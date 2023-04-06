В Палате представителей США призвали продолжить продажу оружия Тайваню

Спикер Палаты представителей США Маккарти выступил за продолжение продажи вооружений Тайваню

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти по итогам встречи с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь заявил о необходимости продолжать продавать вооружения Тайваню и укреплять экономическое взаимодействие между странами, особенно в сфере торговли и технологий.

Маккарти заверил, что провел очень продуктивную беседу с главой администрации Тайваня. Он также заявил о необходимости принятия ряда мер, среди которых отметил необходимость продолжать продажу вооружений Тайваню, передает ТАСС.

Спикер Палаты представителей США также заявил о необходимости укреплять экономическое взаимодействие США и Тайваня, особенно в сфере торговли и технологий. В заключение он призвал продвигать общие ценности на мировой арене.

Ранее спикер Палаты представителей США встретился с главой администрации Тайваня. Напомним, в марте госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США заявил, что Вашингтон не будет принимать в расчет заявления Пекина о том, что поставки оружия Тайваню являются для КНР красной линией.