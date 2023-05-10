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10 мая, среда | Последнее обновление — 19:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Грузия назвала условие для разрешения полетов российских авиакомпаний
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
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На Украине опровергли слухи о гибели командующих ВСУ
В Минобороны Украины опровергли слухи о гибели командующих ВСУ
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Заместитель украинского министра обороны Анна Маляр заявила, что все командующие ВСУ живы, сообщения об их гибели она опровергла.
По словам Маляр, сообщения о якобы ликвидации украинских командующих появлялись три раза за последние семь дней, написала она в Telegram-канале.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что сотрудник офиса Алексей Титаренко погиб в подконтрольной Киеву части ДНР.
В ряде СМИ Украины и России появлялись сообщения о ликвидации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что Залужный не будет присутствовать на заседании комитета на уровне начальников генштабов. Причиной была названа «напряженная ситуация» в стране.
Военный эксперт оценил заявления Пентагона о сбитой на Украине ракете «Кинжал»
Военный эксперт Кнутов: ВСУ не могли сбить ракету «Кинжал» из ЗРК Patriot
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Пентагон умышленно разгоняет фейк о сбитой ракете «Кинжал». Так они пытаются создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Пентагоне сообщили, что ВСУ якобы сбили российскую ракету «Кинжал» из американского ЗРК Patriot.
«Вооруженные силы Украины не могли сбить гиперзвуковую ракету «Кинжал» из американских систем ЗРК Patriot. Перехватить «Кинжал» в целом практически невозможно, поскольку ракеты умеют во время полета менять свою траекторию. И американский комплекс Patriot не способен стрелять по скоростным маневрирующим целям», – сказал Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО.
«Но даже если допустить, что каким-то образом противник собьет ракету, едва ли он извлечет из нее что-то ценное или раскроет наши разработки. Снаряд падает с колоссальной скоростью и при ударе о землю разбивается, а обломки разлетаются на несколько десятков метров. Узнать технологии ее производства по этим фрагментам будет практически невозможно», – полагает собеседник.
«Такая ложь о якобы уничтожении мощнейшего российского оружия нужна Пентагону для того, чтобы продемонстрировать мнимые достижения собственной техники. Одновременно с этим им важно показать, что наше современное вооружение может быть уязвимо, даже если это на самом деле не так», – считает эксперт.
«Кроме того, у США провалилась собственная программа по разработке гиперзвуковых ракет, да и практически нет систем подавления такого оружия. Поэтому они считают, что раз не получается самим создать ракеты, то нужно просто убедить всех, что они не представляют из себя ничего особенного и их не нужно бояться», – заключил Кнутов.
Ранее руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер выступил с утверждением, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». В ответ на уточняющий вопрос Райдер заявил, что речь идет именно о «Кинжале». За «деталями» он предложил обратиться к украинской стороне.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету.
Ранее сообщалось, что в результате удара российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» был ликвидирован центр связи украинских военных, при этом там погибли десятки офицеров Североатлантического альянса. Об этом написал греческий портал Pronews.
Военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что руководство Вооруженных сил Украины боится ударов гиперзвуковых ракет России, в том числе знаменитых «Кинжалов». Эксперт напомнил, что командование ВСУ ранее призналось в неспособности остановить ракеты «Кинжал», запускаемые с истребителей МиГ-31К. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
Советник офиса Зеленского ликвидирован в районе Артемовска
Военкоры сообщили о ликвидации советника офиса Зеленского в районе Артемовска
В ходе специальной военной операции России на Украине ликвидирован советник офиса украинского президента Алексей Титаренко, следует из сообщения главы офиса Андрея Ермака. Военкоры сообщают, что Титаренко был уничтожен в районе Артемовска.
Титаренко был главным консультантом директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики, пишет «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.
Ермак заявил, что Титаренко «погиб на передовой Донбасса», пишет «Московский комсомолец».
По данным «Военкоров Русской Весны», Титаренко ликвидирован в результате артиллерийского удара по району Часова Яра, где «находились высокопоставленные офицеры и несколько политиков киевского режима».
