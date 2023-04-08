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Песков высмеял «яростную критику» Макрона в адрес США
Песков: Заявление Макрона против размещения ядерных ракет в других странах по сути является критикой в адрес США
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Президент Франции Эммануэль Макрон, выступивший против размещения ядерного оружия одной страны на территории других государств, по сути, раскритиковал американскую внешнюю политику, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно», – с иронией сказал представитель Кремля.
Слова Пескова прозвучали в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент передачи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Напомним, Макрон на пресс-конференции в ходе своего визита в Китай заявил о недопустимости размещения ядерного оружия на чужой территории. По словам президента Франции, решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии «несопоставимо» с ее обязательствами в рамках международного права.
В ответ на слова французского лидера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала карту баз США.
Маск прокомментировал розыгрыш Олланда российскими пранкерами
Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал слова экс-президента Франции Олланда о ситуации на Украине
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Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на комментарий экс-президента Франции Франсуа Олланда по ситуации на Украине, который тот произнес в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
В своем Twitter (запрещен в России), Маск опубликовал фрагмент из пранка, где Олланд назвал Минские соглашения способом «выиграть время, чтобы вооружить армию» Украины, а позднее вообще признал, что Запад способствовал смене власти на Украине в 2014 году, передает ТАСС.
«Это правда?» – сопроводил Маск вопросом свой пост.
В данный момент твит Маска собрал более 3 тыс. комментариев, и почти все из пользователей сообщили владельцу соцсети, что Олланд действительно сделал такое заявление.
«Это группа пранкеров, которые притворяются важными людьми и звонят политикам», – ответил Маску один из пользователей.
Другой комментатор отметил, что «Олланд настоящий, и то, что он говорит, – правда, только он говорит с фейковым экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Кроме того, комментаторы прислали Маску множество ссылок на новости СМИ, цитирующие пранк.
Ранее российские пранкеры поговорили с Олландом от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. Французский политик признался в полноценном участии ЕС в конфликте на Украине. Напомним, экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в разговоре с пранкерамипризвал пресекать диалог Франции с Россией.
Минченко: Настойчивость Макрона встретила спокойное безразличие Си Цзиньпина
Политолог Минченко: Китай больше не будет терпеть заносчивость бюрократов ЕС
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Визит Макрона в Китай подтвердил, что Поднебесная не станет менять позицию по Украине. В результате в некоторые моменты Си просто вежливо игнорировал заявления французского коллеги. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Пекине прошли переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Встреча Эммануэля Макрона и Си Цзиньпина предсказуемо закончилась ничем. Настойчивость лидера Франции встретила спокойное безразличие со стороны китайского лидера. Все попытки каким-либо образом радикально высказаться по Украине были вежливо отклонены или проигнорированы», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Очевидно, что КНР продолжает курс на стратегическую независимость во внешней политике. В этих условиях поведение Макрона, да и в целом стран западного мира, выглядит странно. Китай уже высказал свою позицию по текущему кризису. Он максимально подробно описал ее в предложениях по мирному урегулированию украинского кризиса», – отмечает эксперт.
«Требовать от Пекина иного подхода бессмысленно. Макрон здесь выглядит заложником обстоятельств, и вся критика западной прессы, направленная на него после окончания визита, кажется неуместной. Сегодня каждый европейский политик вынужден двигаться в фарватере американского влияния. Исключение составляет лишь руководство Венгрии», – подчеркивает собеседник.
«Я бы обратил внимание на другой момент, который также описывают СМИ США и Европы. В частности, издание Politico отмечает, что китайская сторона всячески подчеркивала уважение к Макрону, при этом обделяя вниманием фон дер Ляйен. Си Цзиньпин даже не удосужился ее встретить. Это позволяет нам судить о новой тенденции в политике КНР», – считает Минченко.
«Пекин не намерен общаться с ЕС, как с актором международной политики. Для него это непонятная организация, с которой трудно обсуждать какие-либо конкретные вопросы. Тактика Поднебесной – поддерживать контакты с отдельными государствами союза, в частности с Германией и Францией», – отмечает эксперт.
«Конечно, у китайского руководства есть претензии к Макрону. Так, например, Си Цзиньпину очень не понравилось то, что европейский коллега говорил в два раза дольше, чем лидер КНР. Правда, ему это простят, ведь Франция – большая и важная для Поднебесной страна. А вот заносчивость бюрократов ЕС Китай больше терпеть не будет», – резюмирует Минченко.
