранее телеканал СNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Лондон передал Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, при этом получив заверения от Киева, что ракеты не будут использоваться по российской территории.
В Кремле ответили, что поставки потребуют адекватного ответа со стороны военных ВС России, Москва отнеслась к поставкам Лондона крайне негативно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с военной точки зрения в Кремле будут принимать соответствующие решения.
Захарова сыронизировала над Зеленским и Евровидением
Дипломат Захарова: Зеленский составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса Евровидение-2023
Европейский вещательный союз (ЕВС) напрасно отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением в финале Евровидения, он составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова отметила в своем Telegram-канале, что Европейский вещательный союз (ЕВС) напрасно отклонил просьбу Зеленского выступить с видеообращением в финале Евровидения, так как в этом году он составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса.
Ранее представитель ЕВС объяснил отказ Зеленскому тем, что конкурс является международным развлекательным шоу, одним из краеугольных камней которого считается неполитический характер мероприятия.
Экс-канцлер ФРГ Шредер стал фигурантом дела в Польше из-за конфликта на Украине
СМИ: Польские следователи заподозрили экс-канцлера ФРГ Шредера в подготовке конфликта на Украине
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал фигурантом расследования Польши о событиях на Украине. Его подозревают в энергетическом давлении на ЕС и Украину, а также в подготовке конфликта, сообщила радиостанция RMF FM.
По данным радиостанции, генеральная прокуратура Польши получила сообщение о возможности совершения Герхардом Шредером преступления, связанного с конфликтом на Украине. По версии польских следователей, он использовал свою позицию в российском энергетическом секторе, чтобы надавить на ЕС и Украину, передает РИА «Новости».
Также следователи не исключают того, что Шредер имел отношение к подготовке «российского вторжения».
Герхард Шредер возглавлял правительство ФРГ в 1998–2005 годах. В последнее время он регулярно подвергается критике за контакты с президентом России Владимиром Путиным и российским нефтегазовым сектором.
Ранее сообщалось, что бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост с 1998 по 2005 год) подал в суд на Бундестаг (парламент Германии) с требованием вернуть ему частично отозванные привилегии.
СМИ также писали, что запрос на исключение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) был отклонен во второй инстанции арбитражной комиссией партии.
Украина прислала в Россию список 11 детей для воссоединения с родственниками
Омбудсмен Львова-Белова: Украина передала список 11 детей для возврата из России
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Представители украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца передали список лишь из 11 детей, имеющих родственников на Украине, и попросили помочь в воссоединении, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на сессии, посвященной детям Донбасса, в рамках XI Петербургского международного юридического форума.
Львова-Белова отметила, что Россия регулярно слышит о тысячах детей, которых якобы она «депортировала» с Украины и «насильственно удерживает». По ее словам, представители украинского омбудсмена прислали список всего из 11 детей, которые, как им кажется, должны воссоединиться с родственниками на Украине, передает РИА «Новости».
Омбудсмен заявила, что детей из новых регионов придется перевоспитывать из-за пропаганды Украины, которая там велась: стирались строчки из стихов, переписывалась история. По ее словам, необходимо подготовить разные образовательные и информационные программы.
Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
В документе на сайте суда указано, что они якобы могли быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию, а действия предположительно были совершены на территории Украины после 24 февраля 2022 года.
Мария Львова-Белова считает, что ордер МУС говорит о мировом признании ее деятельности. «Здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны», – заявила она.
Российские войска за сутки уничтожили 490 украинских военных
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Ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Двуречной, Тимковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Рядом с Ивановкой Харьковской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Потери противника за последние сутки составили до 125 военнослужащих, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», говорится в Telegram-канале МО.
Недалеко от Нескучного Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника под Невским, Червоной Дибровой ЛНР), а также Серебрянкой Донецкой народной республики (ДНР).
За прошедшие сутки ликвидированы порядка 65 военнослужащих, две бронемашины, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили наступление в западной части Артемовска. ВДВ оказывали поддержку, сковывая подразделения ВСУ на флангах.
Авиацией в этом районе за минувшие сутки совершены восемь вылетов самолетов. Артиллерией Южной группировки войск выполнены 95 огневых задач.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражена живая и сила и техника противника у Красного, Калиновки и Часова Яра ДНР, сообщил Конашенков.
За сутки на этом направлении уничтожены до 230 военнослужащих и наемников, гаубица Д-30, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Возле Краматорска ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника рядом с Угледаром, Пречистовкой ДНР, Малиновкой, Гуляйполем, Новоданиловкой и Каменским Запорожской области. За последние сутки на этих направлениях уничтожены более 110 военнослужащих и семь автомобилей.
Под Гуляйполем Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады теробороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы около 20 военнослужащих, американская артсистема М777, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
В районе Херсона уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады теробороны, отметили в Минобороны.
В Киеве попросили Зеленского вернуть День Победы
В Киеве попросили Зеленского вернуть День Победы и отменить День Европы
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На Украине создана петиция с требованием вернуть празднование Дня Победы и отменить установленный вместо него 9 мая День Европы.
По мнению авторов петиции, в Великой Отечественной войне участвовали предки украинцев, когда страна была в составе СССР, поэтому «смысла отменять праздник нет», передает ТАСС.
Петиция зарегистрирована накануне, в данный момент ее подписали 73 человека.
Уточняется, что для того, чтобы Зеленский рассмотрел петицию, она должна в течение трех месяцев набрать 25 тыс. голосов.
Напомним, Зеленский своим указом установил в стране 9 мая День Европы, а 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
В 2019 году на портале RT сообщалось, что Зеленский назвал 9 мая Днем благодарности. В этот день президент Украины посещал могилу своего деда, прошедшего Великую Отечественную войну.
Кроме того, в своем Facebook* (запрещен в России) он тогда написал, что война «коснулась каждой украинской семьи», а «вклад украинцев в Победу огромный». Зеленский подчеркнул, что Украина «помнит тех, кто погиб, чтит тех, кто жив и благодарит украинцев за победу над нацизмом».
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