Напомним, Часов Яр расположен к западу от Артемовска. Там находятся украинские силы, которые Киев использует для поддержки своих военных в Артемовске и попыток контратак на данном направлении.
В США не смогли раскрыть секрет подавления Россией систем HIMARS на Украине
Military Watch: В США пытаются узнать, как Россия «вскрыла» системы HIMARS на Украине
Американские военные эксперты не могут понять, как России удалось подавить передовые ракетные комплексы HIMARS, и снизить их эффективность, сообщило издание Military Watch Magazine.
По информации газеты, HIMARS в последнее время становятся «все менее эффективными» с точки зрения точности, потому что российские ПВО стали их чаще сбивать, передает РИА «Новости».
Издание также предполагает, что в случае полномасштабной войны возможны удары по американским спутникам, координирующим пуски HIMARS. Публицисты указывают, что Россия пока воздерживается от сбивания спутников НАТО несмотря на свои противоспутниковые боевые возможности.
Ранее CNN сообщала, что Россия пытается нарушить работу американской реактивной системы залпового огня HIMARS при помощи средств радиоэлектронной борьбы и мешает контрнаступлению ВСУ.
Украинские военные насмерть отравились пельменями
Украинские военные сообщили о гибели 40 бойцов ВСУ в результате отравления переданными волонтерами пельменями
Подразделениям вооруженных сил Украины запретили принимать гумпомощь от «непроверенных» волонтеров после того, как 40 бойцов умерли в результате употребления полученных пельменей, сообщают СМИ.
Соответствующие голосовые сообщения были обнаружены в групповом чате в телефоне убитого бойца 70-й аэромобильной бригады ВСУ. Из них следует, что пельмени от «волонтеров» получила 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Не ясно, отравились ли украинские военные из-за плохого качества продуктов или же военнослужащих отравили намеренно, передает RT.
Напомним, в феврале сообщалось, что после массового отравления военнослужащим вооруженных сил Украины в Черниговской области было запрещено принимать продукты и воду от местных жителей.
Консенсус по зерновой сделке не был достигнут перед решающими переговорами
Источник назвал предстоящие переговоры по зерновой сделке в Стамбуле решающими и указал на отсутствие консенсуса
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Переговоры по зерновой сделке, которые пройдут в Стамбуле 10–11 мая, станут решающими в вопросе ее продления, пока какого-то консенсуса стороны не достигли, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» заявил об отсутствии «продвижений». По его словам, «технические делегации» рассмотрели «различные варианты, которые будут обсуждаться уже на высоком уровне». Источник выразил надежду, что переговоры «приведут к консенсусу». По его словам, Россия демонстрирует «вполне конструктивную» позицию и ожидает «выполнения условий по российскому экспорту, которые ранее обговаривались с ООН».
Как полагает источник ТАСС, шансы на продление договоренностей есть, «учитывая активную дипломатию Анкары и возобновление функционирования зернового коридора благодаря инициативам Турции». Предстоит обсудить, в частности, вопросы безопасности функционирования зернового коридора.
Напомним, в пятницу встреча на техническом уровне между Россией, Турцией, ООН и Украиной состоялась в Стамбуле, там обсудили переговоры по зерновой сделке. 24 апреля ночью беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы для атаки на базу Черноморского флота. Район, откуда они направлялись, является частью гуманитарного коридора.
Стало известно о массированных ударах по позициям ВСУ в Запорожской области
Российские военные наносят массированные артиллерийские и ракетные удары по позициям бойцов ВСУ на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он написал, что на Запорожском фронте российские военные наносят массированные удары по украинским позициям, зафиксированы прилеты по опорникам нацистов, командным пунктам, расположениям, складам с оружием, боеприпасами и горюче-смазочным материалом.
Ранее Рогов заявил, что Запорожская область остается приоритетом для нанесения основного удара в ходе возможного контрнаступления украинских националистов. Он сообщил также, что российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности, создано несколько линий глубоко эшелонированной обороны.
