Эксперт призвал переходить от импортозамещения к технологическому лидерству

Необходимо не просто замещать и отстаивать свой технологический суверенитет, речь идет о лидерстве внутри страны и на тех рынках, где есть возможности для совершенствования, заявил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко на форуме по управлению интернетом (RIGF 2023).

Он также отметил, что за время пандемии и в прошлом году сегмент Рунета доказал свою устойчивость: «У нас не было падений, у нас не было отключений, у нас не было ухудшения качества сервисов и связи. Почему? Потому что инфраструктура, игроки и господдержка были как будто бы готовы к этому вызову, и очень хорошо, мне кажется, с ним справились».

Поднимая тему экспорта отечественных ИТ-продуктов, эксперт отметил, что Россия сегодня начинает все больше смотреть на Восток, Африку, Латинскую Америку, арабские страны.

«Там большой потенциал, там большое платежеспособное население, там любовь к экспериментам с технологиями. И, может быть, мы делали какую-то ошибку, когда смотрели только в сторону Запада и пытались выходить на те рынки. В любом случае, ощущение, что мы идем по интересному треку, что у России есть большой потенциал и он уже реализуется по направлению создания собственных технологий, сервисов, решений и классов софта, и в этом направлении мы, очевидно, останемся одной из ведущих ИТ-держав», – сказал Плуготаренко.

Россия обладает колоссальным потенциалом с точки зрения технологического лидерства и очень важно, чтобы стана позиционировала и показывала себя на международных площадках именно такой, в свою очередь отметил директор Центра компетенций по глобальной ИТ-кооперации Вадим Глущенко.

Эксперты также обсудили серьезную угрозу – фрагментацию по национальному признаку цифровых сервисов, когда из-за международной политики иностранные ИТ-компании отключают отдельные страны от глобальной сети и цифровых сервисов. Выступая, первый заместитель генерального директора АНО «Диалог» Ленар Файзутдинов предложил рассмотреть создание новой концепции, основанной на международных стандартах регулирования глобальной цифровой среды, в основе которой лежали бы суверенитет государств и права пользователей.

«Наша страна должна стать одним из лидеров разворота всей цифровой среды в сторону приоритетной защиты прав пользователей и укрепления суверенитета тех государств, которые заинтересованы в совершенно новых формах глобального сотрудничества», – подчеркнул Файзутдинов.

Вопросы по развитию суверенитета также тесно связаны с цифровой грамотностью пользователей, заметил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов. По его словам, именно она является основой и залогом безопасного поведения в интернете.

Между ем базовым уровнем цифровой грамотности, по данным НАФИ, обладает порядка 70% россиян, в свою очередь уточнил заместитель руководителя Роскачества Антон Куканов. По его словам, это недостаточный уровень, и этим пользуются злоумышленники в сети.

С тем, что важно повышать уровень цифровой грамотности граждан, согласился и директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников. «Сегодня мы понимаем, что в любых стенах, когда речь заходит о пользователях, мы, конечно, говорим про цифровую грамотность и о том, что именно пользователи сегодня играют самую ключевую роль в развитии Рунета. И если пользователи не будут грамотными с точки зрения потребления технологий, то, конечно, мы никуда дальше развиваться не будем», - резюмировал Сергей Гребенников. Эксперт также призвал к объединению сил и ресурсов отрасли для создания единого проекта по повышению уровня цифровой грамотности.

Эксперты также не оставили без внимания темы анонимности в интернете и свободы доступа к информации в сети. Анонимности, тем более с учетом текущего уровня технологий, в интернете нет, сказал заместитель генерального директора АНО «ИРИ» по правовым вопросам, заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики АЮР Борис Едидин. Эксперт уверен, что сегодня свобода выбора в сети скорее миф, чем реальность. Ведь основную часть контента нам преподносят именно рекомендательные алгоритмы онлайн-площадок.

Поэтому в России особое внимание уделяется проблемам цифровой безопасности граждан, особенно на законодательном уровне. Так, Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи старается держать руку на пульсе и вместе с экспертным сообществом работает над совершенствованием законодательства, рассказал его председатель Александр Хинштейн.