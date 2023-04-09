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Марши мира прошли в 70 городах Германии против поставок оружия Украине
Пасхальные марши мира против поставок оружия Украине и за мирные переговоры прошли в субботу в 70 городах Германии
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В акциях протеста против поставок оружия Киеву и за мирные переговоры для скорейшего урегулирования конфликта на Украине в субботу в рамках ежегодных маршей мира в преддверии Пасхи приняли участие тысячи людей в 70 городах Германии, сообщает dpa.
Наиболее крупные демонстрации состоялись в Берлине, Бонне, Бремене, Дуйсбурге, Ганновере, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. Манифестанты требовали скорейшего проведения мирных переговоров по Украине, прекращения поставок немецких вооружений Киеву и программы модернизации Бундесвера, передает ТАСС.
В Бонне участники акции протеста выступили против поставок оружие Киеву, выразив уверенность, что передача тяжелых вооружений Украине лишь подпитывает войну. Один из организаторов маршей Торстен Шляйп в ходе выступление в Лейпциге заявил, что немедленное прекращение огня и начало переговоров – лучшая альтернатива дальнейшему экспорту оружия и эскалации, вплоть до обмена ядерными ударами. На плакатах изображение немецкого танка «Леопард» сопровождалось подписью: «Посадите льва на цепь».
Самая крупная демонстрация состоялась в берлинском районе Веддинг, где была установлена передвижная сцена, с которой перед началом марша была исполнена песня «Пусть всегда будет солнце» на идише, русском и немецком языках. Активисты несли плакаты и транспаранты с надписями: «Сотрудничество и дружба с Россией», «Мир – сейчас», «Дипломатия, а не оружие», «США и НАТО – прочь с Украины», «Против бессмысленных санкций, дешевую энергию – сейчас» и «Танки никогда не несут мира». Во время шествия исполнялась песня «Катюша» на русском и немецком языках.
Как сообщили организаторы из Альянса мирных инициатив, марши мира запланированы в эти выходные в более чем 100 городах Германии. В прошлом году на такие акции выходили от нескольких сотен до нескольких тысяч человек в каждом населенном пункте.
Накануне несколько тысяч человек перед Пасхой вышли в Берлине на мирный марш против поставок оружия Киеву.
На Украине сообщили о прорыве российских военных к трассе Т-0504 в Артемовске
«Русская весна»: Российские силы прорвались к трассе Т-0504 в Артемовске
Российские штурмовые формирования прорвались к трассе Т-0504 в Артемовске (украинское название – Бахмут), устроив вооруженным силам Украины «адскую ночь», пишут СМИ.
Украинские военные аналитики и солдаты ВСУ заявили о «тревожных изменениях» и «тяжелых боях» в Бахмутском направлении, сообщает канал «360» со ссылкой на «Русскую весну».
На Украине сообщают, что территория около трассы находится под контролем российских Вооруженных Сил. Согласно этим данным, бойцы ЧВК «Вагнер» предпринимают штурмовые действия в районе улицы Корсунской и «имеют некоторые успехи». Та же ситуация – в других секторах и юго-западных районах Артемовска.
Накануне сообщалось, что российские военные ведут ожесточенные бои с вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе железнодорожного вокзала Артемовска.
Назначенная послом Украины сексолог поразила своим нарядом
«Страна.ua»: Назначенная послом Украины сексолог Илащук надела халат для видеообращения
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На странице посольства Украины в Болгарии появилось и вскоре исчезло видеообращение посла Олеси Илащук, одетой в домашний халат, сообщают украинские СМИ.
На видео Илащук в халате обратил внимание журналист украинского издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко.
Первый ролик дипмиссия удалила, заменив его обращением дипломата, которая на этот раз надела пиджак, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».
Также СМИ заметили фото с прошедшей в четверг официальной встречи Илащук с представителем МИД Болгарии, на котором она одета в фиолетовый костюм.
Илащук стала послом Украины в Болгарии в декабре 2022 года. Она окончила Черновицкий университет и Украинский гештальт-институт. В социальных сетях она указывала, что работает клинический психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом. Кроме того, украинские СМИ писали о ней как о «специалисте по драгоценным украшениям» и «гипнотизере».
В украинском МИДе, однако, утверждают, что у Илащук есть диплом специалиста по международным отношениям.
Украинский журналист Гордон объяснил, почему его сыновья не пошли воевать
Украинский журналист Гордон заявил, что его сыновья не пошли воевать, потому что не родились на Украине
Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иностранным агентом) ответил на вопрос, почему его трое сыновей не воюют.
