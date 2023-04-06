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Эксперт призвал переходить от импортозамещения к технологическому лидерству
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Необходимо не просто замещать и отстаивать свой технологический суверенитет, речь идет о лидерстве внутри страны и на тех рынках, где есть возможности для совершенствования, заявил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко на форуме по управлению интернетом (RIGF 2023).
Он также отметил, что за время пандемии и в прошлом году сегмент Рунета доказал свою устойчивость: «У нас не было падений, у нас не было отключений, у нас не было ухудшения качества сервисов и связи. Почему? Потому что инфраструктура, игроки и господдержка были как будто бы готовы к этому вызову, и очень хорошо, мне кажется, с ним справились».
Поднимая тему экспорта отечественных ИТ-продуктов, эксперт отметил, что Россия сегодня начинает все больше смотреть на Восток, Африку, Латинскую Америку, арабские страны.
«Там большой потенциал, там большое платежеспособное население, там любовь к экспериментам с технологиями. И, может быть, мы делали какую-то ошибку, когда смотрели только в сторону Запада и пытались выходить на те рынки. В любом случае, ощущение, что мы идем по интересному треку, что у России есть большой потенциал и он уже реализуется по направлению создания собственных технологий, сервисов, решений и классов софта, и в этом направлении мы, очевидно, останемся одной из ведущих ИТ-держав», – сказал Плуготаренко.
Россия обладает колоссальным потенциалом с точки зрения технологического лидерства и очень важно, чтобы стана позиционировала и показывала себя на международных площадках именно такой, в свою очередь отметил директор Центра компетенций по глобальной ИТ-кооперации Вадим Глущенко.
Эксперты также обсудили серьезную угрозу – фрагментацию по национальному признаку цифровых сервисов, когда из-за международной политики иностранные ИТ-компании отключают отдельные страны от глобальной сети и цифровых сервисов. Выступая, первый заместитель генерального директора АНО «Диалог» Ленар Файзутдинов предложил рассмотреть создание новой концепции, основанной на международных стандартах регулирования глобальной цифровой среды, в основе которой лежали бы суверенитет государств и права пользователей.
«Наша страна должна стать одним из лидеров разворота всей цифровой среды в сторону приоритетной защиты прав пользователей и укрепления суверенитета тех государств, которые заинтересованы в совершенно новых формах глобального сотрудничества», – подчеркнул Файзутдинов.
Вопросы по развитию суверенитета также тесно связаны с цифровой грамотностью пользователей, заметил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов. По его словам, именно она является основой и залогом безопасного поведения в интернете.
Между ем базовым уровнем цифровой грамотности, по данным НАФИ, обладает порядка 70% россиян, в свою очередь уточнил заместитель руководителя Роскачества Антон Куканов. По его словам, это недостаточный уровень, и этим пользуются злоумышленники в сети.
С тем, что важно повышать уровень цифровой грамотности граждан, согласился и директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников. «Сегодня мы понимаем, что в любых стенах, когда речь заходит о пользователях, мы, конечно, говорим про цифровую грамотность и о том, что именно пользователи сегодня играют самую ключевую роль в развитии Рунета. И если пользователи не будут грамотными с точки зрения потребления технологий, то, конечно, мы никуда дальше развиваться не будем», - резюмировал Сергей Гребенников. Эксперт также призвал к объединению сил и ресурсов отрасли для создания единого проекта по повышению уровня цифровой грамотности.
Эксперты также не оставили без внимания темы анонимности в интернете и свободы доступа к информации в сети. Анонимности, тем более с учетом текущего уровня технологий, в интернете нет, сказал заместитель генерального директора АНО «ИРИ» по правовым вопросам, заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики АЮР Борис Едидин. Эксперт уверен, что сегодня свобода выбора в сети скорее миф, чем реальность. Ведь основную часть контента нам преподносят именно рекомендательные алгоритмы онлайн-площадок.
Поэтому в России особое внимание уделяется проблемам цифровой безопасности граждан, особенно на законодательном уровне. Так, Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи старается держать руку на пульсе и вместе с экспертным сообществом работает над совершенствованием законодательства, рассказал его председатель Александр Хинштейн.
Появилось видео допроса задержанного в Брянской области украинского пилота
Украинский пилот, задержанный в Брянской области, во время допроса рассказал, что выполнял задание ВСУ за 50 тыс. гривен.
