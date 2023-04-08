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Захарова назвала лицемерием молчание Запада из-за убийства Владлена Татарского
Захарова заявила, что западные страны так и не осудили убийство Владлена Татарского
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За шесть дней, которые прошли с убийства российского военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), никто из западных «радетелей» за свободу СМИ не выступил с осуждением этого теракта и даже не выразил сочувствия пострадавшим, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале указала, что морально деградировавшая подозреваемая вызывает у них куда большее сочувствие. На Западе из неё пытаются лепить образ жертвы.
Также она отметила, что Запад также закрывает глаза на закрытие российских СМИ в Европе, указав, что патологическое лицемерие стало традицией западного либерализма, его безусловным рефлексом. По ее словам, это особенно хорошо видно на примере насквозь лживой заботы о правах журналистов и СМИ.
«Либеральное лицемерие превратило политику Запада в конвейер человеконенавистничества. Сначала сознательное молчание по поводу убийств Владлена Татарского, Дарьи Дугиной, Олега Клокова, следующий шаг – оправдание насилия в отношении «неправильных» журналистов. Судя по всему, на этом они не остановятся», – добавила Захарова.
Ранее военный корреспондент Владлен Татарский, погибший во время взрыва в кафе Петербурга, был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве с воинскими почестями.
Напомним, Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) погиб 2 апреля во время творческого вечера в кафе Петербурга. Взрыв произошел после того, как Татарскому подарили статуэтку со вмонтированной бомбой. Позже была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. Она находится под арестом.
Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно.
Российские снайперы уничтожили украинскую разведгруппу
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Гордеев сообщил об уничтожении снайперами разведгруппы ВСУ
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Снайперской парой подразделения спецназа на южно-донецком направлении уничтожена разведгруппа украинских националистов, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
Гордеев сообщил, что «пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Кроме того, российские ЗРК «Стрела-10» сбили беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Украины «Фурия» и «Валькирия», передает РИА «Новости».
На запорожском направлении автоматические звукометрические комплексы позволили установить местоположение украинской гаубицы в районе Гуляйполя, а также минометного расчета у Новоданиловки, которые после этого были уничтожены российскими артиллеристами.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на червонодибровском участке были выявлены командно-наблюдательные пункты ВСУ. Также удалось вскрыть перемещение личного состава полка Нацгвардии Украины. Оперативно-тактическая и армейская авиация России нанесла по ним удар, «противник понес потери в живой силе и технике», передает ТАСС.
На краснолиманском направлении российские беспилотники обнаружили огневые позиции сосредоточения техники и живой силы противника, после чего артиллерия «Центра» уничтожила цели. Кроме того, российская ПВО поразила беспилотники «Фурия» ВСУ.
Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 370 украинских военных.
Times рассказала о провале попытки элитных украинских войск захватить ЗАЭС
Times рассказала о неудачной попытке элитных украинских подразделений высадиться на берег Днепра для захвата ЗАЭС
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В октябре свыше 600 военных из элитных подразделений вооруженных сил Украины попытались высадиться на левый берег реки Днепр, чтобы захватить Запорожскую АЭС, операция завершилась неудачей, пишет Times.
По информации Times, которая ссылается на представителей украинских спецслужб, в том числе военной разведки и ВМС, было задействовано свыше 30 лодок. Украинские военные были вооружены крупнокалиберными пулеметами, автоматическими гранатометами MK-19 и ПТРК. При этом ВСУ не ожидали жесткого сопротивления, полагая, что войска России не смогут использовать артиллерию, передает ТАСС.
Однако выяснилось, что войска России «построили очень густую оборону», «все заминировали» и даже «подогнали танки и артиллерию», когда ВСУ приблизились. Украинских военных «начали обстреливать прямо по воде», а ВСУ попытались нанести удар из РСЗО HIMARS.
Источники в американской оборонной среде подтвердили, что украинскому спецназу передали «оперативные сведения», хотя за «выбор, расстановку приоритетов и конечные решения» отвечает Киев.
В результате украинские силы не смогли высадиться на левом берегу Днепра, до берега добралась только небольшая группа. На окраине Энергодара три часа продолжалась перестрелка, пишет Times. Издание указывает, что попытки силового захвата ЗАЭС остаются предметом дискуссий среди украинских чиновников.
Напомним, Минобороны рассказало подробности уничтожения украинского десанта, который пытался захватить ЗАЭС 19 октября. Киев официально ранее не признавал факт атаки на АЭС.
Блинкен выступил против перемирия между Россией и Украиной
Блинкен исключил возможность переговоров о перемирии между Россией и Украиной в настоящее время
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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что целью переговоров между Москвой и Киевом должен быть «справедливый и прочный мир», а сейчас такой возможности нет.
