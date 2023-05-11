Политологи: Россияне стали свидетелями и участниками уникального процесса воссоединения русского народа

Политологи в ходе круглого стола рассказали о ходе интеграции новых регионов России

Новые регионы системно интегрируются в состав России. Это касается не только вопросов социально-экономической сферы, но и вопросов культуры, спорта и здравоохранения. Благодаря этому в города по дуге от ЛНР до Запорожской области постепенно возвращается мирная жизнь. К такому выводу пришли политологи, депутаты и эксперты в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему «Новые регионы в новой реальности».

«Сегодня – День Донецкой народной республики. Девять лет назад в районах ДНР прошел референдум о самоопределении региона. Завтра – день ЛНР. Эти события позволяют нам посмотреть на то, что происходит в новых регионах. Поговорить об изменениях после того, как регионы отказались от того, чтобы быть в одном государстве с оккупационным режимом, который представляет интересы западных олигархов», – рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Выход из состава Украины стал первым шагом на пути к исторической справедливости в отношении Донбасса. Президент России Владимир Путин принял единственно верное решение – защитить жителей Донбасса от фактического уничтожения нацистами. Достижение всех целей СВО должно обезопасить всех жителей регионов. Кроме того, восстановление Донбасса и Новороссии – драйвер для развития экономики всей нашей страны», – отметил он.

«Я нахожусь в ДНР с начала спецоперации. В Мариуполе не было ни одного целого окна в домах. Казалось, что уйдут десятилетия, чтобы город восстановить. Я раньше не видел таких масштабных строек, которые идут там сейчас. Строятся целые микрорайоны, новые школы, садики», – рассказал Дмитрий Саблин, заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне.

«Сегодня город Мариуполь полон жизни, настроен на светлое будущее. Год назад была задача просто напоить людей, был сумасшедший дефицит воды. Потом была задача накормить людей, дать им свет», – отметил он.

«Вопрос восстановления Мариуполя держит на личном контроле президент. Недавно было восстановлено трамвайное движение, поражает динамика строительства города. Люди благодарны всей большой стране, ведь Мариуполь всегда был русским городом и ждал соединения со своей Родиной. Эта мечта жила в наших сердцах. Все хотят мира, но мы все понимаем, что мир может быть только на наших условиях», – подчеркнул депутат.

Как отметила директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, новые регионы системно и последовательно интегрируются в состав России. «Во всех четырех субъектах уже сформированы позиции уполномоченного по правам человека, заработала система ОМС. Все социальные выплаты, которые действуют в других регионах, распространены и на новые субъекты. Есть доплаты врачам», – добавила она.

«Происходит стратегическое управление новыми регионами.

Правительство уже утвердило программу комплексного развития субъектов. Идет и интеграция воспитательной, образовательной систем. Такого стиля и подхода в управлении там раньше не было. В новые регионы направляются наиболее эффективные кадры, и сами субъекты становятся кузницами квалифицированных кадров», – отметила политолог.

«Стандарты открытости власти, которые за последние годы вышли в России на новый уровень, уже активно применяются и в новых регионах. В Луганске состоялась первая «прямая линия» Леонида Пасечника. Такой формат общения с властью в новых регионах практикуется впервые. Вопросы поступали через колл-центр и чат-бот», – рассказала Кислицына.

«Врио главы ДНР Денис Пушилин также провел «прямую линию» с жителями 27 апреля. Вопросы людей касались, прежде всего, водоснабжения населенных пунктов, состояния дорог, социальных выплат и освобождения всей территории ДНР. С полным установлением мирной жизни мы увидим еще больше форматов непосредственного общения глав регионов с жителями», – добавила она.

«В прошлом году, когда мы стали наводить порядок в сфере образования, стало очевидно, что в Херсонской области вообще не было обучения, а была лишь пропаганда. При этом сами преподаватели – потрясающие специалисты,

они стремились дать знания. Но 30 лет пропаганды не так просто вывести из образовательного процесса, хотя успехи уже есть», – рассказал Александр Малькевич, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета, член Общественной палаты РФ.

