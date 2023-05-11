Глава Минюста предложил решить вопрос с запретом государственной идеологии

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11 мая, четверг | Последнее обновление — 17:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Минобороны объяснили невозможность перехвата «Кинжала» с помощью Patriot
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Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим.
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Преимущества использования искусственного интеллекта – экономия и скорость – очевидны для любого кинопродюсера: их использование позволяет дешево (за плату держателю ИИ) и почти мгновенно получить сценарий на основе случайно пришедшей с утра в голову мысли.
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Поучителен состоявшийся 22 февраля 1946 года в Нюрнберге допрос свидетеля обвинения, директора Эрмитажа академика И. А. Орбели. Давая показания об артобстрелах Зимнего дворца немецкой артиллерией, он встретился с попыткой защиты размазать свидетеля.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Глава Минюста предложил решить вопрос с запретом государственной идеологии
Глава Минюста Чуйченко предложил решить вопрос о запрете государственной идеологии
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Нужно решить вопрос о запрете государственной идеологии, прописанном в Конституции России, заявил глава Минюста Константин Чуйченко.
Российскому руководству придется решить вопрос со статьей Конституции, в которой указано, что в России нет ни государственной, ни обязательной идеологии, заявил министр, передает ТАСС.
Глава ведомства уточнил, что эта статья заменила статью Конституции СССР о руководящей и направляющей силы КПСС. Это, по его словам, объясняет появление запрета на идеологию в действующем Основном законе.
Ни одна страна в мире не имеет таких положений в своих конституциях, и только в России «по совету наших так называемых партнеров» она существует.
По статье 13, в России признается идеологическое многообразие, и никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а все общественные объединения равны перед законом.
Le Figaro: Россия применила танк «Армата» в ходе спецоперации на Украине
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Западные танки M1 Abrams и Leopard 2 не смогут оказать сопротивления российскому танку Т-14 «Армата» в случае боевых столкновений на Украине, заявил в Le Figaro обозреватель французского издания Шарль Лекурье.
По словам Лекурье, о новом танке ВС России мало данных. Автор обзора напомнил мнение Международного института стратегических исследований о том, что Т-14 «Армата» станет основой в танковых войсках России, говорится в статье Le Figaro.
При этом Лекурье отмечает, что Т-14 обладает рядом особенностей. В частности, экипаж из трех человек не размещается в башне, а находится в бронированной камере в передней части корпуса.
Кроме того, он назвал «Армату» прорывом в сравнении с другой бронетехникой и заявил, что танк уже применили в ходе спецоперации.
Также автор статьи назвал танк прорывом, если говорить о другой бронетехнике РФ. Лекурье напомнил, что данные танки на Украине уже применили для ведения огня по позициям ВСУ.
В Киеве пригрозили ЕС терактами и масштабной войной
Подоляк: В случае прекращения поставок оружия Украине в Европе увеличится число терактов и начнется масштабная война
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил мнение, что в случае прекращения поставок оружия Украине в Европе существенно увеличится количество терактов и начнется масштабная война.
Подоляк заявил в эфире телеканала «Рада», что остановка поставок оружия Украине будет означать резкое масштабирование войны в Европе. По словам советника главы офиса Зеленского, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен был заявить, что в случае прекращения предоставления оружия Украине начнется война в других странах, существенно увеличится количество терактов в Европе. Он подчеркнул, что Европе не будут сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно, передает РИА «Новости».
Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней.
В Сети высмеяли перепутавшего «Кинжал» с обычной авиабомбой Кличко
Пользователи Сети высмеяли мэра Киева Кличко, который перепутал «Кинжал» с авиабомбой БетАБ-500ШП
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Пользователи соцсетей высмеяли мэра украинской столицы Виталия Кличко, который представил немецким журналистам обломки якобы сбитой украинской ПВО ракеты «Кинжал». По словам экспертов, киевский градоначальник выдал за «Кинжал» бомбу БетАБ-500ШП.
Корреспондент немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал в Twitter видео с мэром Киева Виталием Кличко, который говорит о якобы сбитых Украиной обломках российских ракет. При этом один из образцов представлен как оболочка боевой части гиперзвуковой ракеты «Кинжал», пишет «Коммерсант».
