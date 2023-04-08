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В Китае оценили ситуацию в Европе после вступления Финляндии в НАТО
Global Times: Ситуация в ЕС после вступления Финляндии в НАТО стала еще более сомнительной
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Общая ситуация в области безопасности в Европе после присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу становится еще более сомнительной, пишут китайские СМИ.
Финляндия, вступив в НАТО, изменила свою традиционную политику нейтралитета, считают китайские аналитики, мнение которых приводит Global Times.
В Китае уверены, что Финляндию выталкивают на передовую в противостоянии Запада с Россией. В результате, по оценке издания, это может послужить для Москвы стимулом к наращиванию ядерных вооружений, а потому ситуация с безопасностью в Европе становится еще более сомнительной, передает ТАСС.
Самой рациональной политикой небольших стран, таких как Финляндия, на фоне трений между Россией и НАТО стала бы политика нейтралитета, пишет китайское издание. Отмечается, что вступление в альянс усилит риски для Хельсинки вместо того, чтобы их уменьшить.
По мнению сотрудника Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хуна, теперь конфликт между Россией и НАТО станет еще более ощутимым. Присоединение к альянсу Финляндии и Швеции, которую аналитик называет экспансией со стороны НАТО, «создаст больше неопределенности» в украинском конфликте.
В Кремле ранее подчеркивали, что Россия сделает все необходимые шаги для обеспечения своей безопасности из-за угрозы, возникшей в связи с вступлением Финляндии в НАТО.
Посол Китая назвал риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с Россией
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Пекин не поддерживает Москву в спецоперации на Украине, а заявление о «безграничной дружбе» между Китаем и Россией – это риторический прием, заявил китайский посол в ЕС Фу Цун перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет The New York Times.
Дипломат пояснил, что критики якобы неверно интерпретируют заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о сотрудничестве, передает РБК.
«(Дружба) без ограничений» – это не что иное, как риторика», – заявил Фу Цун.
Посол также добавил, что Пекин не признает Крым и вошедшие в состав России новые территории российскими и не оказывает военную поддержку Москве.
Китай, по словам дипломата, не выступал с осуждением СВО, так как понимает обвинения России в адрес НАТО. Пекин считает, что «истинные причины» сложнее, чем говорят западные лидеры.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай определили восемь наиболее важных направлений сотрудничества.
В США предупредили о подготовке Украины и НАТО к вторжению в Крым
American Conservative: Украина при активной поддержке НАТО готовится к вторжению в Крым
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Украина готовится к проведению операции по вторжению в Крым при активной поддержке НАТО, что почти гарантированно приведет к началу масштабной войны, заявил обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative.
Обозреватель издания в статье обратил внимание, что Украина публично говорит о планах использовать американское и другое поставляемое НАТО оружие для попытки захватить Крым. При этом Девлин выразил уверенность, что вторжение в Крым при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны, передает РИА «Новости».
Девлин выразил опасение, что вступление Финляндии в НАТО и стремление альянса к дальнейшему расширению на заднем дворе России могут подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к еще большей эскалации.
При этом автор назвал планы Зеленского по Крыму безумными и нереалистичными. Он напомнил, что Киев по поручению Вашингтона намеренно отвергает любые призывы к миру, выдвигая невыполнимые требования для начала мирного урегулирования конфликта.
Ранее в среду советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев. В свою очередь командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов усомнился в способности Киева «захватить Крым».
Минченко: Настойчивость Макрона встретила спокойное безразличие Си Цзиньпина
Политолог Минченко: Китай больше не будет терпеть заносчивость бюрократов ЕС
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Визит Макрона в Китай подтвердил, что Поднебесная не станет менять позицию по Украине. В результате в некоторые моменты Си просто вежливо игнорировал заявления французского коллеги. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Пекине прошли переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Встреча Эммануэля Макрона и Си Цзиньпина предсказуемо закончилась ничем. Настойчивость лидера Франции встретила спокойное безразличие со стороны китайского лидера. Все попытки каким-либо образом радикально высказаться по Украине были вежливо отклонены или проигнорированы», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Очевидно, что КНР продолжает курс на стратегическую независимость во внешней политике. В этих условиях поведение Макрона, да и в целом стран западного мира, выглядит странно. Китай уже высказал свою позицию по текущему кризису. Он максимально подробно описал ее в предложениях по мирному урегулированию украинского кризиса», – отмечает эксперт.
