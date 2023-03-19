Саудовский король пригласил с визитом президента Ирана

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил приглашение посетить Эр-Рияд президенту Ирана Ибрахиму Раиси, сообщил помощник по политическим вопросам в администрации президента Ирана Мохаммад Джамшиди в своем Twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована в России).

Он отметил, что король приветствовал соглашение двух братских стран о восстановлении отношений и пригласил президента Ирана с официальным визитом в Эр-Рияд, сообщает РИА «Новости».

Король призвал к укреплению экономического и регионального сотрудничества между двумя странами, добавил Джамшиди.

Ранее Тегеран и Эр-Рияд договорились о начале процесса нормализации отношений и о первом шаге – открытии посольств, который стал первым за долгие десятилетия шагом в сторону от большого цивилизационного конфликта.