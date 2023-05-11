Ректор ВШЭ призвал поторопиться с подачей заявок на участие в конкурсе «Лидеры России»

Член Наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России», ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов пригласил всех к участию в пятом сезоне конкурса и напомнил, что до окончания регистрации остается совсем немного времени: она проходит до 14 мая 2023 года.

По его убеждению, новые победители конкурса, как и прежние триумфаторы, найдут применение своим талантам и будут успешно работать на самых высоких и ответственных должностях.

В 2023 году Анисимов вошел в состав Наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России». Он подчеркнул, что конкурс не первый год доказывает: наша страна обладает уникальным и значительным управленческим кадровым потенциалом.

«Конкурс дает возможность заявить о себе и продвинуться, в первую очередь, настоящим патриотам – тем, кто не видит своего будущего вне России и готов работать на ее благо. Именно квалифицированные лидеры станут ключом для выполнения задач дальнейшего развития страны, гарантией суверенитета нашей Родины. Конкурс помог создать систему отбора наиболее талантливых управленцев для самых разных направлений. Таких людей у нас, к счастью, действительно много. Надо просто дать им возможность проявить себя», – уверен он.

Анисимов особо отметил, что участники конкурса «Лидеры России» получат шанс войти в число лучших управленцев страны, «они станут членами команды тех, кто готов искренне трудиться на благо страны и вдохновлять своим примером других».

Ректор НИУ ВШЭ пожелал не бояться конкурсных испытаний, смело идти вперед, уверенно продвигать и защищать свои идеи.

«Нынешнее время предоставляет широкие возможности для развития. Но для этого мало быть просто амбициозным, надо быть готовым к разумному риску принимать нетривиальные решения. Уверен, что новые победители конкурса «Лидеры России», как и предыдущие его триумфаторы, смогут найти применение своим талантам и успешно поработают на самых высоких и ответственных должностях. Россия – страна возможностей, так что давайте строить наше будущее вместе. Удачи!» – призвал Никита Анисимов.

Пятый сезон конкурса управленцев «Лидеры России» стартовал 4 апреля 2023. Принять участие в нем могут граждане РФ и других государств до 55 лет с опытом управления не менее двух лет. Для этого необходимо до 14 мая пройти регистрацию на сайте лидерыроссии.рф.

В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а также карьерные консультации и сопровождение. Иностранные граждане, победившие в конкурсе, смогут претендовать на получение в упрощенном порядке российского гражданства, а иностранцы-финалисты – на получение по такой же системе вида на жительство в РФ.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. За четыре сезона на участие в нем подано более 840 тыс. заявок из 150 стран.