«Требовать от Пекина иного подхода бессмысленно. Макрон здесь выглядит заложником обстоятельств, и вся критика западной прессы, направленная на него после окончания визита, кажется неуместной. Сегодня каждый европейский политик вынужден двигаться в фарватере американского влияния. Исключение составляет лишь руководство Венгрии», – подчеркивает собеседник.
«Я бы обратил внимание на другой момент, который также описывают СМИ США и Европы. В частности, издание Politico отмечает, что китайская сторона всячески подчеркивала уважение к Макрону, при этом обделяя вниманием фон дер Ляйен. Си Цзиньпин даже не удосужился ее встретить. Это позволяет нам судить о новой тенденции в политике КНР», – считает Минченко.
«Пекин не намерен общаться с ЕС, как с актором международной политики. Для него это непонятная организация, с которой трудно обсуждать какие-либо конкретные вопросы. Тактика Поднебесной – поддерживать контакты с отдельными государствами союза, в частности с Германией и Францией», – отмечает эксперт.
«Конечно, у китайского руководства есть претензии к Макрону. Так, например, Си Цзиньпину очень не понравилось то, что европейский коллега говорил в два раза дольше, чем лидер КНР. Правда, ему это простят, ведь Франция – большая и важная для Поднебесной страна. А вот заносчивость бюрократов ЕС Китай больше терпеть не будет», – резюмирует Минченко.
Ранее в Пекине завершились переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
Газета пишет, что Макрон добивался от главы КНР осуждения Москвы, однако тот даже не упомянул Россию. При этом указывается, что президент Франции говорил на пресс-конференции почти вдвое дольше, чем его китайский коллега, что можно считать «оплошностью» в протоколе. Отмечается, что в момент речи Макрона Си Цзиньпин тяжело вздыхал и выглядел нетерпеливым и раздраженным.
Издание Reuters пишет, что после окончания переговоров глава ЕС заявила о готовности китайского лидера поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом отмечается, что сам председатель КНР в ходе пресс-конференции о подобном не упоминал. Однако уточняется, что обе стороны достигли согласия в вопросе о недопустимости применения ядерного оружия.
Критике Макрона подвергли и на родине. В частности, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции не понимает повсеместного унижения его персоны. Об этом он написал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России). Политик добавил, что глава государства может продолжить играть роль «послушного для американцев пуделя».
Напомним, Си Цзиньпин указал на отсутствие чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры. Москва заявила, что у Китая есть весомый посреднический потенциал, но ситуация пока сложная.
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WSJ: Макрон намерен потребовать от Си Цзиньпина ограничить поддержку России на фоне конфликта на Украине
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Президент Франции Эммануэль Макрон может предпринять попытку оказать давление на председателя Китая Си Цзиньпина с целью убедить его ограничить поддержку России в конфликте на Украине, сообщают французские официальные лица.
Макрон в среду должен посетить Китай, где, по мнению французских чиновников, обязан попытаться отговорить китайского лидера от любой военной поддержки России, так как Китай является главным российским партнером и становится ее «все более важным спасательным кругом в сфере экономики», передает The Wall Street Journal.
Так, по мнению издания, Макрон и другие представители ЕС решили помешать Китаю перейти красную черту Запада, пока Пекин не начал поставлять Москве «оружие в больших масштабах».
По задумке европейских лидеров, Макрон отправится в поездку с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, тем самым намекая на то, что взаимодействие Китая с Россией окажет пагубное влияние на торговые связи Евросоюза с Китаем.
Однако, по мнению ведущего аналитика по Китаю Французского института международных отношений Жюльенна Марка, задумка может не привести ни к какому результату.
«У Макрона нет сверхспособностей. Все сигналы, которые посылает нам Китай, сводятся к тому, что Си Цзиньпин поддерживает Россию», – подчеркнул он.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что Европа пытается сохранить Китай как альтернативу США.
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Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию»
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Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином призвал его способствовать переговорам на Украине, сообщает France Press.
Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию». Он добавил, что знает о приверженности Китая «уставу ООН, четкому соблюдению действующих документов в ядерной сфере, всему, что способствует миру и стабильности на планете», передает РИА «Новости».
По его словам, ситуация на Украине «нанесла удар по этой стабильности, положила конец десятилетиям мира в Европе».
Ранее сообщалось, что Париж совместно с Пекином призывают мировое сообщество не допускать использования ядерного оружия и нападений на гражданские ядерные объекты в украинском конфликте.
Ранее Макрон заявил о том, что рассчитывает на Китай в урегулировании конфликта на Украине. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение спецоперации пока является единственным путем Москвы.
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Немецкий эксперт оценил последствия давления ЕС на Китай
Александр Рар: Если ЕС начнет рвать отношения с Китаем, геоэкономический порядок в мире резко изменится
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Китай не станет жестко реагировать на давление ЕС. В Пекине руководствуются принципом «тише едешь – дальше будешь», сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен приехали в Китай. Предполагается, что они попытаются «надавить» на Си Цзиньпина с требованием ограничить поддержку России на фоне конфликта на Украине.
«Нельзя говорить, что у Брюсселя нет инструментов для давления на Пекин. Торговый оборот Евросоюза с Китаем больше, чем у России. КНР не намерена терять западные рынки и хочет инвестировать в богатые страны Запада. Поднебесная также планирует связать свою стратегию «Шелкового пути» с Европой и не прочь привлекать для собственного развития иностранный капитал», – пояснил германский политолог Александр Рар.
«К тому же, любовь Китая к России не настолько сильная, чтобы нести экономические потери. Это факт. С другой стороны, Поднебесная – гордая держава, которая не намерена терпеть поучений со стороны Запада. К тому же, Пекин геополитически заинтересован в построение многополярного мира и понимает, что ЕС и США всеми силами будут этому препятствовать», – отметил собеседник.
«При этом Китай не станет отвечать жесткими мерами на давление со стороны Евросоюза до тех пор, пока сам ЕС не начнет принимать какие-то меры. Вместе с тем, Пекин будет медленно «выдавливать» США с Ближнего Востока, а европейцев – из Африки. В данном случае Поднебесная придерживается принципа «тише едешь – дальше будешь», – подчеркнул эксперт.
«К концу нынешнего десятилетия китайская экономика точно догонит американскую. В Пекине также понимают, что США и ЕС не в силах остановить становление Китая как супердержавы. Если европейцы совершат очередную ошибку, и после разрыва отношений с Россией начнут рвать отношения с Китаем – геоэкономический порядок в мире резко изменится. Европа полностью «ляжет» под Штаты. С другой стороны, Вашингтон тоже играет жестко, и он будет требовать от ЕС оставаться в рядах «борцов за демократию», – резюмировал Рар.
Утром в среду президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Китай. В общей сложности Макрон «проведет от шести до семи часов» в обсуждениях с председателем КНР Си Цзиньпин. Французского лидера в поездке сопровождают представители ряда крупных компаний, среди которых – представители авиаконцерна Airbus, энергетической компании EDF и машиностроительной компании Alstom, сообщает РИА «Новости».
Макрон, по мнению французских чиновников, обязан попытаться отговорить китайского лидера от любой военной поддержки России, так как Китай является главным российским партнером, передает The Wall Street Journal. Так, по мнению издания, президент Франции и другие представители ЕС решили помешать Китаю перейти красную черту Запада, пока Пекин не начал поставлять Москве «оружие в больших масштабах».
По задумке европейских лидеров, совместный визит Макрона и фон дер Ляйен намекнет Пекину на то, что его взаимодействие с Россией окажет пагубное влияние на торговые связи ЕС с Китаем. Однако, по мнению ведущего аналитика по Китаю Французского института международных отношений Жюльенна Марка, задумка может не привести ни к какому результату. «У Макрона нет сверхспособностей. Все сигналы, которые посылает нам Китай, сводятся к тому, что Си Цзиньпин поддерживает Россию», – подчеркнул он.
Напомним, в марте состоялся трехдневный визит главы КНР в Москву. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что он придает большое значение отношениям с Москвой, поскольку в них присутствует «историческая логика».