Блинкен полагает, что Москва «должна дойти до того момента», когда окажется «готовой» начать «конструктивные переговоры». Он заявил, что с пониманием относится к людям, которым «идея прекращения огня» кажется «заманчивой». Однако, по его словам, мир «не будет справедливым и прочным», если приведет к «фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории». Блинкен опасается, что Россия в случае перемирия сможет «перегруппировать войска и снова атаковать», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал «неглубоким анализом» заявление госсекретаря США о недопустимости немедленного перемирия на Украине. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указал, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение боевых действий.
Fox News предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине
Fox News со ссылкой на аналитика Барроса предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине
В связи с планами контрнаступления Украина начнет очередную мобилизацию военнообязанных, которая станет крупнейшей за время российской специальной военной операции, заявил аналитик Джордж Баррос.
Баррос полагает, что новая мобилизация окажется примерно вдвое масштабней, чем осенняя кампания. Баррос предсказал, что украинские войска начнут наносить удары в ближайшие пару месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия заявил, что на Украине могут усилить мобилизацию.
ГП попросили проверить Козловского по статье о дискредитации российских войск
Генпрокурора Игоря Краснова призвали проверить Козловского по статье о дискредитации российских войск
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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал на имя генпрокурора России Игоря Краснова обращение с просьбой проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России.
В обращении говорится, что Козловский осуждает специальную военную операцию России на Украине «и даже переехал в США, чтобы дистанцироваться от России», хотя сейчас планирует вернуться для выступлений в Москве и Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
Указывается, что в соцсетях Козловский осудил решение связанных с Украиной проблем «военными операциями». При этом Козловский признал, что прежде не следил за боевыми действиями в Донбассе. Также в обращении подчеркивается, что Козловский призывал россиян к акциям протеста с антиправительственными лозунгами.
Бородин полагает, что в действиях актера наблюдаются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей КоАП о дискредитации российских войск.
Напомним, брат и пресс-секретарь артиста Егор Козловский сообщил, что в Москве и Санкт-Петербурге состоятся запланированные на апрель и май спектакли с участием Данилы Козловского.
Киев собрался обработать территорию в Сумской области отравляющими веществами
Минобороны сообщило о подготовке Украиной провокации с использованием отравляющих веществ
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Украина готовит масштабную провокацию, направленную на дискредитацию России на международной арене. Киев намерен обвинить российские войска в использовании «отравляющих веществ», сообщил межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине.
Как сообщает Минобороны в Telegram, данная информация подтверждена из нескольких независимых источников. Провокацию готовят под руководством офиса президента Украины для «отвлечения внимания международной общественности от опубликованных ООН фактов многочисленных военных преступлений» вооруженных сил Украины.
Украина подготовила в Ахтырке в Сумской области участок, который якобы является «передовым рубежом обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения». На эти «псевдо-позиции» собираются привезти из моргов тела украинских военных. Киев заявит, что они погибли от «российских» артиллерийских боеприпасов, якобы снаряженных «отравляющими веществами».
Киевский режим собирается обработать как сами тела, так и местность отравляющим веществом, а также подготовить и опубликовать фальшивые радиоперехваты, сфабрикованные наряды на получение специальных боеприпасов для установок РСЗО «Град».
В результате западные эксперты, которые сейчас присутствуют на Украине, смогут «задокументировать применение химического оружия», приписав его использование российским войскам. Киев хочет начать в западных СМИ «очередную медиакампанию по дискредитации» России, в том числе попытаться инициировать заседание Совета Безопасности ООН.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин указывал, что применение ВСУ химоружия стало системным явлением. Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин отмечал потенциал Киева для создания химоружия.
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Российские войска за сутки уничтожили около 600 украинских военных
Минобороны: Российские войска за сутки уничтожили около 600 украинских военных
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Российские военные на донецком направлении уничтожили до 370 украинских военнослужащих и наемников, всего за сутки ВСУ потеряли около 600 военнослужащих, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Синьковка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики, уничтожено более 30 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20, следует из данных в Telegram-канале Минобороны.
В то же время на краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики, потери ВСУ составили 80 человек, также уничтожена бронемашина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.
На донецком направлении уничтожено до 370 военнослужащих и наемников, а также три боевые машины пехоты, шесть бронемашин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, на южно-донецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах пунктов Угледар, Камышеваха Донецкой народной республики, Юрковка и Щербаки Запорожской области. Противник потерял 55 военнослужащих, бронемашину, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
В Минобороны сообщили об уничтожении на херсонском направлении до 60 военнослужащих, трех автомобилей, а также самоходной артиллерийской установки «Акация».
