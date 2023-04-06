В ДНР отменили смертную казнь после воссоединения с Россией

Правозащитница Шишкова заявила, что в ДНР не исполнили вынесенные приговоры о смертной казни

Донецкая народная республика отменила смертную казнь после вхождения в состав России, вынесенные ранее приговоры не были приведены в исполнение, сообщила депутат народного совета ДНР, правозащитница, член СПЧ при президенте Елена Шишкина.

По ее словам, с момента вхождения ДНР в состав России на территории региона применяется законодательство, не противоречащее федеральному. Такая мера, как смертная казнь, в российском кодексе отсутствует, поэтому ДНР ее не может ни применить, ни назначить по закону, передает ТАСС.

Также Шишкина добавила, что вынесенные ранее приговоры о смертной казни не были исполнены.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что речи о немедленном возвращении смертной казни в России сейчас не идет, но к этому могут прибегнуть, если будут весомые основания – рост тягчайших преступлений или военное время.