Пентагон заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал»
Глава пресс-службы Пентагона Райдер заявил о якобы сбитой Украиной российской гиперзвуковой ракете «Кинжал»
Руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер утверждает, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Райдер «подтвердил», что украинские войска «сбили российскую ракету» с помощью ЗРК Patriot. В ответ на уточняющий вопрос Райдер заявил, что речь идет именно о «Кинжале». За «деталями» он предложил обратиться к украинской стороне, передает ТАСС.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
Зурабишвили назвала «провокацией» отмену Россией визового режима с Грузией
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Упразднение Россией визового режима для грузинских граждан на фоне ситуации на Украине является «неприемлемым», заявила президент республики Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Зурабишвили на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написала, что считает действия Москвы «очередной российской провокацией».
Восстановление прямого авиасообщения между двумя странами, по ее словам, является «недопустимым», пока продолжается российская спецоперация на Украине, а также пока Россия «оккупирует» территорию Грузии.
В свою очередь оппозиционный грузинский депутат Хатия Деканоидзе заявила, что решение президента России Владимира Путина является наградой для правительства Грузии. По ее мнению, этот жест российское руководство использует для продвижения своего влияния в стране, передает РИА «Новости».
В среду президент Путин принял решение об отмене визового режима для граждан Грузии. Также глава государства снял запрет на полеты российских авиакомпаний в эту страну. После этого МИД отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.
Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе отметил, что жители Грузии отнесутся к решению российских властей нормально. При этом он считает, что стоит ожидать «воплей» украинского руководства.
Блинкен заявил о полной готовности Украины к контрнаступлению
Блинкен: Киев получил от Запада все вооружения для наступления
Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для успеха при попытке контрнаступления, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам госсекретаря США, речь идет не только о вооружениях, но также об обучении, а также о верных планах по всем этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными, передает ТАСС.
Он отметил, что нет оснований сокращать помощь Украине, потому что поддержка Киева со стороны Вашингтона и решение серьезных внутренних американских проблем взаимосвязаны.
Блинкен считает, что ситуация в США обстоит не так, как будто Америка стоит перед выбором «или – или». Работа, которой США занимаемся в различных регионах мира, и работа, которой занимаемся в Вашингтоне напрямую взаимосвязаны, подкрепляют друг друга, полагает Блинкен.
Между тем, в офисе Зеленского допустили, что «контрнаступление» может длиться месяцы.
Ранее британские СМИ писали, что российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению вооруженных сил Украины (ВСУ).
Зурабишвили потребовала ввести визы для россиян
Президент Грузии Зурабишвили предложила ввести визы для россиян в ответ на возобновление авиасообщения Россией и отмену виз для граждан Грузии
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство республики созвать Совет безопасности для рассмотрения возможности введения виз для российских граждан сроком на три месяца.
Зурабишвили заявила, что введение трехмесячных виз необходимо на фоне «внутренних вызовов», которые имеются в Грузии, передает ТАСС.
Президент Грузии заявила также, что отмена визового режима с республикой со стороны России «вызовет напряжение» между политическими силами внутри страны.
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
При этом она не считает, что в грузинском обществе это вызовет «очень большую реакцию», поскольку «когда Россия предпринимает такие шаги, она это делает исходя из своих интересов».
Ранее она заявила, что упразднение Россией визового режима для грузинских граждан на фоне ситуации на Украине является «неприемлемым».
В среду президент России Владимир Путин принял решение об отмене визового режима для граждан Грузии. Также снят запрет на полеты российских авиакомпаний в республику.
Главком ВСУ отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО
Главком ВС Украины Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО из-за «напряженной ситуации»
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил об отказе главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного принять участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов «даже в формате видеоконференции».
Бауэр сообщил, что в полученном им письме украинского командующего Залужного говорится, что тот не сможет принять участие в заседании из-за «напряженной оперативной ситуации на земле», передает ТАСС.
Глава военного комитета НАТО добавил, что о подготовке наступления ВСУ страны Североатлантического альянса проинформирует военный представитель Украины в Брюсселе.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что ВСУ подготовились к попытке совершить «прорыв сразу на нескольких направлениях».