По его словам, старший сын очень тяжело болен, «жить с таким заболеванием тяжело». Другие два сына рождены не на Украине и живут в Америке, оба учились в Англии, передает RT.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России и созданию экстремистской организации.
Медведев объяснил, почему Украина исчезнет
Медведев: Украина никому не нужна, поэтому ее не будет на планете
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Украина не нужна ни Европе, ни Соединенным Штатам, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России и даже собственным гражданам, а потому эта страна исчезнет, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал заметку под заголовком «Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна».
Так, по его словам, Украина не нужна европейцам, у которых настал «настоящий финансовый и политический ад», вызванный «натужной поддержкой нацистского режима по велению американского ментора». Потоки «наглых попрошаек» (украинских беженцев), резкий рост инфляции, колоссальные счета за тепло и электричество, загнивание европейского бизнеса привели к взрывам недовольства в Европе, а все это – «ради бандеровской недоукраины», которую «даже чванливые наглые пшеки не воспринимают в качестве нормальной страны и периодически пробрасывают тему аншлюса западных областей», пишет Медведев.
Вскоре «младоукраинских кровососущих паразитов» могут окончательно пересадить «на скорченную артритом шею дряхлеющего Европейского союза», что станет «окончательным закатом прежде царственной, но обнищавшей от вырождения Европы», уверен зампред Совбеза РФ.
Кроме того, по его мнению, Украина не нужна Соединенным Штатам. Да, признает Медведев, «политические балаболы, которые давно расписались в собственной импотенции и слабоумии», пытаются сделать себе пиар на Украине. По его словам, это «реальные маразматики вроде Байдена». А между тем рядовые американцы совершенно не понимают, что «такое Украина и где «оно» находится», пишет Медведев.
«Почему ради какой-то малопонятной части России они должны терпеть такие неудобства? Почему в США истеблишмент занимается не вопросами инфляции и рабочих мест или чрезвычайными происшествиями в их родном штате, а неведомой им страной 404? Почему столько бабок отправляется за океан? И они рано или поздно спросят за это. И тогда захват Капитолия в январе 2021 года покажется играми скаутов», – отметил зампред Совбеза РФ.
Также Украина не нужна Африке и Латинской Америке, продолжает Медведев. Он отметил, что средств, которые США выделяют на военную поддержку Киева, хватило бы на многие программы, направленные на социальное развитие латиноамериканских и африканских государств.
Не нужна Украина и Азии, продолжает Медведев. По его словам, на российском примере азиатские страны наблюдают, как Запад отрабатывает цветные технологии по устранению крупнейших держав-конкурентов, и понимают, какой сценарий им готовят в случае неповиновения.
Между тем у гигантов вроде Индии и Китая «и без наркоклоунов с их нытьем о помощи» хватает проблем с восстановлением экономики после окончания пандемии, отмечает он.
Украина не нужна России, пишет Медведев, отмечая, что «недоукраина» вовсе не является страной, а «облаком в штанах».
«Кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года, – просто недоразумение, порожденное распадом Союза ССР. И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия», – подчеркивает Медведев.
Наконец, Украина во главе с нацистской верхушкой не нужна самим ее гражданам, уверен зампред Совета Безопасности России. Он напомнил, что из 45 млн человек населения там осталось чуть больше 20 млн. Едут они куда угодно, в том числе «ненавистную Польшу», и даже мечтают стать «52-м штатом Америки». «Да хоть к Антарктиде с пингвинами присоединиться. Лишь бы было тихо и кормили сытно», – отмечает Медведев. Вынуждены скитаться в поисках лучшей жизни по странам и континентам, констатировал он.
«Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет», – заключил он.
Ранее Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и компания за действия против Киево-Печерской лавры предстанут не только перед человеческим судом, но и перед Божиим.
Участник захвата храма УПЦ в Киевской области умер после нападения на священника
Напавший на священника УПЦ в Киевской области мэр Кагарлыка Иван Семцов умер во время захвата храма
Во время захвата храма Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Липовец в Киевской области один из нападавших, замглавы мэра Кагарлыка Иван Семцов, сорвал крест у священника, после чего умер, сообщили в союзе православных журналистов.
По данным союза, Семцов организовал захват храма со старостой села Липовец Василием Тысленко. Он вырвал крест у священника, бросил крест на землю, после чего скончался, передает РИА «Новости».