Ранее в Пекине завершились переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
Газета пишет, что Макрон добивался от главы КНР осуждения Москвы, однако тот даже не упомянул Россию. При этом указывается, что президент Франции говорил на пресс-конференции почти вдвое дольше, чем его китайский коллега, что можно считать «оплошностью» в протоколе. Отмечается, что в момент речи Макрона Си Цзиньпин тяжело вздыхал и выглядел нетерпеливым и раздраженным.
Издание Reuters пишет, что после окончания переговоров глава ЕС заявила о готовности китайского лидера поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом отмечается, что сам председатель КНР в ходе пресс-конференции о подобном не упоминал. Однако уточняется, что обе стороны достигли согласия в вопросе о недопустимости применения ядерного оружия.
Критике Макрона подвергли и на родине. В частности, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции не понимает повсеместного унижения его персоны. Об этом он написал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России). Политик добавил, что глава государства может продолжить играть роль «послушного для американцев пуделя».
Напомним, Си Цзиньпин указал на отсутствие чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры. Москва заявила, что у Китая есть весомый посреднический потенциал, но ситуация пока сложная.
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Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию»
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Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином призвал его способствовать переговорам на Украине, сообщает France Press.
Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию». Он добавил, что знает о приверженности Китая «уставу ООН, четкому соблюдению действующих документов в ядерной сфере, всему, что способствует миру и стабильности на планете», передает РИА «Новости».
По его словам, ситуация на Украине «нанесла удар по этой стабильности, положила конец десятилетиям мира в Европе».
Ранее сообщалось, что Париж совместно с Пекином призывают мировое сообщество не допускать использования ядерного оружия и нападений на гражданские ядерные объекты в украинском конфликте.
Ранее Макрон заявил о том, что рассчитывает на Китай в урегулировании конфликта на Украине. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение спецоперации пока является единственным путем Москвы.
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Лукашенко заявил о найденных в Белоруссии украинских схронах с оружием
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На белорусской территории найдены несколько схронов украинских диверсантов, в них содержалось оружие и взрывчатка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства с президентом России Владимиром Путиным.
Операция проводилась совместно с ФСБ России при участии директора российской спецслужбы Александра Бортникова, сообщил Лукашенко Путину, передает ТАСС.
Детали белорусский лидер пообещал раскрыть позднее. Он добавил, что был задержан один террорист, проникший в Белоруссию через Россию.
На территории обеих стран есть схроны с оружием и взрывчаткой. По его словам, именно так был подготовлен теракт в петербургском кафе, в ходе которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).
Напомним, в четверг президенты России и Белоруссии провели встречу в формате «тет-а-тет».
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что разговор политиков в среду затянулся далеко за полночь.
СМИ: Си Цзиньпин пытался настроить Макрона против США
Reuters: Си Цзиньпин пытался склонить Макрона к противодействию США
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Председатель КНР Си Цзиньпин выстраивает отношения с Европой и, в частности, проводит переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы противодействовать Соединенным Штатам, пишут западные СМИ.
По словам профессора китаеведения и внешней политики Денверского университета Чжао Суйшэн, Си Цзиньпин для противодействия США будет пытаться работать с любой страной, особенно со средними или крупными державами, к коим эксперт отнес Францию. В статье для Reuters аналитик указывает, что Си Цзиньпин оказал Макрону «необычайно щедрый прием».
Чжао Суйшэн отметил, что, по оценке экспертов, прошедшая встреча глав Китая и Франции является признаком «растущего наступления» Пекина на ключевых союзников в ЕС для противодействия США, передает Ura.ru.
В публикации отмечается также, что Макрон является одним из ключевых союзников Пекина и наиболее важным союзником в Европе.
В статье Reuters также приводятся цитаты из китайского издания Global Times, которое пишет, что для ЕС быть «вассалом Вашингтона – это тупик».
В Кремле ранее заявляли, что переговоры глав Китая и Франции Си Цзиньпина и Эммануэля Макрона в Пекине – это очень важный контакт.
Politico признала провал попытки Макрона изменить позицию Китая по Украине
Politico указала на отсутствие признаков изменения позиции Пекина по Украине после визита Макрона в Китай
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Президент Франции Эммануэль Макрон не смог убедить китайского лидера Си Цзиньпина изменить позицию по ситуации на Украине, сообщают СМИ.
