Захарова ответила на слова Макрона о ядерном оружии картой размещения тактического оружия США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости размещения ядерного оружия на чужой территории показала карту баз США.

В своем Telegram-канале Захарова приводит слова Макрона о том, что ни одна страна «ни при каких условиях» не может размещать ядерное оружие на чужой территории.

Дипломат опубликовала карту с размещением тактического и ядерного оружия США в других странах. В комментарии к схеме она спросила: «Я правильно понимаю, что это жесткое требование Парижа адресовано Вашингтону?»

Напомним, президент России Владимир Путин сообщал, что Москва не станет передавать Минску российское тактическое ядерное оружие, но разместит его в Белоруссии и обучит военных, как США в Европе.