Китай потребовал от США прекратить официальные контакты с Тайванем

Вассерман объяснил приветствие жены президента Польши к Зеленскому на русском языке

Вассерман объяснил, почему жена президента Польши поздоровалась с Зеленским на русском языке

Многие поляки хорошо знают русский язык, поскольку это экономически выгодно, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, объясняя причину, по которой супруга польского президента поздоровалась в Варшаве с Зеленским по-русски.

Во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Варшаву супруга главы Польши Анджея Дуды поприветствовала лидера Украины на русском языке. Отмечается, что Зеленский поздоровался первый, причем на мове. Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram назвала эту ситуацию смешной.

«На эту тему есть старый-старый анекдот: украинец – это русский, укушенный поляком. Именно поляки придумали лозунг «Украина – не Россия». Именно они очень многое сделали для того, чтобы осуществить этот лозунг. И именно они, в частности на своей шкуре, убедились, что этот лозунг неизменно оборачивается терроризмом», – говорит Вассерман.

Он рассказывает, что большая часть поляков в советское время учила русский язык. Более того, многие постсоветские поляки его неплохо знают, поскольку взаимодействие с русскими – экономически выгодно. А по-украински говорят немногие, поскольку «никакого ни экономического, ни культурного смысла в этом нет», замечает собеседник.

«Так что, естественно, жена польского президента обратилась к Зеленскому на обычном русском, а не на его украинском. Зеленский, к слову, освоил украинский диалект русского языка с большим трудом, и, по-моему, до сих пор владеет им хуже, чем я. Впрочем, он многим владеет хуже, чем я», – признался депутат.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом утром в среду.