В ходе визита главы двух государств подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление после окончания встречи в Кремле. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ.
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Дробницкий: США воспользуются Тайванем так же, как и Украиной
Политолог Дробницкий: США воспользуются Тайванем так же, как и Украиной
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Вашингтон использует Тайвань в своем непрямом противостоянии с Китаем по аналогии с тем, как уже использует Украину в конфликте против России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти провел встречу с президентом Тайваня Цай Инвэнь.
«Сегодня в политическом истеблишменте США осознают неизбежность противостояния с Китаем. Причем оно затронет экономическую, политическую, технологическую и геостратегическую сферы. Вплоть до такой же непрямой войны, которую американцы ведут против России», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Поэтому Вашингтон постепенно расшатывает политику «одного Китая», надеясь разыграть в регионе некий сценарий, подобный украинскому. США как бы не будут стороной конфликта, но будут помогать Тайваню оружием, разведданными и так далее», – отметил собеседник.
«Штаты продолжают декларировать, что никакого «второго Китая» нет, и соглашения с Пекином не нарушены. Однако они осуществляют поставки оружия на остров и чуть ли не гарантируют его безопасность. Безусловно, это вызывает раздражение Пекина и провоцирует на громкие заявления», – полагает он.
«Приезд президента Тайваня Цай Инвэнь в США пытались преподнести как транзитную остановку по пути следования в некоторые страны Латинской Америки, с которыми у Тайбэя еще остались дипломатические отношения», – акцентировал политолог.
«Все встречи руководства Тайваня и Штатов выставляют как частные и непротокольные, но по сути это официальное взаимодействие. А значит, тем самым нарушается статус «одного Китая» и коммюнике, подписанное между Вашингтоном и Пекином, согласно которому между США и Тайбэем не может быть дипломатических отношений», – отметил Дробницкий.
«При этом, в отличие от украинской проблематики, по Китаю и Тайваню в США есть двухпартийный консенсус. Кроме того, именно республиканцы занимают не просто ястребиную позицию в отношения Пекина, а стараются расшатать статус-кво в установленных с Китаем дипотношениях», – указал он.
«Я напомню, что в 1979 году Пекин занял место Тайбэя в Совбезе ООН. Вслед за этим подавляющее большинство стран разорвали дипломатические отношения с Тайванем, тем самым признавая политику «одного Китая». Тогда же были подписаны коммюнике между КНР и США, которые, с одной стороны, закрепляли приверженность Вашингтона этой политике, а с другой – гарантировали самоуправление на острове», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти провел встречу с находящейся транзитом в Соединенных Штатах главой администрации (президентом) Тайваня Цай Инвэнь.
Встреча прошла утром в среду в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии. Associated Press подчеркивает, что это была первая встреча на территории Соединенных Штатов спикера нижней палаты Конгресса США с главой администрации Тайваня с момента разрыва Вашингтоном дипломатических отношений с тайваньской стороной в 1979 году.
По оценкам The New York Times, встреча была направлена на то, чтобы продемонстрировать солидарность США с островом на фоне нарастающего напряжения в отношениях с Китаем.
По итогам встречи Маккарти заявил о необходимости продолжать продавать вооружения Тайваню и укреплять экономическое взаимодействие между странами, особенно в сфере торговли и технологий. Он заверил, что провел очень продуктивную беседу с главой администрации Тайваня. Он также заявил о необходимости принятия ряда мер, среди которых отметил необходимость продолжать продажу вооружений Тайваню.
В свою очередь в МИД КНР заявили, что Китай примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня.
В заявлении также подчеркивается, что Китай призывает США немедленно прекратить повышать уровень содержания отношений с Тайванем, прекратить создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе, прекратить попытки сдерживания Китая при помощи Тайваня и не идти дальше по ошибочному пути.
В МИД КНР подчеркнули, что Тайваньский вопрос является так называемой первой красной линией, которую Соединенным Штатам нельзя пересекать в отношениях с Китаем. Как указывается в заявлении внешнеполитического ведомства КНР, независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью между двумя берегами Тайваньского пролива.
Напомним, в прошлый четверг глава администрации (президент) Тайваня Цай Инвэнь прибыла в США с первым визитом за более чем три года, при этом ее присутствие в США носит неофициальный характер и технически рассматривается лишь как транзит.
