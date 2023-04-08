В Крыму назвали лучший способ урегулирования на «бывшей Украине»

Глава парламента Крыма Константинов: Лучший способ урегулирования – разная политическая судьба регионов бывшей Украины

Наиболее реалистичным и оптимальным вариантом украинского урегулирования является ситуация, при которой у разных регионов бывшей Украины будет собственная политическая судьба, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Константинов в комментарии РИА «Новости» отметил, что среди этих регионов есть «слишком глубоко вписанные в проект несостоявшегося, обанкротившегося украинского государства». Однако, напомнил он, есть и традиционно русские земли. Так, юго-восток всегда тяготел к России и всегда являлся очень важной частью русского мира, русским буфером безопасности, подчеркнул он.

По словам главы парламента Крыма, под контроль России должны перейти Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области. Причем, допускает политик, форма контроля может быть разной: от союзного государства до субъекта федерации.

Константинов заявил, что регионы западной Украины – не чужая России земля, на ней проживают не чужие люди, однако сейчас, отметил он, все настолько инфицировано русофобией, что им стоит жить своей жизнью. «Мы не хотим сейчас с ними иметь ничего общего. И это – на поколения», – сказал он.

Глава крымского парламента считает, что западным регионам Украины стоит разобраться со своим прошлым и настоящим, самим спроектировать свое будущее.

«Единственным нашим условием для них должно быть искоренение нацизма как общепризнанной преступной идеологии и запрет на его возрождение в будущем», – подчеркнул Константинов.

Основным предметом предстоящего торга России с коллективным Западом Константинов считает центральную Украину. Наиболее реальным вариантом он считает создание на этих землях нейтрального государственного образования, у которого не будет права на вступление в НАТО, с отказом от размещения иностранных военных баз.

Другие варианты урегулирования, считает Константинов, или менее реалистичны, или гораздо хуже и опаснее. В предложенном же плане политик видит гарантии от продолжения боевых действий, от геноцида русских и уничтожения наших святынь, гонений на православие.

В Кремле ранее заявляли, что продолжение спецоперации пока является единственным путем Москвы в ситуации вокруг Украины, Киев не демонстрирует перспектив мирного урегулирования.