«Скоро в наших новых регионах будет не хуже, чем в Крыму, потому что заложены очень серьезные федеральные средства. Деньги идут на строительство, оснащение, ремонт школ, ссузов, вузов, на поставки книг. Нам нужно удержать этот уровень и идти дальше вперед», – добавил он.

«Русская культура тоже возвращается в мирную жизнь. Когда в новых регионах появляются наши выставки, видно, как люди воодушевлены. Выставки проекта Министерства культуры РФ «Наши традиции», оператором которого выступил Музей Победы на территории ЛНР, посетило огромное количество жителей. Для людей важно участвовать в выставках, для них это такой важный гражданский момент», – рассказал ученый секретарь Музея Победы Виктор Сеничкин.

«На Украине уничтожалась русская культура, формировалась новая идентичность. Когда мы приходим, у людей возрождается память о прошлом, в семьях это основа. Люди начинают не бояться об этом говорить – это значит, что мы победили», – подчеркнул он.

Параллельно с этим развивается и спортивная сфера. «Интерес к физической культуре и спорту со стороны крымчан за девять лет кратно вырос. Это стало возможным в том числе благодаря большому вниманию администрации президента», – считает Юрий Ветоха, зампредседателя комитета Госсовета Республики Крым по законодательству.

«Ярким показателем этого является то, что за прошедшие годы значительно увеличилось число лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Проводятся крупные спортивные соревнования как регионального, так и федерального уровней. Большими темпами развивается футбол во всех его разновидностях», – отметил он.

«Ребята из новых регионов часто приезжали в Крым, им было сложно заниматься спортом у себя. Уже начата большая работа по их интеграции в спортивное сообщество России. Большое внимание уделяется восстановлению спортивной инфраструктуры ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Наша цель – возродить спорт, и в частности, футбол», – добавил Ветоха.

«Еще одна приоритетная задача – интеграция новых регионов в систему здравоохранения.

Работа по восстановлению медучреждений идет изо дня в день, у нас планах, например, строительство новых медицинских центров», – рассказал Иван Амбражук, директор департамента по реализации специального инфраструктурного проекта Министерства здравоохранения РФ.

«Также идет помощь по направлению специалистов в новые регионы, работают научно-медицинские центры, приближая максимально близко медицинскую помощь к высоким российским стандартам. Мы оказываем и лекарственное обеспечение. Будут перениматься лучшие практики, которые уже реализованы в субъектах России в рамках национального проекта «Здравоохранение», – добавил он.

«При этом политика в новых регионах сильно отличается от политической системы в других субъектах России. Здесь не уместны общие слова и лозунги, люди от нас ждут конкретных результатов и конкретной помощи. Цена ошибки очень высока. И говоря о выстраивании политической системы, мы говорим о реальной помощи», – отметила Дарья Лантратова, сенатор РФ от Луганской Народной Республики, замсекретаря генсовета «Единой России».

«Единая Россия» с первых дней СВО занялась гуманитарной помощью. Сегодня мы выстраиваем более системную работу. Партия открывает местные отделения, готовимся к предварительному голосованию. У нас уже зарегистрированы 832 кандидата. Нам удалось завоевать доверие людей», – считает парламентарий.

В завершение дискуссии эксперты отметили, что все россияне сегодня являются свидетелями и участниками уникального процесса воссоединения русского народа и собирания земель. Этот процесс начался еще в 2014 году с вхождения Крыма и Севастополя в состав России и референдумов о самоопределении республик Донбасса.

Затем, в 2022 году, благодаря желанию жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и решению президента, более шести миллионов русских людей вернулись домой. Это грандиозный исторический процесс, подчеркнули эксперты.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Донбасс сделал первый шаг к возвращению домой.