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В НАТО заявили о готовности к амбициозным предложениям Молдавии
Замгенсека НАТО Джоанэ заявил о готовности альянса к более амбициозным предложениям Молдавии о партнерстве
Североатлантический альянс готов пойти в отношениях с Молдавией настолько далеко, насколько Кишинев хочет пойти в отношениях с НАТО, заявил Agerpres заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
По мнению Джоанэ, альянс давно преодолел в отношениях с Молдавией этап «партнерства за мир». Как отметил замгенсека НАТО, республика является партнером альянса уже несколько десятилетий, передает ТАСС.
При этом он выступил с утверждением, что якобы печальная реальность побудила Молдавию прийти с еще более амбициозными предложениями по развитию партнерства с НАТО и ЕС. Как пояснил Джоанэ, речь идет о пакете возможностей в области обороны и устойчивости, который Молдавия представила НАТО и ЕС, а также государствам-союзникам на двустороннем уровне.
Напомним, в конце марта глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил о поддержке Бухарестом объединения с Молдавией в составе Евросоюза.
Эксперты: Запад пошел на повышение ставок в давлении на Китай
Политолог Лукьянов: Запад пошел на повышение ставок в давлении на Китай
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Европе невыгодно расторгать экономические связи с Пекином. Однако под давлением США им придется пожертвовать собственными интересами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Федор Лукьянов и Евгений Минченко. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай. В Париже заявляют, что он попытается «надавить» на Си Цзиньпина с требованием ограничить поддержку России на фоне конфликта на Украине.
«У Макрона и Ляйен «надавить» на Китай уже не получится. Масштаб у Пекина не тот, чтобы перед кем-то выслуживаться, тем более перед ЕС. Европа в лице этих двух политиков в данном случае может выполнять только одну функцию – выражать позицию Вашингтона. Но проблема в том, что странам Старого Света было бы выгодно выстроить адекватные отношения с Китаем, чего не скажешь о логике США», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Мы имеем дело с ситуацией, в которой американский сюзерен конкурирует с восточным соперником, что требует некоторой лояльности от европейского вассала. Что-либо делать на международной арене без Штатов ЕС не может и, откровенно говоря, не хочет. Приходится подстраиваться под линию Белого дома», – отмечает эксперт.
«Таким образом, визит Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен носит лишь одну задачу – продемонстрировать США, что Европа до сих пор сохраняет возможность коммуникации с Пекином. Интересно, что ЕС перенимает риторику Вашингтона, вбрасывая в публичное поле сильные заявления о том, как себя должен вести Китай», – подчеркивает политолог.
«Это Пекину, конечно, не нравится. Поднебесная не привыкла обсуждать что-то под пристальным взором общественности. Подобная практика существенно осложняет отношения Евросоюза и КНР и в теории может вызвать ответ со стороны Китая. Однако Пекин сам не намерен обострять ситуацию, ведь у Китая к Евросоюзу сохраняется чисто экономический интерес», – акцентирует собеседник.
«Здесь также заметно желание Поднебесной вернуться к хорошо отработанной практике – обсуждать экономику, вынося за скобки политику. Тем не менее Европа не способна вести дела как прежде – ощущается давление США. В связи с этим именно Запад будет идти на «повышение ставок», требуя от Китая все больших реверансов, на что КНР пойти не может», – отмечает эксперт.
«Подчеркну, что реальных рычагов экономического давления на Поднебесную у ЕС нет. Отношения Брюсселя и Пекина в финансовом плане достаточно тесные, и все, что может сделать Европа – это постепенно разрывать имеющиеся связи. Это не будет выгодно странам Старого Света, но как показала ситуация с Россией, подобное их не особо волнует», – подчеркивает Лукьянов.
«Китай – один из крупнейших торговых партнеров ЕС. В связи с этим говорить о каком-либо давлении со стороны Брюсселя на Пекин неуместно. Вероятно, будет вестись стандартная процедура политического торга. В частности, КНР все еще зависима от голландских микрочипов, заменить которые достаточно сложно», – говорит Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Таким образом Европа сохраняет некоторые рычаги воздействия на Китай, но кардинально изменить позицию Поднебесной не сможет. Объем торговых отношений Пекина и Брюсселя остается немаленьким, и как-либо портить сложившиеся связи ЕС попросту невыгодно», – отмечает эксперт.