Однако в Сети усомнились в достоверности этой информации. Так, авторы Telegram-канала Милитарист предположили, что Кличко пал жертвой обмана со стороны украинских вооруженных сил и выдал за «Кинжал» бомбу БетАБ-500ШП.
Военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник в своем Telegram также написал, что «показанный кусок головной части не принадлежит ни аэробаллистической ракете 9-С-7760 (авиационного ракетного комплекса Х-47М2 «Кинжал»), ни близкородственной ей 9М723 ни в одной из известных версий их оснащения».
Издание Украина.ру в своем Telegram и вовсе высмеяло киевского градоначальника. «Масштаб – москальская выдумка! Арифметика – москальская лженаука! Моск (укр. – мозг) – МОСКальский орган!» – написали авторы канала.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но это заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позже уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету. В Пентагоне также заявили, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Пентагон умышленно разгоняет фейк о сбитой ракете «Кинжал», пытаясь создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК.
Российский боец сказал, сколько осталось до освобождения Артемовска
Российский боец: До освобождения Артемовска осталось 742 метра
Артемовск в ДНР практически освобожден, по прямой до въезда в город осталось около 740 метров, заявил российский боец.
По словам бойца группы «Вагнер», зачищен квартал вблизи училища, российские военные вплотную подошли к последнему укрепленному району украинских военных в городе. Осталось пройти 742 метра по диагонали на дорогу – пересечение улиц Юбилейная и Леваневского, по которой ВСУ снабжают свой гарнизон, передает РИА «Новости».
Боец отметил, что солдатам ВСУ пришлось отступить за улицу Чайковского, где украинское командование пытается выстроить линию обороны.
Также он добавил, что украинские бойцы оказывают ожесточенное сопротивление и ведут интенсивный артиллерийский обстрел российских позиций.
Ранее российское Министерство обороны рассказало о боях на северо-западной и западной окраинах Артемовска.
Актер фильма «Экипаж» Елизаров умер в Москве
Заслуженный артист России, актер фильма «Экипаж» Анатолий Елизаров умер в возрасте 80 лет в Москве.
Мужчину нашли мертвым в собственной квартире на юге столицы, сообщает Regnum со ссылкой на источник.
По предварительным данным, артист умер из-за сердечно-сосудистой недостаточности.
Родственники актера вызвали МЧС и полицию, так как мужчина не выходил на связь и не открывал дверь в квартиру. Когда замок вскрыли, то пожилой мужчина уже был мертв.
Анатолий Елизаров снимался в таких фильмах, как «Совсем пропащий», «Айболит-66», «Экипаж».
Байден пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в США
Президент США Байден пообещал всему миру проблемы в случае дефолта в США
Президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт Соединенных Штатов по госдолгу обернется проблемами для всего мира.
В ходе выступления на мероприятии в Нью-Йорке Байден заявил, что в случае наступления дефолта Соединенных Штатов по госдолгу у всего мира будут проблемы. Он предупредил, что в случае возможного дефолта американская экономика скатится в рецессию, а репутации Соединенных Штатов в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб. При этом в возможном дефолте США Байден обвинил республиканцев, так как, по его словам, США имеют возможность платить по своим долгам, передает РИА «Новости».
Напомним, в минувшее воскресенье республиканцы в Сенате отказались поднимать потолок госдолга США без сокращения государственных расходов администрацией. Между тем в прошлый вторник Байден отказался вести переговоры с Конгрессом о недопущении дефолта.
СМИ: Зеленский пойдет на переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо
The Hill: Зеленский, вероятно, готов предложить прекращение боевых действий ради сохранения лица
У президента Украины не так много способов сохранить лицо на фоне происходящих событий, одним из вариантов для него остаются переговоры с Россией, считает автор сайта The Hill Джозеф Боско.
Он указывает в статье, что одной из причин для переговоров может быть возможное посредничество Пекина, передает РИА «Новости».
Боско отмечает, что Зеленский, вероятно, готов предложить «прекращение боевых действий ради сохранения лица, а это означает, что Россия сохранит за собой часть территории». При этом он отмечает, что «Крым, похоже, не подлежит обсуждению для обеих сторон».