Мужчина сообщил, что следовал за другим самолетом, чтобы по команде ведущего сделать фото. Также он рассказал, что является гражданским пилотом, а не военным, а полет выполнял по заданию за деньги, сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По словам задержанного, во время полета ему отключили удаленно приборы навигации. Поэтому о том, что попал на территорию России он не знал.
Позже российские силовики обнаружили автомат и бронежилет в кабине летчика. Сам мужчина заявил, что ему их дали «для защиты», передает ТАСС со ссылкой на Росгвардию.
«Сотрудники УФСБ разберутся, как с ним дальше работать», – сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что в Брянской области рухнул легкомоторный самолет. Выживший пилот пытался скрыться, но был задержан.
МИД: Украина пытается воздействовать на гражданские спутники России
Москва заявила о попытке Киева воздействовать на гражданские спутники России
Украинская сторона пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Киевский режим ведет эту работу с участием специалистов нескольких других стран, сообщило ведомство на своем сайте.
Такие действия – это «запредельное нарушение международного права», подчеркнули в министерстве. Российская сторона вправе ответить подобающим образом, все нужные возможности для этого имеются, заключили в МИД.
Блинкен предложил Лаврову обменять Уилана
Блинкен рассказал, что в разговоре с Лавровым просил принять предложение по обмену Уилана
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что вновь призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, чтобы Россия приняла предложения США по обмену Пола Уилана.
По словам Блинкена, говоря о Поле Уилане, у США есть предложение, и оно существует уже несколько месяцев, передает ТАСС.
Блинкен добавил, что также обсудил с Лавровым задержание журналиста американской газеты «Уолл-стрит джорнэл» Эвана Гершковича и потребовал его немедленного освобождения.
Ранее в российском МИД сообщали, что главе МИД России Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен, стороны обсудили вопрос о задержании журналиста США Эвана Гершковича.
Ранее Блинкен рассказал, что в ходе беседы с Лавровым призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, остановить спецоперацию на Украине и принять предложение Вашингтона по обмену заключенными с целью освобождения осужденного за шпионаж Уилана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Блинкена самопиаром.
Вассерман объяснил приветствие жены президента Польши к Зеленскому на русском языке
Вассерман объяснил, почему жена президента Польши поздоровалась с Зеленским на русском языке
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Многие поляки хорошо знают русский язык, поскольку это экономически выгодно, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, объясняя причину, по которой супруга польского президента поздоровалась в Варшаве с Зеленским по-русски.
Во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Варшаву супруга главы Польши Анджея Дуды поприветствовала лидера Украины на русском языке. Отмечается, что Зеленский поздоровался первый, причем на мове. Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram назвала эту ситуацию смешной.
«На эту тему есть старый-старый анекдот: украинец – это русский, укушенный поляком. Именно поляки придумали лозунг «Украина – не Россия». Именно они очень многое сделали для того, чтобы осуществить этот лозунг. И именно они, в частности на своей шкуре, убедились, что этот лозунг неизменно оборачивается терроризмом», – говорит Вассерман.
Он рассказывает, что большая часть поляков в советское время учила русский язык. Более того, многие постсоветские поляки его неплохо знают, поскольку взаимодействие с русскими – экономически выгодно. А по-украински говорят немногие, поскольку «никакого ни экономического, ни культурного смысла в этом нет», замечает собеседник.
«Так что, естественно, жена польского президента обратилась к Зеленскому на обычном русском, а не на его украинском. Зеленский, к слову, освоил украинский диалект русского языка с большим трудом, и, по-моему, до сих пор владеет им хуже, чем я. Впрочем, он многим владеет хуже, чем я», – признался депутат.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом утром в среду.
В Росгвардии опровергли слова задержанного пилота украинского самолета
Росгвардия: Упавший в Брянской области украинский самолет вели по средствам связи, второго воздушного судна не было
Упавший в Брянской области украинский самолет предположительно вели с помощью средств связи, второго воздушного судна не было, рассказал представитель Росгвардии.
Представитель Росгвардии рассказал, что пилота упавшего в Брянской области украинского самолета предположительно вели по средствам связи, никакого второго (ведущего) самолета не было, передает ТАСС.
В ведомстве также сообщили, задержанному пилоту было обещано вознаграждение в размере 50 тыс. гривен (около 100 тыс. рублей) за проведение разведки местности с воздуха.
По словам представителя Росгвардии, севшего в поле у населенного пункта Бутовск пилота первыми заметили местные жители, которые и обратились в силовые структуры.
Накануне в Брянской области рухнул украинский легкомоторный самолет. Позже появилось видео допроса задержанного пилота воздушного судна.