«Однако мы наблюдали, как Европа разрывала взаимодействие с Россией. Очевидно, что в настоящий момент отказаться от связей с США Старый Свет не может, из-за чего он вынужден проводить политику, которая все больше укрепляет зависимость ЕС от Вашингтона», – резюмирует Минченко.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом. Издание The Wall Street Journal пишет, что французский лидер попытается надавить на Си Цзиньпина, чтобы убедить того ограничить поддержку России в конфликте на Украине
По мнению газеты, представители ЕС решили помешать КНР перейти красную черту Запада, пока Пекин не начал поставлять Москве «оружие в больших масштабах». Вместе с Макроном в Китай отправилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, что должно стать намеком на то, что позиция Поднебесной в отношении России может плохо сказаться на торговых связях с Евросоюзом.
Однако, по мнению ведущего аналитика по Китаю Французского института международных отношений Жюльенна Марка, задумка может не привести ни к какому результату. «У Макрона нет сверхспособностей. Все сигналы, которые посылает нам КНР, сводятся к тому, что Си Цзиньпин поддерживает Россию», – подчеркивает он.
Напомним, в марте состоялся трехдневный визит главы КНР в Москву. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что он придает большое значение отношениям с Москвой, поскольку в них присутствует «историческая логика».
В ходе визита главы двух государств подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление после окончания встречи в Кремле. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ.
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США и Германия выступили против более глубоких связей Украины с НАТО
Financial Times сообщила о сопротивлении США, Германии и Венгрии созданию более глубоких связей Украины с НАТО
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США, Германия, Венгрия выступают против планов Польши и Прибалтики предложить Украине более глубокие связи с НАТО, сообщают источники.
По словам источников, США, Германия, Венгрия против предоставления Киеву «ясных заявлений» о поддержке «будущего членства» Украины в НАТО. В ходе переговоров глав МИД стран НАТО о том, что можно предложить Киеву, обнаружились сильные разногласия, касающиеся идеи предоставить Украине дорожную карту на саммите в Вильнюсе в июле. Так, США были «против данного предложения» и призвали сосредоточиться на военной, финансовой и гуманитарной помощи Киеву, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Напомним, Венгрия отказалась поддерживать ведущие к конфликту с Россией инициативы НАТО. Кроме того, в Венгрии возмутились приглашением на встречу министров стран НАТО министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
НАТО намерено удвоить финансирование комплексного пакета помощи Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит в военном конфликте. Президент России Владимир Путин заявил, что поставки блоком НАТО оружия Украине можно считать участием в конфликте.
СМИ: Си Цзиньпин пытался настроить Макрона против США
Reuters: Си Цзиньпин пытался склонить Макрона к противодействию США
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Председатель КНР Си Цзиньпин выстраивает отношения с Европой и, в частности, проводит переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы противодействовать Соединенным Штатам, пишут западные СМИ.
По словам профессора китаеведения и внешней политики Денверского университета Чжао Суйшэн, Си Цзиньпин для противодействия США будет пытаться работать с любой страной, особенно со средними или крупными державами, к коим эксперт отнес Францию. В статье для Reuters аналитик указывает, что Си Цзиньпин оказал Макрону «необычайно щедрый прием».
Чжао Суйшэн отметил, что, по оценке экспертов, прошедшая встреча глав Китая и Франции является признаком «растущего наступления» Пекина на ключевых союзников в ЕС для противодействия США, передает Ura.ru.
В публикации отмечается также, что Макрон является одним из ключевых союзников Пекина и наиболее важным союзником в Европе.
В статье Reuters также приводятся цитаты из китайского издания Global Times, которое пишет, что для ЕС быть «вассалом Вашингтона – это тупик».
В Кремле ранее заявляли, что переговоры глав Китая и Франции Си Цзиньпина и Эммануэля Макрона в Пекине – это очень важный контакт.