Сообщается, что всего за сутки ВС России нанесли поражение 92 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.
Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка Донецкой народной республики, Берислав Херсонской области и Орехов Запорожской области, ПВО за сутки перехватила семь снарядов РСЗО HIMARS.
Также уничтожены семь украинских беспилотников в районах пунктов Стельмаховка, Лисичанск Луганской народной республики, Егоровка Донецкой народной республики, Михайловка Николаевской области и Заветное Херсонской области.
Ранее истребитель Су-35 уничтожил американскую станцию контрбатарейной борьбы под Харьковом.
Главу дипмиссии Канады в Москве вызвали в МИД
МИД заявил протест главе дипмиссии Канады в Москве Эбелю в связи с поддержкой Оттавой теракта против Татарского
Канадского советника-посланника, который исполняет обязанности главы дипмиссии Канады в Москве, Брайана Эбеля вызвали в МИД России, ему был заявлен решительный протест в связи с высказываниями постпреда Канады при ООН Роберта Рэя о гибели военкора Владлена Татарского, сообщило министерство.
МИД в сообщении на своем сайте указал, что Рэй фактические поддержал совершенный в Санкт-Петербурге теракт. Как заявил МИД, такая позиция канадского дипломата является очередным проявлением «нагнетаемой в Канаде русофобии», когда преступления в отношении России и россиян «оправдываются либо замалчиваются».
Рэй заявил в соцсетях, что Татарский был «ярым пропагандистом, распространявшим ненависть», а не журналистом, передает ТАСС.
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадало более 40 человек. Обвиняемая в причастности к теракту Дарья Трепова арестована.
Украина запустила процесс восстановления экспорта электроэнергии в Европу
Министр энергетики Украины Галущенко разрешил начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в Европу
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что энергосистема страны почти два месяца работает без ограничений для потребителей и разрешил начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в Европу.
Галущенко подписал соответствующий распорядительный документ. По его словам, у энергосистемы Украины есть запас мощности, а экспорт поможет получить «дополнительный финансовый ресурс». При этом подчеркивается, что экспорт будет осуществляться, если потребители на Украине обеспечены электроэнергией. В случае «изменения ситуации» экспортные поставки могут прекратить, передает ТАСС.
Напомним, в марте в столице Украины провели стабилизационное отключение электричества из-за повреждений энергообъектов сети.
Удары России по энергетической инфраструктуре Украины начались в середине октября в качестве ответа на подрыв Крымского моста. В марте Украина сообщила о «переориентации» российских ударов на систему логистики вооруженных сил Украины и места скопления техники ВСУ. Компания «Укрэнерго» объявила, что планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад.
В США предупредили об опасности для ВСУ из-за утечки информации из Пентагона
The War Zone: Россия получила опасную для ВСУ информацию из-за утечки секретных документов
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Разведка России получила важную информацию из-за недавней утечки от Пентагона о предстоящем украинском наступлении, которая окажется опасной для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает The War Zone.
Издание со ссылкой на бывшего американского офицера пишет, что информация, которая «утекла» из Пентагона, поможет российским военным аналитикам из разведки представить планы Украины на будущее контрнаступление, передает Ura.ru.
По его словам, секретные документы помогут ВС России узнать, как украинские силы будут действовать во время своего наступления, и какие именно подразделения ВСУ будут в нем участвовать.
Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск. СМИ сообщали, что власти США работают над удалением секретных документов из общего доступа, но по состоянию на вечер четверга добиться этого не удалось.
Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока.
Газета ВЗГЛЯД писала, как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов.
Защита Треповой не обжаловала ее арест
Защита Треповой не обжаловала в трехдневный срок постановление суда о ее аресте
Как следует из картотеки судебных дел Москвы, защита Дарьи Треповой, обвиняемой в причастности к теракту в кафе в Санкт-Петербурге, не обжаловала в трехдневный срок постановление суда о ее аресте. В Басманном суде Москвы сообщили, что адвокаты еще могут подать апелляцию по почте.
В карточке дела сообщается, что «постановление об удовлетворении ходатайства вступило в силу 8 апреля», то есть адвокаты либо не успели обжаловать арест, либо просто не стали этого делать, передает РИА «Новости».
В Басманном суде Москвы подтвердили, что срок на подачу жалобы истек, но арест еще «могут обжаловать по почте». В таком случае будет назначена дата рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции Мосгорсуда, передает ТАСС.
Напомним, Трепова арестована по делу о взрыве в кафе Петербурга. Взрыв произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадало более 40 человек.
