Захарова назвала лицемерием молчание Запада из-за убийства Владлена Татарского

Захарова заявила, что западные страны так и не осудили убийство Владлена Татарского

За шесть дней, которые прошли с убийства российского военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), никто из западных «радетелей» за свободу СМИ не выступил с осуждением этого теракта и даже не выразил сочувствия пострадавшим, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова в своем Telegram-канале указала, что морально деградировавшая подозреваемая вызывает у них куда большее сочувствие. На Западе из неё пытаются лепить образ жертвы.

Также она отметила, что Запад также закрывает глаза на закрытие российских СМИ в Европе, указав, что патологическое лицемерие стало традицией западного либерализма, его безусловным рефлексом. По ее словам, это особенно хорошо видно на примере насквозь лживой заботы о правах журналистов и СМИ.

«Либеральное лицемерие превратило политику Запада в конвейер человеконенавистничества. Сначала сознательное молчание по поводу убийств Владлена Татарского, Дарьи Дугиной, Олега Клокова, следующий шаг – оправдание насилия в отношении «неправильных» журналистов. Судя по всему, на этом они не остановятся», – добавила Захарова.

Ранее военный корреспондент Владлен Татарский, погибший во время взрыва в кафе Петербурга, был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве с воинскими почестями.

Напомним, Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) погиб 2 апреля во время творческого вечера в кафе Петербурга. Взрыв произошел после того, как Татарскому подарили статуэтку со вмонтированной бомбой. Позже была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. Она находится под арестом.

Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно.