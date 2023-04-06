Спикер Палаты представителей США встретился с президентом Тайваня

Associated Press: Спикер Палаты представителей США Маккарти встретился с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти провел встречу с находящейся транзитом в Соединенных Штатах главой администрации (президентом) Тайваня Цай Инвэнь, сообщило Associated Press.

Встреча прошла утром в среду в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии. Associated Press подчеркивает, что это была первая встреча на территории Соединенных Штатов спикера нижней палаты Конгресса США с главой администрации Тайваня с момента разрыва Вашингтоном дипломатических отношений с тайваньской стороной в 1979 году, передает ТАСС.

По оценкам The New York Times, встреча была направлена на то, чтобы продемонстрировать солидарность США с островом на фоне нарастающего напряжения в отношениях с Китаем.

По итогам встречи спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о приверженности Соединенных Штатов развитию связей с Тайванем. По его словам, взаимодействие США с народом Тайваня продолжает расширяться как в части экономических связей, отношений между людьми, так и общих ценностей. Как подчеркнул Маккарти, принципы демократии, мира и свободы, являющиеся основополагающими для дружеских отношений между Вашингтоном и Тайбэем, обрели сейчас наибольшее значение. Он выразил уверенность, что связи США и Тайваня сейчас крепче, чем когда-либо.

Напомним, в прошлый четверг глава администрации (президент) Тайваня Цай Инвэнь прибыла в США с первым визитом за более чем три года, при этом ее присутствие в США носит неофициальный характер и технически рассматривается лишь как транзит.