Как пишет Politico, Си Цзиньпин не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции». Издание пишет, что Макрон добивался от Си Цзиньпина осуждения России, но китайский лидер вообще не упомянул Россию, передает РИА «Новости».
Кроме того, Politico указала, что Макрон говорил почти вдвое дольше Си Цзиньпина на пресс-конференции, что можно считать «оплошностью» в протоколе. При этом китайский лидер, как отмечает издание, временами выглядел нетерпеливым и раздраженным и тяжело вздыхал, пока Макрон говорил.
Напомним, Си Цзиньпин указал на отсутствие чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры. Москва заявила, что у Китая есть весомый посреднический потенциал, но ситуация с Украиной пока сложная.
Госсекретарь СБ Белоруссии объяснил особенности расположения ядерного оружия в стране
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Ядерное оружие России может располагаться в любой точке на белорусской территории, нет нужды в его размещении у западных границ, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
Белоруссия является западным форпостом Союзного государства, не обязательно располагать российские ядерные заряды у польских, литовских и латвийских границ, они могут быть где угодно, заявил Вольфович, передает БелТА.
Он добавил, что протяженность страны составляет порядка 600 километров по западной границе, что дает возможность поставить это оружие «где угодно», подходящих мест там достаточно.
Во времена СССР существовал Белорусский военный округ, там было более 43 точек размещения ядерного оружия, все они сохранились.
Президент России Владимир Путин указывал, что российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в Белоруссии и обучит военных, как США в Европе.
Захарова ответила на слова Макрона о ядерном оружии
Захарова ответила на слова Макрона о ядерном оружии картой размещения тактического оружия США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости размещения ядерного оружия на чужой территории показала карту баз США.
В своем Telegram-канале Захарова приводит слова Макрона о том, что ни одна страна «ни при каких условиях» не может размещать ядерное оружие на чужой территории.
Дипломат опубликовала карту с размещением тактического и ядерного оружия США в других странах. В комментарии к схеме она спросила: «Я правильно понимаю, что это жесткое требование Парижа адресовано Вашингтону?»
Напомним, президент России Владимир Путин сообщал, что Москва не станет передавать Минску российское тактическое ядерное оружие, но разместит его в Белоруссии и обучит военных, как США в Европе.
Песков рассказал о затянувшихся за полночь переговорах Путина и Лукашенко
Разговор российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в среду затянулся далеко за полночь, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, накануне состоялось весьма продолжительное и содержательное общение президентов. Оно затянулось далеко за полночь», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Напомним, Путин в ходе беседы с Лукашенко заявил об успешной работе обеих стран по разным направлениям, включая экономику и безопасность.
В четверг оба политика поучаствуют в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
Путин анонсировал подготовку концепции безопасности Союзного государства
Путин анонсировал подготовку концепции безопасности Союзного государства России и Белоруссии
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Москва и Минск подготовят концепцию безопасности Союзного государства, в которой будут также отражены внешние вызовы, сообщил глава российского государства Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
Он отметил, что на заседании большое внимание уделялось вопросу о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства, передает ТАСС.
«В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в свете растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны», – сказал Путин.
Также страны будут расширять двустороннее сотрудничество в оборонной, военно-технической сфере. «И это безусловно отвечает коренным интересам наших стран и народов. По-настоящему важно с учетом непростой международной обстановки это именно сегодня», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что на Высшем госсовете (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии получится найти понимание по всем вопросам.
Кремль отреагировал на призыв Макрона к мирным переговорам по Украине
Продолжение спецоперации пока является единственным путем Москвы в ситуации вокруг Украины, Киев не демонстрирует перспектив мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков, прокомментировав заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что рассчитывает на Китай в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что пока Киев не показывает никаких перспектив для мирного урегулирования. Исходя из позиции Украины, пока иных путей, как продолжение СВО, для России нет, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что Китай обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг, но с Украиной ситуация пока сложная.
Ранее издание WSJ сообщило, что Макрон намерен потребовать от Си Цзиньпина ограничить поддержку России на фоне конфликта на Украине.
Лукашенко предложил уничтожить все ядерное оружие
Лукашенко заявил, что ядерное оружие нужно собрать «в одну кучу и уничтожить»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам нужно в течение некоторого времени собрать ядерное оружие «в одну кучу и уничтожить».