Шендерович назвал русскими уроженцев Украины, думающих на русском
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Публицист Виктор Шендерович (признан в России иноагентом) заявил, что считает русскими тех уроженцев Украины, кто думает и пишет на русском языке.
В Сети под одним из постов о писательнице Линор Горалик в комментариях уроженец Украины Сергей Миров спросил Шендеровича: «А кто такие – «русские»? По его словам, он вырос в Москве, но корни у него под Днепропетровском, сейчас живет в Израиле.
Публицист ответил, что считает его русским, потому что он «пишет и думает на русском».
Напомним, в недавнем интервью Шендерович заявил, что Россия – «все-таки наша страна», а российские военнослужащие – «наши ребята». Он раскритиковал некоторых украинцев, которые хотели бы, чтобы Россия «накрылась ржавым тазом». Шендерович также сказал, что очень «болезненно и остро воспринимает всплески нацизма», которые происходят на Украине.
После этого в украинских СМИ и соцсетях на Шендеровича обрушился шквал критики. В результате Шендерович попал в базу данных сайта «Миротворец» и был объявлен «врагом Украины».
В середине марта Шендерович обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами.
Минобороны рассказало о боях на северо-западной и западной окраинах Артемовска
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Штурмовые отряды продолжили наступление в Артемовске с целью взятия под контроль кварталов северо-западной и западной окраин города, сообщили в Минобороны Росси.
Подразделения ВДВ продолжают сковывать действия ВСУ на флангах в ходе боев за город, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Авиация за сутки в этом районе произвела десять вылетов самолетов и два вертолетовылета. Артиллерия Южной группировки войск выполнила 98 огневых задач.
Авиация и артиллерия поразили подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ у поселков Красное, Ступочки (ДНР) и западной окраины Артемовска.
На этом направлении уничтожено за сутки свыше 240 украинских военных и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и САУ «Гвоздика».
У поселка Белокузьминовка (ДНР) ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады ВСУ.
На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили подразделения ВСУ у поселков Тимковка, Синьковка, Загоруйковка и Табаевка (Харьковская область).
Возле Крахмального, Тимковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР) пресечена деятельность пяти украинских ДРГ. За сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 50 военнослужащих, две бронемашины и одну САУ «Акация».
На Краснолиманском направлении поражены украинские подразделения у поселков Старый Караван, Терны (ДНР), Невское и Червоная Диброва (ЛНР).
За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 60 бойцов, две бронемашины, САУ «Акация» и гаубицу Д-20.
Ранее военные корреспонденты публиковали видео «дороги смерти» на Артемовск с уничтоженной украинской техникой.
Бузова столкнулась с украинскими провокаторами в Швейцарии
Украинские провокаторы в Цюрихе попытались устроить скандал с Бузовой
Российская певица Ольга Бузова столкнулась в Цюрихе, предположительно, с украинцами, которые попытались спровоцировать скандал, сообщают СМИ.
Инцидент произошел в отеле. Пара украинцев принялась задавать Бузовой вопросы о специальной военной операции России на Украине, певица не стала отвечать. Тогда провокаторы оскорбили ее. Бузова, не вступая в спор, скрылась в лифте, пишет «Московский комсомолец».
Напомним, осенью Бузова приезжала в Донбасс и помогала волонтерам. Украинские власти внесли Бузову в список поддерживающих спецоперацию на Украине.
Военкор не исключил попытки прорыва со стороны ВСУ в ближайшее время
Военкор Котенок не исключил попытки прорыва со стороны ВСУ в ближайшие сутки или часы
Вооруженные силы Украины подготовились к попытке совершить «прорыв сразу на нескольких направлениях», заявил военкор Юрий Котенок.
По словам военкора, приоритетным направлением для ВСУ является «южный (Приазовский) фронт», силы «уже накопились». Как заявил Котенок в Telegram, ясно, «где и какими средствами пойдут» ВСУ. Он считает, что «высока вероятность» попытки прорыва со стороны украинских войск в «ближайшие сутки (часы)».
Напомним, британские СМИ писали, что российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о полной готовности Украины к контрнаступлению.
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