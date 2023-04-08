Разыскиваемого за дезертирство россиянина задержали в Ереване

Полиция задержала в Ереване разыскиваемого в России за дезертирство мужчину

В Ереване полиция задержала мужчину, разыскиваемого в России по обвинению в дезертирстве, прокуратура и инициатор розыска проинформированы, сообщили в МВД Армении.

Сообщается, что 23-летний Юрий Т. задержан и доставлен в полицейское отделение в Ереване, он объявлен в розыск по обвинение в дезертирстве.

Отмечается, что о задержании сообщили в прокуратуру и инициатору розыска, передает РИА «Новости».

Ранее Верховный суд дал разъяснения по поводу военных преступлений.