Как сказал Лукашенко в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», он в этом отношении радикал и считает, что ядерное оружие надо «свезти в одну кучу и уничтожить», передает ТАСС.
Лукашенко подчеркнул, что согласен со словам президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости размещения одной страной ядерного оружия на территории другой, но тогда США тоже должны убрать его из других стран.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщал, что Москва не станет передавать Минску российское тактическое ядерное оружие, но разместит его в Белоруссии и обучит военных, как США в Европе.
Си Цзиньпин предложил Макрону представить свой план урегулирования на Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону внести со своей стороны план урегулирования украинского конфликта, сообщило Центральное телевидение Китая.
Пекин со своей стороны готов поддержать план Франции и сыграть конструктивную роль, сказал председатель КНР, передает РИА «Новости».
Напомним, в совместном заявлении Си Цзиньпина и Макрона говорится, что Китай и Франция поддерживают мирное урегулирование на Украине на основе принципов ООН.
Россия рассмотрит возможность гарантий безопасности для Белоруссии
Песков: Россия рассмотрит возможность обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии
Россия обязана рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
«Российская Федерация, конечно, должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности Белоруссии как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с Александром Лукашенко заявил, что Москва и Минск подготовят концепцию безопасности Союзного государства, в которой будут также отражены внешние вызовы.
Экс-президент Франции Олланд признал Евросоюз полноценным участником конфликта на Украине
Экс-президент Франции Олланд в разговоре с пранкерами признал Евросоюз полноценным участником конфликта на Украине
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с бывшим президентом Франции Франсуа Олландом от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. Французский политик признался в полноценном участии ЕС в конфликте на Украине.
В разговоре с пранкерами Олланд заявил, что участие Евросоюза и Франции в конфликте на Украине отрицается для того, чтобы боевые действия не вышли за пределы страны. По его словам, Россия может использовать их поддержку как предлог для действий против соседней европейской страны, пишут «Известия».
Олланд указал, что Украине необходимо передать истребители F-16, обучать их управлению может не только США. Также он отметил, что Киеву не стоит вести мирные переговоры, пока ВСУ может воевать.
Он отметил, что сегодня переговоры с Путиным привели бы к статусу-кво, и нет признаков того, что российский президент согласится вывести свои войска из Донбасса и из Крыма. Олланд заявил пранкерам, что не может быть никаких переговоров, и европейские лидеры не должны упоминать слово «переговоры» до тех пор, пока можно бороться до последнего.
По мнению Олланда, от исхода конфликта на Украине зависит новый мировой баланс, который окажет влияние на Китай, Иран и Турцию. Он считает, что победа Киева послужит отпором для таких «авторитарных режимов».
«Украинские требования в военном плане не могут сводиться к тому, чтобы просто отвоевать несколько квадратных километров. Это действительно должно быть наступление, которое позволит нанести Путину настоящее поражение», – заявил бывший президент Франции.
Олланд также согласился с мнением о том, что минские соглашения были подписаны под давлением, когда «не давали спать и есть», и пришлось на все согласиться, потому что «это было пыткой». Экс-президент Франции заявил, что единственной целью минских соглашений было дать время Украине восстановиться и укрепить свои военные возможности.
Олланд также вспомнил в разговоре «Порошенко» события Евромайдана. Он заявил, что без приезда Порошенко в Париж вместе с будущим мэром Киева Виталием Кличко не получилось бы сместить главу государства Виктора Януковича.
В числе прочего Олланд раскрыл подробности своего разговора с действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном, который понял, несостоятельность его позиции сыграть роль в переговорах между Украиной и Россией. Также, по словам экс-президента Франции, Макрон готов поставлять вооружение, которое «Украина много расходует».
По его словам, Украина должна в первую очередь получать технику, не требующую обучения военных, и запчасти к ней, и все, что может быть незамедлительно использовано для противодействия российскому наступлению.
Олланд также высказался против проведения пенсионной реформы во Франции, и будь он президентом, тогда бы «обсуждались только вопросы нашей собственной безопасности, безопасности Украины и борьбы с инфляцией». Бывший президент отметил, что на Макрона оказывает влияние его жена Брижит, которая может давать ему советы по поводу управления страной.
«Так что, если ты сможешь убедить Брижит Макрон, ты сможешь добраться до Эммануэля Макрона», – посоветовал Порошенко Олланд.
Ранее бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в разговоре с пранкерами призвал пресекать диалог Франции с Россией.