Ранее сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) ворвались на территории храмов УПЦ в Хмельницкой области, и попытались захватить их.
Российские снайперы уничтожили украинскую разведгруппу
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Гордеев сообщил об уничтожении снайперами разведгруппы ВСУ
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Снайперской парой подразделения спецназа на южно-донецком направлении уничтожена разведгруппа украинских националистов, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
Гордеев сообщил, что «пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Кроме того, российские ЗРК «Стрела-10» сбили беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Украины «Фурия» и «Валькирия», передает РИА «Новости».
На запорожском направлении автоматические звукометрические комплексы позволили установить местоположение украинской гаубицы в районе Гуляйполя, а также минометного расчета у Новоданиловки, которые после этого были уничтожены российскими артиллеристами.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на червонодибровском участке были выявлены командно-наблюдательные пункты ВСУ. Также удалось вскрыть перемещение личного состава полка Нацгвардии Украины. Оперативно-тактическая и армейская авиация России нанесла по ним удар, «противник понес потери в живой силе и технике», передает ТАСС.
На краснолиманском направлении российские беспилотники обнаружили огневые позиции сосредоточения техники и живой силы противника, после чего артиллерия «Центра» уничтожила цели. Кроме того, российская ПВО поразила беспилотники «Фурия» ВСУ.
Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 370 украинских военных.
Трепова решила сотрудничать со следствием
Обвиняемая в теракте в кафе Петербурга Дарья Трепова решила сотрудничать со следствием
Обвиняемая в теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали более 40 человек и погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), Дарья Трепова сотрудничает со следствием, отрабатываются все версии, сообщили в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что все показания Треповой тщательно проверяются следственной и оперативной группами, также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы теракта, передает ТАСС.
Ранее суд арестовал Трепову на два месяца. СК предъявил обвинение Треповой по статье «Террористический акт».
До этого СМИ сообщали, что Трепова якобы признавалась в получении статуэтки с бомбой в Москве от таксиста.
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадало более 40 человек.
Экс-разведчик США назвал примерное число погибших украинских военных
Экс-разведчик США Риттер: Потери Украины среди военных превысили 300 тыс. погибшими
Потери среди украинских военных могут превышать 300 тыс. человек погибшими, Украина намеренно занижает данные, заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер.
Риттер считает, что Украина пытается занизить потери из-за того, что военная система там коррумпирована, передает ТАСС.
Экс-разведчик заявил, что на встрече с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Милли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что 257 тыс. человек погибли. Еще около 83 тыс. военнослужащих пропали, из которых, возможно, 60 тысяч также погибли.
Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске.
Fox News предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине
Fox News со ссылкой на аналитика Барроса предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине
В связи с планами контрнаступления Украина начнет очередную мобилизацию военнообязанных, которая станет крупнейшей за время российской специальной военной операции, заявил аналитик Джордж Баррос.
Баррос полагает, что новая мобилизация окажется примерно вдвое масштабней, чем осенняя кампания. Баррос предсказал, что украинские войска начнут наносить удары в ближайшие пару месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия заявил, что на Украине могут усилить мобилизацию.
Российский летчик рассказал, как за один вылет лишил ВСУ двух вертолетов и Су-25
Минобороны: Российский летчик за один вылет лишил ВСУ двух вертолетов и одного Су-25
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Российский летчик Су-27 за один боевой вылет сбил два украинских вертолета и штурмовик Су-25, сообщили в Минобороны.
Летчик по имени Алан (фамилию Минобороны не уточняет) рассказал, что это произошло во время стандартного патрулирования в районе переднего края.
Алан рассказал на видео, которое публикует военное ведомство в своем Telegram-канале, что сначала обнаружил две воздушные метки, по характеристикам он определил их два вертолета Ми-24. Летчик рассказал, что принял все необходимые меры: сближение, постановку на атаку и уничтожение.
А в другом районе он обнаружил еще три цели – штурмовики Су-25. Алан сказал, что во время атаки две цели «не дошли до района выполнения задания, развернулись, потому что условия создал такие, что плачевно для них бы закончилось».
«Одна цель все-таки решила попробовать атаковать, у нее тоже не получилось. В итоге 3:0 в мою пользу», – заключил летчик.
Ранее Минобороны сообщало, что российские истребители сбили в Донецкой народной республике (ДНР) МиГ-29 ВСУ, а также вертолет Ми-8.
