В Компартии Китая пообещали наказать сепаратистов на Тайване

Канцелярия по делам Тайваня при ЦК Компартии КНР: Китай примет решительные меры для наказания сепаратистов на Тайване

Власти Китая примут решительные меры для наказания сепаратистских сил за действия, нацеленные на независимость Тайваня, говорится в заявлении Канцелярии по делам Тайваня при ЦК Коммунистической партии Китая.

После встречи главы администрации Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти в Канцелярии пообещали принять решительные меры для наказания сепаратистских сил за нацеленные «на независимость Тайваня» действия, а также решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность КНР, передает ТАСС.

В Канцелярии призвали администрацию Демократической прогрессивной партии Тайваня окончательно отбросить замыслы о «независимости» острова, предупредив, что направленные в эту сторону действия Тайбэя будут «разбиты вдребезги».

Ранее Китай потребовал от США прекратить официальные контакты с Тайванем и пригрозил Соединенным Штатам решительными мерами по защите суверенитета КНР.