Также на решение украинского лидера влияет и неготовность президента США Джо Байдена снабжать Киев более современным наступательным оружием.
Ранее в США объяснили, почему Украина не сможет ударить по Крыму.
Соловьева возмутило возвращение Пугачевой в Россию
Соловьева возмутило, что Пугачеву тепло встретили в России
Телеведущий Владимир Соловьев возмутился возвращением Аллы Пугачевой в Россию и раскритиковал тех, кто тепло встретил певицу.
Об этом Соловьев заявил во время передачи «СоловьевLive» 10 мая. Телеведущий остался недоволен тем, что Пугачеву пустили в страну, пишет «Российская газета».
В частности, он прокомментировал возвращение певицы словами «цветами встретьте», «в ножки ей упадите» и «по телевизору ее еще покажите», сообщает Национальная служба новостей.
Пугачева прилетела в Москву 3 мая, чтобы проститься со своим другом – модельером Валентином Юдашкиным. Во время похорон пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поприветствовал певицу.
Военкоры показали уничтоженную технику НАТО в одном из дворов Артемовска
Военкоры показали разнообразную уничтоженную технику стран НАТО в одном из дворов Артемовска
Военкоры показали снятое военным ВСУ видео уничтоженной техники из разных стран НАТО в одном из дворов Артемовска.
Украинский военный снял, как всего лишь в одном дворе Артемовска находятся уничтоженные американский HMMWV (Humvee), канадский бронеавтомобиль Senator, там же найдена подбитая турецкая бронемашина BMC Kirpi.
Он также снял БМП-2 и другую технику, которая не опознана, отмечают военкоры в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что военкоры заметили особый знак на американских боевых машинах на Украине.
Российская ПВО отбила все атаки дронов ВСУ на Москву 9 мая
Генерал Липовой: Все атаки дронов ВСУ на Москву 9 мая были отражены
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Украинские дроны совершали попытки атак на Москву 9 мая, все беспилотники были обезврежены, заявил генерал-майор авиации, Герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.
По его словам, в День Победы было зафиксировано около ста атак беспилотников, которые были запущены с территории Украины и Московской области, с целью добраться до Красной площади и нанести какой-либо ущерб, однако все дроны были перехвачены и уничтожены российской ПВО, передает РИА «Новости».
Генерал уточнил, что впервые применялись дроны американской разработки с максимальным радиусом действия до 800 км, которые используются в разведывательных и ударных целях.
По словам Липового, БПЛА были сбиты в Белгородской области, несколько беспилотников были обезврежены на территории Курской области, на территории Воронежа и на территории Калужской области.
Также генерал заявил, что запущенный с территории Московской области ударный беспилотник был начинен взрывчаткой, однако в результате действий кремлевской охраны и Федеральной службы охраны все БПЛА были обезврежены.
Накануне в Московской области сообщили, что за последние два дня обнаружили два упавших беспилотных летательных аппарата.
В Кремле ранее заявили, что попытка Киева атаковать Кремль при помощи беспилотников является возмутительным шагом, который приравнивает Украину к государствам – спонсорам терроризма.
Напомним, в Москве и Подмосковье запретили полеты всех беспилотников, такое же решение приняли в руководстве Петербурга.
Правительство Кировской области подвело итоги первого года губернаторства Соколова
В Кировской области подвели итоги первого года работы губернатора Александра Соколова
В правительстве Кировской области подвели итоги первого года губернаторства Александра Соколова, напомнив о решениях и инициативах главы региона, которые существенно повлияли на развитие разных сфер экономики.
Так, отметили в правительстве региона, по итогам первого квартала 2023 года индекс промышленного производства Кировской области по обрабатывающим отраслям составил 119,1%. По данному показателю регион находится на втором месте в Приволжском федеральном округе. Кроме того, по инициативе Соколова создано региональное Агентство инвестиционного развития для работы с инвесторами по принципу «одного окна», а также создается институт инвестиционных уполномоченных, в районах области работает инвестиционно-предпринимательский десант.
Также по решению Соколова из бюджета области в 2022 году в Госфонд развития промышленности региона направлено 93 млн рублей для поддержки предприятий в виде льготных займов.