Кадыров объяснил, почему наступление «украинских сатанистов» России на руку
Кадыров: Контрнаступление украинских сатанистов и натовских наемников будет России на руку
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Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему не нужно переживать из-за планов нацистских формирований Украины провести контрнаступление.
Кадыров написал в своем Telegram-канале, что только «за», если ВСУ предпримут попытку наступления, поскольку это потребует от украинской стороны больших ресурсов, а потери нападающих будут неизбежными. При этом российские силы занимают выгодные, укрепленные позиции, отметил он.
«Тактика боев отшлифована, приемы и маневры противника угадываемы. Оборонная позиция наших войск позволит использовать меньше ресурсов», – написал он.
По его словам, контрнаступление «украинских сатанистов и натовских наемников» будет России на руку, а «вишенкой на торте» станут трофеи, образцы иностранной техники, толпы пленных, которые «на камеру, как всегда, окажутся военными поварами или электриками».
В России, считает Кадыров, сложилась отличная обстановка, общество консолидировано, другие страны не могут этим похвастаться. Позиция нашего президента поддерживается рекордным числом граждан, отметил глава Чечни.
«Так что, если натовцы и украинские нацисты захотят контратаковать в каком-либо направлении, убедительно прошу их захватить побольше образцов новенького оружия, чтобы пополнить наши коллекции трофейного вооружения», – заключил Кадыров.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели. В Кремле пообещали учесть эти заявления при военном планировании.
ПВО сбила над Феодосией запущенную с Украины ракету
Аксенов: Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины
Система противовоздушной обороны сбила над Феодосией ракету, запущенную со стороны Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Об этом глава Крыма сообщил в своем Telegram-канале.
Ранее советник главы региона Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что в районе Феодосии сработали системы ПВО. По его данным, обломки украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма, не вызвав жертв и разрушений.
В марте в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). ВСУ попытались атаковать территорию полуострова при помощи беспилотников, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Ходаковский назвал главную задачу России во время контрнаступления ВСУ
Ходаковский: Возможный тактический успех ВСУ должен обернуться для Украины полным истощением
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Российские силы должны встретить наступление вооруженных сил Украины так, чтобы даже возможный тактический успех ВСУ обернулся для них полным истощением, заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
Ходаковский написал в своем Telegram-канале, что это позволит российским силам перегруппироваться и в перспективе завладеть инициативой.
Он отметил, что ВСУ не выложились на Харьковском направлении, не истратил все силы под Херсоном. Ресурсы украинской стороны, по его словам, были саккумулированы, оставшись практически не использованными. Потому ожидаемое наступление становится возможным, считает Ходаковский.
«Вся надежда сейчас на наши пушки и ракеты. Если сможем выжать из них максимум эффективности – пехота устоит, а если где и попятится, то победа противнику обойдется очень дорого», – написал он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему не нужно переживать из-за планов нацистских формирований Украины провести контрнаступление.
Российские военные сообщили о взятии опорного пункта ВСУ под Кременной
Российские военные заявили о взятии украинского опорного пункта под Кременной
Бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные» взяли очередной опорный пункт ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе, единственный выживший украинский солдат сдался в плен, сообщил боец ВС России с позывным «Зенит».
Боец рассказал, что опорный пункт ВСУ обнаружили с коптера, по его координатам ударила артиллерия, после чего была поставлена задача пункт взять, передает РИА «Новости».
По его словам, группу захвата прикрывали снайперы, которые отработали наблюдателей. Одного военного ВСУ ликвидировали, когда подошли вплотную к опорнику, а единственный оставшийся в живых на опорном пункте украинский солдат, сдался в плен.
Ранее военкоры показали работу миномета «Василек» в районе Кременной.
Маск высмеял попытку властей США удалить из соцсетей секретные документы
Маск высмеял желание американских властей «полностью удалить из интернета» секретные документы после утечки
Владелец Twitter Илон Маск прокомментировал сообщения о том, что Пентагон пытается заставить Twitter удалить записи, содержащие «секретные документы» по Украине, попавшие в соцсети в результате утечки данных.
Маск с иронией заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что попытки «полностью удалить» данные из интернета «отлично работают», а также «не привлекают внимания к тому, что вы пытались скрыть».
Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск. СМИ сообщали, что власти США работают над удалением секретных документов из общего доступа, но по состоянию на вечер четверга добиться этого не удалось.
Эксперты предположили, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» изображаются «для отвода глаз».