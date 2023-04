Роскомнадзор нашел детское порно в фанфиках по мотивам «Гарри Поттера»

Роскомнадзор выявил порнографические материалы – рассказы по мотивам популярных книг на американской платформе самиздата Archive of Our Own.

Ведомство потребовало их удалить, сообщил представитель РКН изданию «Ведомости». В случае, если сайт проигнорирует предупреждение, то доступ к платформе в России будет заблокирован.

Фанфики – это придуманные фанатами истории, посвященные героям популярных книг, фильмов, комиксов, а также реальным личностям. В фанфиках сюжеты развиваются вне зависимости от оригинала.

Ранее Роскомнадзор запретил использовать WhatsApp, Viber, Discord, Telegram при оказании услуг в России.