Напомним, в апреле Соколов заявил, что одним из решений проблемы привлечения кадров для работы на промышленных предприятиях может стать повышение их социальной ответственности перед сотрудниками, в том числе помощь в решении жилищных вопросов, передает ТАСС. Глава региона также отметил, что необходимо принимать меры как в мотивации при получении профессии, в его дальнейшем росте как профессионала, так и в повышении качества образования.
Наметились перемены и в бизнесе. Так, по инициативе Соколова снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) на 2023–2025 годы. За год число работающих в сфере малого и среднего предпринимательства увеличилось на 2,5 тысячи. Сегодня каждый третий работающий житель региона занят в этом сегменте.
Также в 2022 году получен максимальный за последние годы валовой сбор зерна – в 1,4 раза больше, чем в 2021 году. Одновременно Кировская область добилась рекордного урожая зерновых – более 700 тыс. тонн.
Изменения коснулись строительной отрасли: увеличена выдача разрешений на строительство, сокращены сроки рассмотрения документов, внедряются единые требования к комплексному развитию территорий.
Кроме того, разработана пятилетняя программа по развитию дорожной сферы. В программу вошли самые крупные объекты дорожного строительства – мост через Чепцу и тоннель под Транссибом. За пять лет планируется отремонтировать и построить 2 тыс. км дорог и 69 мостов. Для сравнения: за предыдущие пять лет было отремонтировано 1543 км дорог и 19 мостов.
За время губернаторства Соколова также был изменен подход к работе Фонда капитального ремонта. Теперь суммы не копятся на счетах, а направляются на проведение ремонта. Так, если в 2022 году капитальный ремонт был выполнен в 160 многоквартирных домах, то в 2023 будет отремонтировано 629 домов.
Также в рамках нацпроекта «Образование» в регион привлечено 2,8 млрд рублей на создание образовательной инфраструктуры. В течение 2022 года открыто 62 «Точки роста», школьный технопарк Кванториум в городе Кирово-Чепецке, центр цифрового образования детей «IT-куб» в городе Котельниче. Одновременно в Год педагога и наставника в Кировской области повышена заработная плата всем педагогическим работникам на 11% с 1 января 2023 года. Установлены доплаты к окладу в течение первых трех лет работы молодым педагогам.
В апреле Соколов рассказал о низком проценте школьников, сдающих ЕГЭ по техническим предметам, – физике и математике. По поручению губернатора в Кировской области эту проблему уже начали решать, введя стимулирующие выплаты педагогам, чьи выпускники сдадут физику и математику выше среднего балла по региону, передает РИА «Новости». Также губернатор отметил, что нужно усилить работу по ранней профориентации по инженерным специальностям.
Мирошник: Украина выдумывает проблемы России в Артемовске
Экс-посол ЛНР Мирошник: Солдаты ВС РФ в районе Артемовска морально и физически готовы дать отпор ВСУ
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ВС РФ своевременно решают проблемы координации военных подразделений. Фронт постепенно выравнивается, наши бойцы панике не поддаются. Мы хорошо изучили противника, поэтому готовы дать отпор ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник, комментируя ситуацию в Артемовске.
«В Сети появилась информация о том, что у наших военных есть проблемы на флангах под Артемовском. Однако эти слухи намеренно распространяются ВСУ. Украина хочет хоть как-то разбавить негативный информационный фон. Местные СМИ пишут только об ожидании контрнаступления, ведь реальных побед не имеется», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Их журналистам и политикам приходится буквально выдумывать в Сети несуществующие проблемы России. В реальности все вопросы координации действий воинских подразделений постепенно решаются. Фронт выровнялся: на проблемные участки перебрасываются необходимые силы. Ни о какой панике и речи быть не может», – отмечает эксперт.
«Нам хорошо известны планы офиса Зеленского. О том, что ВСУ могут предпринять попытку отрезать наши формирования в Артемовске от основных воинских частей, слухи уже были. Мы готовы ко всему: морально и физически», – подчеркивает собеседник.
«Кроме того, противник нами изучен. Россия прекрасно осведомлена о численности ВСУ, о количестве имеющейся у них техники. Даже возможные направления прорыва в Артемовске известны. В общем, если хотят испытать судьбу, пусть попробуют сунуться», – резюмирует Мирошник.