В Совфеде дали совет НАТО по спасению репутации
Ковитиди назвала поиск опубликовавших секретные документы предателей способом спасения репутации НАТО
Единственным способом для НАТО избежать репутационных рисков, а именно сохранить хорошую мину при плохой игре, является поиск внутренних врагов и предателей на Украине и в США, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Сенатор отметила, что заявление Киева о том, что слитые в сеть секретные документы о весеннем контрнаступлении Украины являются подделкой, вызывают усмешку даже в зарубежных СМИ, передает РИА «Новости».
Ковитиди считает, что у США остается все меньше времени и желания на «токсичную и беспокойную Украину», а подтверждением укрепления внешнеполитического вектора в пользу России является отказ Си Цзиньпина осудить СВО, как того требовал Макрон.
Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск. СМИ сообщали, что власти США работают над удалением секретных документов из общего доступа, но по состоянию на вечер четверга добиться этого не удалось.
Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока.
Российские военные сообщили о взятии опорного пункта ВСУ под Кременной
Российские военные заявили о взятии украинского опорного пункта под Кременной
Бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные» взяли очередной опорный пункт ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе, единственный выживший украинский солдат сдался в плен, сообщил боец ВС России с позывным «Зенит».
Боец рассказал, что опорный пункт ВСУ обнаружили с коптера, по его координатам ударила артиллерия, после чего была поставлена задача пункт взять, передает РИА «Новости».
По его словам, группу захвата прикрывали снайперы, которые отработали наблюдателей. Одного военного ВСУ ликвидировали, когда подошли вплотную к опорнику, а единственный оставшийся в живых на опорном пункте украинский солдат, сдался в плен.
Ранее военкоры показали работу миномета «Василек» в районе Кременной.
Украинские танки Т-64 решили ремонтировать в Польше
«Укроборонпром»: Украинские танки Т-64 начнут ремонтировать на польском заводе
Украинские танки T-64 начнут ремонтировать на польском оружейном заводе «Бумар-Лабенди» в Гливице, рассматривается возможность совместного обслуживания танков Leopard 2, сообщили в государственном концерне «Укроборонпром».
Сообщается, что было заключено соглашение между «Укроборонпромом» и заводом «Бумар-Лабенди» Польской оружейной группы, которое предусматривает обслуживание и капремонт украинских танков Т-64 на мощностях предприятия в Гливице, передает ТАСС.
Уточняется, что в перспективе соглашение планируют распространить на обслуживание танков Т-72 и РТ-91 Twardy, переданных Польшей Украине, также рассматривается возможность совместного обслуживания танков Leopard 2.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Варшаву встретился с главой Польши Анджеем Дудой. От главы республики украинский лидер получил высшую госнаграду Польши – орден Белого орла.
До этого Канада передала Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3 для обслуживания танков Leopard 2.
Церемония прощания с военкором Татарским началась в Москве
Церемония прощания с погибшим при теракте 2 апреля в Санкт-Петербурге военкором Владленом Татарским (настоящее имя – Максим Фомин) проходит в субботу в похоронном зале Троекуровского кладбища в Москве.
Проститься с Татарским пришли соратники и многие неравнодушные граждане. У входа на кладбище выстроилась большая очередь. Многие из пришедших не смогли сдержать слез, передает РИА «Новости».
На входе на территорию кладбища выставлены металлодетекторы, людей внимательно осматривают.
Троекуровский проезд перекрыт. На съезде на него со стороны Вяземской улицы дежурит экипаж ДПС. Сотрудники Росгвардии выставили оцепление по пути к кладбищу, огорожены тротуары. Заезжающие на территорию кладбища автомобили внимательно осматривают, в том числе с помощью полицейских собак.
На церемонию прощания прибыл основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он поблагодарил Татарского, отметив, что тот сделал многое для победы России. «Он – солдат, который остается вместе с нами, голос которого будет жить всегда и говорить только правду», – привели слова Пригожина в его пресс-службе.
Сначала в прощальный зал пускали только близких товарищей Татарского. На церемонию пришли его друзья рэпер Аким Апачев и бывший министр информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
«Да, они его убили, но тем самым они родили легенду, и теперь мы прекрасно понимаем, с кем и для чего мы воюем», – сказал Апачев, подчеркнув, что Россия воюет с террористическим украинским режимом. Теперь, по его словам, нет никаких иллюзий на этот счет.
Ранее медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал фотографию гроба Татарского, показав особые предметы, которые находятся рядом с ним.
Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва, произошедшего на его творческом вечере в одном из кафе Санкт-Петербурга. Бомба была вмонтирована в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. Она находится под арестом.
Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно.