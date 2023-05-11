В Кузбассе открыли центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания

Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи начал работу в Кузбассе, здесь в первой смене бесплатно будут обучаться 300 кемеровских подростков, в том числе состоящие на учете в органах внутренних дел.

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, Запад не заинтересован в сильной процветающей России, и он пытается влиять на молодежь, поэтому необходимо сделать все, чтобы наша молодежь достойно продолжила дела своих отцов и дедов.

Центр открыт на базе губернаторской кадетской школы-интерната полиции и кадетской школы-интерната МЧС. В первой смене на бесплатной основе будут обучаться 300 кемеровских школьников от 14 до 18 лет, в том числе состоящие на учете в органах внутренних дел и находящиеся в трудной жизненной ситуации, говорится в сообщении на сайте правительства Кемеровской области.

Подростки будут изучать дополнительную общеразвивающую программу «Военно-спортивная подготовка и спортивное воспитание», которая включает в себя основы национальной безопасности России, огневой, тактической и инженерной подготовки, организации связи, пилотирования БПЛА и тактической медицины, физподготовку.

Школы оснащены необходимым учебным оборудованием, а также мультимедийной техникой, к услугам воспитанников будут актовые залы с современным звуковым оборудованием, организовано бесплатное питание. Физкультурой ребята будут заниматься в крупнейших спортивных комплексах региона – в Ледовом дворце «КуZбасс» и СК «КуZбасс-Арена».

Кроме Кузбасса, пилотные Центры начнут работу в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чеченской Республике, в Хабаровском крае, в Белгородской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.