Венгрия отказалась поддерживать ведущие к конфликту с Россией инициативы НАТО
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что страна не поддержит ведущие к конфликту с Россией решения НАТО
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Венгрия отказывается поддерживать любые решения НАТО, которые могут привести к прямому конфликту с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на совещании министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
По его словам, основным фактором должно оставаться решение о том, что НАТО не участвует в войне на Украине, это решение нужно уважать и делать все возможное для того, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией, передает ТАСС.
«Все, что выходит за эти рамки и угрожает вызвать конфликт с Россией, сделав НАТО участницей войны на Украине, для нас неприемлемо», – подчеркнул Сийярто.
Так, глава МИД Венгрии заверил, что страна будет рассматривать каждое предложение на саммите в Вильнюсе с этой точки зрения, чтобы точно понимать, соблюдает ли НАТО свое предыдущее решение.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с главами внешнеполитических ведомств стран – членов НАТО в Брюсселе указал на необходимость завершения конфликта на Украине путем дипломатии.
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Politico признала провал попытки Макрона изменить позицию Китая по Украине
Politico указала на отсутствие признаков изменения позиции Пекина по Украине после визита Макрона в Китай
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Президент Франции Эммануэль Макрон не смог убедить китайского лидера Си Цзиньпина изменить позицию по ситуации на Украине, сообщают СМИ.
Как пишет Politico, Си Цзиньпин не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции». Издание пишет, что Макрон добивался от Си Цзиньпина осуждения России, но китайский лидер вообще не упомянул Россию, передает РИА «Новости».
Кроме того, Politico указала, что Макрон говорил почти вдвое дольше Си Цзиньпина на пресс-конференции, что можно считать «оплошностью» в протоколе. При этом китайский лидер, как отмечает издание, временами выглядел нетерпеливым и раздраженным и тяжело вздыхал, пока Макрон говорил.
Напомним, Си Цзиньпин указал на отсутствие чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры. Москва заявила, что у Китая есть весомый посреднический потенциал, но ситуация с Украиной пока сложная.
Президент Бразилии: НАТО не должно находиться у границ России
Президент Бразилии Лула да Силва выступил против «размещения» НАТО у границ России
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НАТО не должно иметь возможность разместиться у границ России, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
По мнению президента, этот вопрос мог бы стать одним из пунктов мирных переговоров по ситуации на Украине. При этом, как заявил Лула да Силва, всем сторонам следует пойти на уступки. Он сказал, что «Крым, возможно, даже обсуждать не стоит», но ситуацию с другими регионами нужно «переосмыслить». Однако, подчеркнул президент Бразилии, глава украинского государства Владимир Зеленский тоже не должен «рассчитывать на все, что пожелает», передает ТАСС.
Бразилия считает, что ЕС и США не следовало «вступать в войну так скоро», не попытавшись организовать переговоры. Как заявил Лула да Силва, «вести мирные переговоры очень непросто», для их начала «требуется смелость». Он заявил, что Бразилия выступает за «территориальную целостность всех государств» и не поддерживает специальную военную операцию России на Украине. Лула да Силва полагает, что Москва и Киев «ждут, что кто-то со стороны пригласит их к переговорам».
Напомним, российский лидер Владимир Путин провел встречу с советником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом. Сообщалось, что Лула да Силва намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай.
Кремль: Россия сделает все для обеспечения безопасности из-за вступления Финляндии в НАТО
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Россия сделает все необходимые шаги для обеспечения своей безопасности из-за угрозы, возникшей в связи с вступлением Финляндии в НАТО, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, вступление Финляндии в НАТО обязывает Москву принимать необходимые меры для ребалансировки системы безопасности, передает ТАСС.
Песков добавил, что не сможет в данный момент обозначить конкретные шаги, которая Москва намерена предпринять.
«Для этого потребуется определенное время, это не единоразовый акт, а процесс, растянутый по времени. Но все, что необходимо для обеспечения нашей безопасности, будет сделано», – заверил представитель Кремля.
Также Песков отметил, что вступление Финляндии в НАТО – событие, которое не вносит вклад в дело укрепления стабильности, безопасности и предсказуемости на Европейском континенте.
До этого замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия откалибрует свои действия в зависимости от изменения обстановки после вступления Финляндии в военный блок.
Напомним, Финляндия во вторник была официально включена в состав Североатлантического альянса.
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