Экс-президент Франции Олланд признал Евросоюз полноценным участником конфликта на Украине

Экс-президент Франции Олланд в разговоре с пранкерами признал Евросоюз полноценным участником конфликта на Украине

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с бывшим президентом Франции Франсуа Олландом от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. Французский политик признался в полноценном участии ЕС в конфликте на Украине.

В разговоре с пранкерами Олланд заявил, что участие Евросоюза и Франции в конфликте на Украине отрицается для того, чтобы боевые действия не вышли за пределы страны. По его словам, Россия может использовать их поддержку как предлог для действий против соседней европейской страны, пишут «Известия».

Олланд указал, что Украине необходимо передать истребители F-16, обучать их управлению может не только США. Также он отметил, что Киеву не стоит вести мирные переговоры, пока ВСУ может воевать.

Он отметил, что сегодня переговоры с Путиным привели бы к статусу-кво, и нет признаков того, что российский президент согласится вывести свои войска из Донбасса и из Крыма. Олланд заявил пранкерам, что не может быть никаких переговоров, и европейские лидеры не должны упоминать слово «переговоры» до тех пор, пока можно бороться до последнего.

По мнению Олланда, от исхода конфликта на Украине зависит новый мировой баланс, который окажет влияние на Китай, Иран и Турцию. Он считает, что победа Киева послужит отпором для таких «авторитарных режимов».

«Украинские требования в военном плане не могут сводиться к тому, чтобы просто отвоевать несколько квадратных километров. Это действительно должно быть наступление, которое позволит нанести Путину настоящее поражение», – заявил бывший президент Франции.

Олланд также согласился с мнением о том, что минские соглашения были подписаны под давлением, когда «не давали спать и есть», и пришлось на все согласиться, потому что «это было пыткой». Экс-президент Франции заявил, что единственной целью минских соглашений было дать время Украине восстановиться и укрепить свои военные возможности.

Олланд также вспомнил в разговоре «Порошенко» события Евромайдана. Он заявил, что без приезда Порошенко в Париж вместе с будущим мэром Киева Виталием Кличко не получилось бы сместить главу государства Виктора Януковича.

В числе прочего Олланд раскрыл подробности своего разговора с действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном, который понял, несостоятельность его позиции сыграть роль в переговорах между Украиной и Россией. Также, по словам экс-президента Франции, Макрон готов поставлять вооружение, которое «Украина много расходует».

По его словам, Украина должна в первую очередь получать технику, не требующую обучения военных, и запчасти к ней, и все, что может быть незамедлительно использовано для противодействия российскому наступлению.

Олланд также высказался против проведения пенсионной реформы во Франции, и будь он президентом, тогда бы «обсуждались только вопросы нашей собственной безопасности, безопасности Украины и борьбы с инфляцией». Бывший президент отметил, что на Макрона оказывает влияние его жена Брижит, которая может давать ему советы по поводу управления страной.

«Так что, если ты сможешь убедить Брижит Макрон, ты сможешь добраться до Эммануэля Макрона», – посоветовал Порошенко Олланд.

Ранее бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в разговоре с пранкерами призвал пресекать диалог Франции с Россией.