Ранее стало известно, что Артемовск в ДНР был практически освобожден ВС РФ – по прямой до въезда в город осталось около 740 метров. По словам бойца группы «Вагнер», зачищен квартал вблизи училища, а российские бойцы вплотную подошли к последнему укрепрайону ВСУ в городе. Осталось лишь выйти на дорогу-пересечение улиц Юбилейная и Леваневского, по которой Украина снабжает свой гарнизон.
Напомним, ВС РФ приступили к штурму последней цитадели противника. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на украинских аналитиков и военных, продолжаются бои вдоль участка улицы Медведева на севере «серой» зоны города, а в районе Ивановского ВСУ пытаются контратаковать и отодвинуть российских бойцов. Между тем ЧВК «Вагнер» подтянула резервы и с новой силой пошла на штурм.
На Международном антифашистском фестивале в Самаре предотвращен теракт
ФСБ предотвратила теракт в Самаре на Международном антифашистском фестивале
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В Самаре на Международном антифашистском фестивале планировался теракт, его предотвратили сотрудники регионального управления ФСБ, задержана уроженка Украины.
Ведомство предотвратило теракт еще в апреле, гражданка России, уроженка Украины, занималась сбором и передачей неустановленному лицу данных об объектах военной инфраструктуры и мест массового пребывания граждан, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Также женщина искала компоненты для приготовления зажигательной смеси. Ее задержали после закладки в тайник пакета с химическими компонентами. В машине у нее нашли мобильный телефон, с которого велась переписка с неустановленным лицом, представлявшимся сотрудником одной из военных организаций Украины.
Задержанная также является сторонницей украинских вооруженных формирований. Она планировала передать компоненты взрывчатки неустановленному лицу для поджога на территории площади имени Куйбышева в центре Самары в ходе Международного антифашистского фестиваля с 1 по 6 мая 2023 года.
На мероприятии ожидалось более 1 тыс. человек, таким образом злоумышленники надеялись воздействовать на российские органы власти.
Дело возбуждено по статье «Приготовление к террористическому акту». Подозреваемую заключили под стражу, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
The Spectator: Украина может потерять основного союзника в ЕС
The Spectator: После парламентских выборов в Словакии Украина может потерять ключевого союзника в ЕС
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В случае победы партии SMER во главе с Робертом Фицо на парламентских выборах в Словакии Киев лишится поддержки ближайшего союзника в Евросоюзе, пишет обозревать британского журнала The Spectator Уильям Наттрасс.
В частности, Наттрасс пишет, что правительство Словакии может возглавить Левая популистская Социал-демократическая партия SMER, главой которой является бывший премьер-министр Роберт Фицо – яростный критик политики Запада в отношении конфликта на Украине.
В частности, Наттрасс привел данные опроса, согласно которому половина граждан Словакии желает, чтобы победу в конфликте на Украине одержала Россия. Таким образом, пишет журналист, Фицо транслирует позицию большого количества сограждан, передает РИА «Новости».
Приход Фицо к власти явно станет плохой новостью для Киева, уточняет обозреватель. Он также напомнил, что Словакия – это важный транзитный и ремонтный узел для поставок западной военной техники на Украину. Кроме того, Братислава имеет значительное влияние в вопросе кризиса, связанного с избытком украинской сельскохозяйственной продукции.
Напомним, глава правительства Словакии Эдуард Хегер 7 мая ушел в отставку после того, как президент страны Зузана Чапутова не приняла его предложения по решению кризиса в правительстве. Досрочные парламентские выборы назначены на 30 сентября 2023 года.
Финский остров с военными укреплениями на границе с Россией выставили на продажу
Телекомпания YLE: На границе с Россией выставлен на продажу финский остров с военными укреплениями
Финский остров Ранкки с военными укреплениями выставлен на продажу за 7,9 млн евро, он находится около российской границы, сообщила финская телерадиовещательная корпорация YLE.
Действующим владельцем острова является Исмо Рятю, он купил его восемь лет назад за 700 тыс. евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на YLE.
Хозяин острова отметил, что в участок вложены значительные средства, все здания там имеют геотермальное отопление.
До 2015 года остров находился под управлением Сил обороны Финляндии.
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