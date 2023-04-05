Володин анонсировал принятие закона о полном запрете вейпов

Володин: Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля

Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля, сейчас закон готовится в срочном порядке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в срочном порядке готовится закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних, чтобы уже 11 апреля рассмотреть эти поправки в первом (чтении) и в целом, передает РИА «Новости».

Он добавил, что после принятия этой нормы будет инициировано внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы. Володин отметил, что Россия входит в ЕАЭС, при этом в Белоруссии и Казахстане вейпы разрешены. По его словам, необходимо найти решение, которое позволит сделать вейпы дорогим товаром, находясь в правовом поле.

Володин подчеркнул, что это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но всей линейки аналогичных устройств, а также запрета рекламы и размещения на полках магазинов.

Ранее Володин попросил главу правительства Михаила Мишустина поддержать общую позицию депутатов о запрете вейпов для спасения детей.