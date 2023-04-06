Китай пригрозил США решительными мерами по защите суверенитета

МИД КНР заявил о готовности Китая принять решительные меры для защиты суверенитета в ответ на действия США и Тайваня

Китай примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.

В МИД КНР заявили, что в ответ на ошибочные акты сговора Соединенных Штатов с Тайванем Китай примет решительные и сильные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, передает ТАСС.

В заявлении также подчеркивается, что Китай призывает США немедленно прекратить повышать уровень содержания отношений с Тайванем, прекратить создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе, прекратить попытки сдерживания Китая при помощи Тайваня и не идти дальше по ошибочному пути.

В МИД КНР подчеркнули, что Тайваньский вопрос является «первой красной линией», которую Соединенным Штатам нельзя пересекать в отношениях с Китаем. Как указывается в заявлении внешнеполитического ведомства КНР, независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью между двумя берегами Тайваньского пролива.

В свою очередь в Минобороны КНР заявили, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет поддерживать высокую степень боевой готовности для защиты национального суверенитета в Тайваньском проливе. В китайском военном ведомстве призвали США неуклонно придерживаться своих политических обязательств перед Китаем по вопросу Тайваня, прекратить грубо вмешиваться во внутренние дела КНР, приостановить любые официальные контакты с Тайванем и повышение уровня содержания отношений между США и Тайванем, перестать размывать и выхолащивать принцип «одного Китая».

В военном ведомстве КНР подчеркнули, что НОАК будет стойко выполнять свою миссию, в любое время поддерживать высокую степень боевой готовности, решительно отстаивать национальный суверенитет и территориальную целостность и непоколебимо поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Ранее Китай потребовал от США прекратить официальные контакты с Тайванем.