Медведев назвал условия возвращения смертной казни

Речи о немедленном возвращении смертной казни в России сейчас не идет, но к этому могут прибегнуть, если будут весомые основания – рост тягчайших преступлений или военное время, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, вернуть смертную казнь могут, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране будет зашкаливать или в случае военного времени, как это делали ранее, передает РИА «Новости».

Также он уточнил, что не нужно будет менять Конституцию. Достаточно изменить сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу о смертной казни. При определенных обстоятельствах они не могут измениться.

Ранее президент России Владимир Путин высказался по этому поводу, отметив, что возвращать смертную казнь не нужно.