Саудовская Аравия с Ираном подтвердили желание восстановить дипотношения

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан и его иранский коллега Мохаммад Амир Абдоллахиян в совместном подписанном заявлении в Китае подтвердили планы восстановить дипотношения и начать подготовку к открытию дипломатических миссий обеих стран, сообщает саудовский телеканал «Аль-Ихбария».

Отмечается, что среди ряда пунктов соглашения имеется «подтверждение достигнутой 10 марта договоренности восстановить дипломатические отношения между двумя странами и начать подготовку к открытию дипмиссий», передает РИА «Новости».

Также телеканал сообщает, что в совместном заявлении Эр-Рияда и Тегерана подчеркивается «намерение следовать духу добрососедства и не вмешиваться во внутренние дела других государств».

Кроме того, по информации телеканала «Аль-Джазира», страны договорились о возобновлении полетов и упрощенной процедуре выдачи виз гражданам двух стран.

Ранее король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил приглашение посетить Эр-Рияд президенту Ирана Ибрахиму Раиси.

Напомним, Тегеран и Эр-Рияд договорились о начале процесса нормализации отношений и о первом шаге – открытии посольств, который стал первым за долгие десятилетия шагом в сторону от большого цивилизационного конфликта.