Уничтожена пытавшаяся прорваться в Артемовск колонна турецкой бронетехники ВСУ
Российские военные уничтожили пытавшуюся прорваться в Артемовск колонну турецкой бронетехники ВСУ
Российские подразделения уничтожили колонну турецкой бронетехники ВСУ, которая пыталась проехать в Артемовск (украинское название – Бахмут), сообщили военкоры.
Колонна бронеавтомобилей Kirpi ВСУ пыталась проехать в Артемовск по одной из проселочных дорог, но была уничтожена российскими военными, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отмечается, что около десяти единиц уничтожено и увязло в грязи, среди них как минимум четыре турецких MRAP.
Ранее в Сети появилось видео сожженной западной бронетехники ВСУ, уничтоженной после попытки атаковать позиции Российской армии.
ВСУ сбежали из центра Артемовска из-за угрозы котла
Военкоры «Русская весны»: ВСУ сбежали из центра Артемовска из-за угрозы котла
Подразделения вооруженных сил Украины оставили ряд кварталов в центре Артемовска, спасаясь от полного окружения, сообщают военкоры.
Так, военкоры отмечают, что в центре ситуация была такой, что если бы ВСУ не вывели войска по улице Горбатова, образовался бы котел, поэтому на утро все войска были выведены из тех кварталов, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канале «Русская весна».
Военные аналитики Украины при этом пишут, что ситуация в районе Артемовска «приближается к критической».
Напомним, российские вооруженные формирования продвигаются в центре Артемовска, говорится в отчете американского Института изучения войны.
До этого руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин поднял российский флаг над зданием администрации Артемовска в память об убитом военкоре Владлене Татарском.
Польские СМИ: Поколениям украинцев необходима денацификация
Mysl Polska: Поколениям украинцев необходима денацификация
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Приехавшие в Польшу украинские беженцы показывают последствия многолетней нацистской идеологической обработки, сообщил обозреватель издания Mysl Polska Конрад Ренкас.
По его словам, культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов на Украине оставил неизгладимый след на поколениях украинцев, абсолютно точно необходима денацификация, передает РИА «Новости».
Также Ренкас добавил, что приезд такого большого числа беженцев поставил Европу в опасную ситуацию, так как приехали в том числе множество нацистов, которые нападали на беззащитных демонстрантов, подожгли людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году и др.
«Массовая миграция украинского населения на территорию ЕС ведет к дезорганизации наших экономик и выводит нас на конфронтацию с врагом, который ошибочно считался побежденным: с нацизмом», – подчеркнул корреспондент.
Ранее в Польше предложили перестать спонсировать украинских беженцев. В стране остаются 950 тыс. беженцев с Украины, а всего на территории страны проживают 2,3 млн украинцев.
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В Брянской области рухнул украинский легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал в Брянской области, сообщили в пограничном управлении ФСБ по области.
Сотрудники областного пограничного управления ФСБ зафиксировали нарушение госграницы России украинским легкомоторным самолетом, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Воздушное судно по неустановленным причинам потерпело крушение у поселка Бутовск в Брянской области. Пилот выжил и попытался сбежать на украинскую территорию.
Его задержал пограничный наряд, пилотом оказался гражданин Украины.
В отношении него проводится проверка, по результатам которой вынесут процессуальное решение.
В начале марта на Брянскую область было совершено нападение, в ходе него погибли два человека.
Путин поставил задачу военным прекратить украинские обстрелы Донбасса
Президент Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным назвал задачей военных, чтобы вообще не было обстрелов Донбасса.
«Задача всех наших военных формирований – сделать так, чтобы вообще обстрелов не было», – цитирует ТАСС Путина.
Также президент заявил, что ВСУ нужно отодвигать с линии соприкосновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военнослужащим, передает РИА «Новости».
В свою очередь Пушилин заявил Путину, что в ДНР усилили систему ПВО. По его словам, украинские обстрелы уменьшились примерно в два раза.
Президент Владимир Путин начал рабочую встречу с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным в Кремле.
Днем ранее, 5 апреля, руководители всех четырех новых регионов России очно присутствовали на заседании Совета Безопасности. Вместе с главой государства они находились в ситуационном центре Кремля.
Захарова: Россия не допустит поставок Украине снарядов с обедненным ураном
Захарова заявила о намерении России сделать все, чтобы Украине не поставлялись снаряды с обедненным ураном
Российская сторона намерена сделать все, чтобы поставок киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном не было, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Российское руководство будет делать все, чтобы «на этот безответственный шаг» по отправке снарядов с обедненным ураном никто не решился, пояснила Захарова, передает ТАСС.
Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди сообщила, что Лондон поставит Киеву снаряды, содержащие обедненный уран.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном Киеву направлены на эскалацию конфликта.
В США предупредили о подготовке Украины и НАТО к вторжению в Крым
American Conservative: Украина при активной поддержке НАТО готовится к вторжению в Крым
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Украина готовится к проведению операции по вторжению в Крым при активной поддержке НАТО, что почти гарантированно приведет к началу масштабной войны, заявил обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative.
Обозреватель издания в статье обратил внимание, что Украина публично говорит о планах использовать американское и другое поставляемое НАТО оружие для попытки захватить Крым. При этом Девлин выразил уверенность, что вторжение в Крым при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны, передает РИА «Новости».
Девлин выразил опасение, что вступление Финляндии в НАТО и стремление альянса к дальнейшему расширению на заднем дворе России могут подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к еще большей эскалации.
При этом автор назвал планы Зеленского по Крыму безумными и нереалистичными. Он напомнил, что Киев по поручению Вашингтона намеренно отвергает любые призывы к миру, выдвигая невыполнимые требования для начала мирного урегулирования конфликта.
Ранее в среду советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев. В свою очередь командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов усомнился в способности Киева «захватить Крым».
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о границах Украины и Польши
Песков: Заявления Зеленского о скором отсутствии границ между Украиной и Польшей пока нельзя понять
Если президент Украины Владимир Зеленский, говоря про отсутствие границ с Польшей, решил отказаться от украинского языка в пользу польского, то это вряд ли можно понять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, необходимо разобраться, что имел в виду Зеленский: поглощение Украины со стороны Польши или переход на польский язык. Если президент Украины решил, что больше не будет украинского языка, как в соседней с ней республике, то вряд ли такое можно понять, отметил пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».
По его словам, чтобы понять план Киева, нужно набраться терпения и дальше следить за заявлениями Зеленского.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил, что между двумя странами скоро не будет никаких границ.
Китай пригрозил США решительными мерами по защите суверенитета
МИД КНР заявил о готовности Китая принять решительные меры для защиты суверенитета в ответ на действия США и Тайваня
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Китай примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.
В МИД КНР заявили, что в ответ на ошибочные акты сговора Соединенных Штатов с Тайванем Китай примет решительные и сильные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, передает ТАСС.
В заявлении также подчеркивается, что Китай призывает США немедленно прекратить повышать уровень содержания отношений с Тайванем, прекратить создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе, прекратить попытки сдерживания Китая при помощи Тайваня и не идти дальше по ошибочному пути.
В МИД КНР подчеркнули, что Тайваньский вопрос является так называемой первой красной линией, которую Соединенным Штатам нельзя пересекать в отношениях с Китаем. Как указывается в заявлении внешнеполитического ведомства КНР, независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью между двумя берегами Тайваньского пролива.
В свою очередь в Минобороны КНР призвали США неуклонно придерживаться своих политических обязательств перед Китаем по вопросу Тайваня, прекратить грубо вмешиваться во внутренние дела КНР, приостановить любые официальные контакты с Тайванем, перестать выхолащивать принцип «одного Китая».
В военном ведомстве КНР подчеркнули, что Народно-освободительная армия Китая будет решительно отстаивать национальный суверенитет и территориальную целостность и непоколебимо поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Ранее Китай потребовал от США прекратить официальные контакты с Тайванем.
Украина набрала в штурмовые бригады для наступления 40 тыс. человек
Reuters: Украина привлекла в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления 40 тыс. человек
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Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которая была сформирована в феврале, сообщило Reuters.
Глава МВД Украины Игорь Клименко в комментарии Reuters сообщил, что штурмовые бригады формировались как из людей без военного опыта, так и из полицейских, а также из военнослужащих. Он выступил с утверждением, что целью штурмовых бригад является «освобождение» Украины. По словам Клименко, на Украине якобы сохраняется существенный мобилизационный потенциал. Он также указал, что 2,5% состава бригад – женщины, передает ТАСС.
Гвардия наступления формируется МВД Украины и находится в подчинении главы ведомства. Как отмечает Reuters, задачей штурмовых бригад так называемой гвардии наступления будет оказание поддержки регулярным частям ВСУ, в том числе в ходе контрнаступления, о подготовке которого заявляет Киев.
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов.