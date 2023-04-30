В СМИ раскрыли истинный настрой США по отношению к членству Украины в НАТО

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30 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:22  |  vz.ru
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Как российские технологии прорывают санкции Запада

Атомная станция «Аккую» находится на финальных стадиях подготовки к пуску АО "Аккую Нуклеар"/ТАСС
Российский и турецкий лидеры приняли участие в торжественной церемонии по случаю загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Этот проект имеет высочайшее значение, в том числе для России. Запад поставил задачу вытеснить российские технологии с мирового рынка, однако в итоге все происходит наоборот.  Подробности...
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Чего добивается Польша грабежом посольства России

Польша украла деньги у российского посольства Ирина Полина/ТАСС
Польша все активнее входит в конфронтацию с Россией. На этот раз в Варшаве решили изъять все деньги со счетов российского посольства и торгпредставительства. Чем продиктован такой шаг, какие краткосрочные и среднесрочные цели преследует Польша, чем ответит Москва и возможны ли дипломатические отношения между странами в дальнейшем?  Подробности...
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ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
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Интриги США у границ Китая послужат на пользу России

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во время визита в США Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
Опасность ядерного столкновения у восточных границ России усилилась – и это прямо следует из договоренностей, достигнутых между США и Южной Кореей. Речь идет о том, что американские корабли – носители ядерного оружия, включая атомные подводные лодки, смогут заходить в южнокорейские порты. Такого не было десятилетиями. Как ни парадоксально, для России в этом есть даже некая выгода. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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На пороге второй квантовой революции пора вернуться к религиозному сознанию

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
На новом этапе человеческого развития необходимо вернуться к религиозному сознанию, которое откроет наконец перед обществом и государством огромные новые возможности. Подробности...

Олимпиада нам нужна, но не путем унижения страны

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Допустим, бойкот Олимпиады вреден для развития российского спорта. Но вреден ли он для страны в целом? Вреден ли он для государства, восстанавливающего суверенитет, сражающегося за свою независимость? Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Для русских естественно быть имперцами

Пётр Колчин
Пётр Колчин, политолог
Ответственность нашей страны выходит далеко за пределы современной России. Русский солдат и стоит на пути тех, кто желает ввергнуть постсоветское пространство в хаос. И каждый российский школьник невольно отмеряет границы Русского мира от Бреста и Кишинева. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
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Африка бросила вызов Гааге

США вернули Мадуро его миллионы

За что убрали Такера Карлсона

Обсуждение: 4 комментария
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
  • Майские

  • Новогодние
Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
  • С Бразилией

  • С Индией

  • С Китаем
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    Европейские «собачки Вашингтона» изображают раскол

    В СМИ раскрыли истинный настрой США по отношению к членству Украины в НАТО

    30 апреля 2023, 15:54

    Текст: Ольга Иванова

    США считают, что возможно Украине не нужно вступать в НАТО, а закрепить за собой возможные территории удастся только благодаря переговорам, пишет газета Monde.

    Европейский дипломат рассказал изданию, что Вашингтон испытывает «враждебность» к возможному членству Украины в НАТО, вместо этого США предпочитают предоставление Киеву гарантий безопасности в двустороннем порядке, передает РИА «Новости».

    Он также указал на то, что США планируют до президентских выборов в 2024 году добиться некоторой стабилизации в этом кризисе.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев растолковал слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО, как вхождение страны в блок тогда, когда ее территории разделят Польша, Венгрия и Румыния.

    Военкоры показали, как раненный в голову российский боец один атаковал группу ВСУ
    		   
    29 апреля 2023, 18:10
    Текст: Вера Басилая

    Русский боец один атаковал группу ВСУ под Артемовском, получил очередь в голову, выжил и вернулся в дот, сообщили российские военкоры.

    Военкоры опубликовали видео, которое снял беспилотник ВСУ. Дрон зафиксировал провал штурмовой группы 54-й бригады ВСУ, пытавшейся захватить позиции российских бойцов под Артемовском, говорится в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

    На кадры попало, как российский боец один атаковал группу ВСУ, получил очередь в голову, но выжил и, ушел обратно к своим.

    Израсходовав все ручные гранаты, украинские военные отступили, потеряв минимум одного убитым.

    Ранее военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ.

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    Генерал ВСУ сравнил Украину с проигравшей войну «Великой Германией»
    Генерал ВСУ Мельник призвал брать пример с Германии, которая стала великой после поражения в войне

    29 апреля 2023, 17:54

    Текст: Вера Басилая

    Украине следует брать пример с «Великой Германии», которая сумела восстановиться после разгромного поражения и стать самой передовой страной в мире, заявил командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.

    В YouTube-интервью Мельник предположил, что через пять лет после окончания конфликта Украина будет «сильнейшим государством в мире», как «Великая Германия, которая проиграла войну и стала одной из самых передовых стран в мире». Мельник считает, что Украина способна в этом плане обойти Германию, и создать самую могучую армию и сильную экономику, передает РИА «Новости».

    Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в случае успешного наступления ВСУ Киев израсходует последние оставшиеся силы и Украину ждет поражение.

    Коментарии (54)
    В Киеве призвали провести досрочные выборы президента Украины
    Экс-советник Кучмы Соскин призвал провести на Украине выборы из-за ошибок Зеленского
    		   
    29 апреля 2023, 19:57
    Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    На Украине следует создать временное правительство и провести досрочные выборы из-за неспособности Владимира Зеленского решать стоящие перед ним задачи, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Политик считает, что на Украине следует отменить военное положение, назначить временное правительство и провести досрочные выборы президента, поскольку Зеленский показал свою некомпетентность, передает РИА «Новости».

    По мнению Соскина, киевский режим не cможет организовать контрнаступление, также он обратил внимание на серьезные проблемы ВСУ с системами ПВО.

    Президент Украины занимается борьбой с инакомыслящими, а не интересами простых украинцев, подытожил Соскин.

    Ранее экс-советник Кучмы Соскин назвал «надежду на наступление» ВСУ удерживающим Украину от «внутреннего взрыва» фактором.

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    Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ
    Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ на май затяжными дождями
    		   
    29 апреля 2023, 19:30
    Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
    Текст: Вера Басилая

    Сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области сдвигаются, оно может начаться в мае, ежедневные дожди затрудняют передвижение тяжелой техники, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов пояснил, что погодные условия сковывают любые маневры, а из-за дождей ВСУ просто увязнут, но контрнаступление, по его мнению, начнется в мае с установлением сухой погоды, передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России готовы встретить и сокрушительно ударить по группировке врага. Рогов при этом предположил, что контранступление ВСУ может стать последним приказом Зеленского.

    Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая.

    До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к «захвату» Крыма одним маневром.

    В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не нужно считать предстоящее контрнаступление ВСУ решающей битвой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ могут попытаться отвлечь ударами по Курской, Брянской и Белгородской областям прямо перед контрнаступлением. Но, вероятнее всего, основной удар придется по запорожскому направлению.

    Коментарии (14)
    В Сети высмеяли Кулебу за пост о «трибунале» над Россией

    29 апреля 2023, 19:15

    Текст: Вера Басилая

    Пользователи Twitter (ограничен в России) высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию «трибунала» над Россией, и призвали его оставить русских в покое.

    «Вот это коалиция», – иронично отметил один из комментаторов.

    Другой пользователь отметил, что не может дождаться, когда «все украинские политики и пропагандисты предстанут перед судом за всю ложь, коррупцию, мошенничество и казнокрадство». В их числе читатель хотел бы видеть и Кулебу, передает РИА «Новости».

    «Оставьте русских в покое, они нормальные», – написал один из комментаторов.

    «Восьмидесяти процентам мира плевать на этот прозападный трибунал», – подытожили читатели.

    Ранее в январе Европарламент (ЕП) призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине. Соответствующую резолюцию, не имеющую юридической силы, приняли на сессии ЕП в Страсбурге.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему провалилась идея ЕС устроить «трибунал над Россией»

    Коментарии (9)
    Меркель рассказала о попытках предотвратить конфликт Киева и Москвы
    Меркель заявила, что использовала все средства для предотвращения конфликта на Украине
    		   
    30 апреля 2023, 10:36
    Фото: Clemens Bilan/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Все средства, которые были доступны, использовались для предотвращения военного конфликта на Украине, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

    Меркель в интервью Die Zeit рассказала, что пыталась предотвратить эту ситуацию, используя все, что было в ее распоряжении, а то, что это не сработало, не является доказательством того, что пытаться было неправильно, передает Lenta.Ru.

    Дипломатия, по ее словам, это «необходимость». Меркель также вновь выступила в защиту своей политики в отношении России, назвав правильными усилия по урегулированию ситуации на востоке Украины в 2014 году в рамках минского процесса. Она добавила, что «очень сильно беспокоится» об Украине.

    Экс-канцлер ФРГ не стала комментировать вопрос о том, чем могут закончиться военные действия на Украине. При этом она сказала, что считает нужным продумать будущий сценарий, при котором возможны переговоры сторон.

    Напомним, в декабре Ангела Меркель открыто подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Позже она подтвердила, что подписание Минских соглашений дало Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами, так что теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку.

    Коментарии (55)
    В США заявили о потере интереса к Украине из-за конфликта с Китаем
    Американский ведущий Моррис: Администрация президента США Байдена потеряла интерес к Украине из-за конфликта с Китаем
    		   
    30 апреля 2023, 07:43
    Фото: Christian Ohde/
    imago stock&people/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Администрация президента США Джо Байдена потеряла интерес к Украине из-за потенциального конфликта с Китаем, выразил мнение американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

    Моррис, как бы говоря от имени администрации Байдена, заявил, что «мы здесь закончили, Зеленский – все, мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае». Журналист выразил мнение, что на смещение интересов Вашингтона в сторону конфронтации с Китаем указывают, в частности, проведенные на Филиппинах учения американских войск – самые крупные маневры, направленные на имитацию столкновения с Пекином, передает РИА «Новости».

    Не без иронии обозреватель упомянул, что члены палаты представителей и эксперты провели своего рода карточную игру, имитирующую боевые действия в регионе Тайваня в рамках стратегического исследования. Он также отметил, что потенциальный конфликт планируется американскими чиновниками на 2027 год.

    Напомним, в начале апреля Пекин потребовал от Вашингтона прекратить официальные контакты с Тайбеем. Тогда же Китай обвинил США в сговоре с Тайванем и пригрозил решительными мерами по защите суверенитета и территориальной целостности.

    Коментарии (17)
    Пригожин рассказал о продвижении российских отрядов в Артемовске
    Пригожин: ВСУ контролируют 2,98 квадратных километра Артемовска

    29 апреля 2023, 21:44

    Текст: Вера Басилая

    Российские штурмовые отряды продвинулись в Артемовске (украинское название – Бахмут) на 100-150 метров, за противником осталось 2,98 кв. километра территории города, сообщил Евгений Пригожин.

    Пресс-служба Пригожина сообщила в Telegram-канале, что подразделения ЧВК «Вагнер» за сутки продвинулись на 100-150 метров, осталось занять 2,98 кв. километров территории города.

    Ранее ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска.

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    ВС России сбили американский беспилотник ВСУ в районе Энергодара
    Российские ПВО сбили возле Энергодара беспилотник производства США, который использует ВСУ

    29 апреля 2023, 19:07

    Текст: Вера Басилая

    Системы ПВО сбили в районе Энергодара американский беспилотник, который ВСУ использовали для разведки и подготовки диверсий, сообщил представитель силовых структур.

    Отмечается, что ВС России сбили разведывательный беспилотник Quantix Recon от американской компании AeroVironment, он предназначен для автоматизированного сбора данных. Также дрон может вести разведку местности без помощи оператора, передает ТАСС.

    Ранее российские специалисты ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили над Крымским полуостровом два беспилотника.

    Коментарии (0)
    Зеленский решил начать контрнаступление ВСУ без западных истребителей
    Президент Украины Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление ВСУ без западных истребителей

    29 апреля 2023, 22:59

    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отдать приказ о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) без поставок западных истребителей.

    Зеленский признал, что без западной авиации Вооруженным силам Украины придется тяжело: Киев будет терять больше солдат. При этом он заявил, что у Киева больше нет времени, затягивать решение этого вопроса больше нельзя, поэтому ВСУ начнут контрнаступление до поставок западных истребителей, передает РИА «Новости».

    Ранее в субботу бывший депутат Рады Тарас Стецькив призвал Киев начать контрнаступление ВСУ до июльского саммита НАТО в Вильнюсе. В свою очередь основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о готовности ВСУ начать контрнаступление.

    Коментарии (7)
    Британия решила закупить для Украины дальнобойные ракеты
    Британия решила закупить для ВСУ ракеты дальностью от 100 до 300 км
    		   
    30 апреля 2023, 10:20
    Фото: Vuk Valcic/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Лондон планирует закупить для Вооруженных сил Украины (ВСУ) новое оружие, в том числе ракеты дальностью от 100 до 300 км, сообщили в пресс-службе Минобороны Британии.

    Информация на сайте ведомства появилась 14 марта, однако внимание на это обратили только сейчас.

    Помимо дальнобойных ракет, фонд поддержки Украины закупит системы противовоздушной обороны, разведывательные системы, беспилотники, боеприпасы, инженерную технику и тягачи для танков. Общая стоимость вооружения, которое планируется закупить, составляет 520 млн фунтов стерлингов, пишет «Коммерсант».

    Ранее китайские СМИ сообщали, что Британия поставит Киеву боеприпасы с ураном, чтобы не опозориться с танками Challenger 2, которые должны поступить на Украину в ближайшее время, но они оснащены таким образом, что в большинстве случаев совершенно бесполезны.

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    Зеленский признался, что ходит с пистолетом и учится стрелять
    Зеленский: У меня есть пистолет для того, чтобы не попасть в плен к россиянам

    29 апреля 2023, 20:48

    Текст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что носит при себе пистолет на случай, если придется отстреливаться, сообщили украинские СМИ.

    В интервью украинским журналистам Зеленский заявил, что умеет пользоваться оружием. По его словам, в начале СВО в Киеве «в разных частях Банковой находились ящики с оружием и патронами», передает ТАСС.

    Как пояснил Зеленский,  он всегда имеет при себе оружие на случай, если «придется отстреливаться». Он считает позором, если президент Украины попадет в плен к россиянам, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-советник Кучмы Соскин призвал провести на Украине выборы из-за ошибок Зеленского.

    Коментарии (31)
    В Японии предупредили о недовольстве Глобального Юга зацикленностью Запада на Украине
    Daily Shincho: Запад слишком зациклился на Украине, забыв про страны в других частях мира

    29 апреля 2023, 18:31

    Текст: Вера Басилая

    Зацикленность Запада на Украине вызывает недовольство Глобального Юга, который может отказаться поддерживать западные страны, пишет японский журнал Daily Shincho.

    Издание пишет о непростительном «вмешательстве» Украины в спокойствие Глобального Юга, поскольку вся западная помощь сконцентрирована только на Киеве, передает РИА «Новости».

    Также авторы статьи отмечают, что из-за жесткого конфликта между Россией и странами, которые поддерживают Украину, страдают развивающиеся страны.

    В материале подчеркивается, что США и Европа должны признать свое украинофильство, вызывающее недовольство Глобального Юга, который может не оказать Западу широкую поддержку.

    Ранее пользователи Twitter (ограничен в России) раскритиковали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите Global Citizen в Нью-Йорке о том, что Украина «сражается за всех нас», и призвали уволить ее.

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    Захарова сыронизировала по поводу помощи США малому и среднему бизнесу Украины
    		   
    29 апреля 2023, 16:56
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала по поводу прибытия делегации США для подписания договора о помощи малому и среднему бизнесу, предположив, что деньги пойдут на открытие магазина марихуаны.

    Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на сообщение о намерении делегации США в Киеве подписать договор об инвестициях на 25 млн долларов на развитие «быстро развивающегося бизнеса».

    «Это что такое за «малый и средний бизнес» на 25 млн долларов сейчас заколосится на Украине? Откроют на Банковой магазины по продаже марихуаны как в Нью-Йорке?» – с иронией задала вопрос официальный представитель МИД.

    Ранее посол США на Украине сообщила о прибытии в Киев американской делегации якобы для подписания с Зеленским договора об инвестициях на 25 млн долларов для помощи малому и среднему бизнесу.

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    В Днепре радикалы вломились в ночной клуб, где не давали раздавать повестки ВСУ
    В Днепре украинские радикалы вломились в ночной клуб «Сохо», представители которого не давали раздавать повестки в ВСУ

    29 апреля 2023, 23:57

    Текст: Антон Никитин

    В Днепропетровске (на Украине город переименован в Днепр) члены украинской праворадикальной организации «C14» (запрещена в РФ) вломились в ночной клуб «Сохо», представители которого не давали сотрудникам военкомата раздавать посетителям повестки о призыве в ВСУ, сообщает интернет-издание «Страна».

    Как сообщило интернет-издание «Страна» в своем Telegram-канале, в днепропетровский ночной клуб «Сохо» пришли члены украинской праворадикальной организации «C14» (запрещена в РФ) (в том числе один из руководителей организации Сергей Бондарь) и представители военкомата, которых ранее в клубе не допустили к проверке документов у посетителей, и потребовали, чтобы вышла хозяйка заведения и извинилась перед ними.

    Как сообщает издание, вместе с украинскими радикалами и сотрудниками военкомата в ночной клуб пришел замглавы областной полиции Владимир Богонос. Он сообщил об открытии уголовного производства из-за действий хозяйки заведения, мешавшей сотрудникам военкомата выполнять свои обязанности по проверке у посетителей документов и вручении им повесток о призыве на военную службу в ВСУ.

    Богонос заявил, что в клуб пришли «неравнодушные граждане» и военные, чтобы собственница заведения извинилась за свои слова и поведение. Не дождавшись появления хозяйки заведения, Бондарь и радикалы проникли во внутренние помещения клуба, однако собственницу заведения так и не нашли. Тогда радикалы начали расклеивать на стенах листовки с призывами к мобилизации и разрисовали стены надписями «Война для всех».

    Тем временем главарь украинской праворадикальной организации «C14» (запрещена в РФ) Евгений Карась разместил у себя в соцсетях призыв приходить к ночному клубу, после чего у «Сохо» начали собираться люди, называющие себя военными и требующие извинений от владелицы заведения.

    К клубу на улице Яворницкого, 47А также прибыли несколько человек, выступающих в поддержку «Сохо», адвокат владелицы клуба и сотрудники полиции. Самой хозяйки клуба, по словам юриста, на месте нет.

    Напомним, во вторник люди в военной форме начали вручать повестки о призыве на военную службу в Вооруженные силы Украины около ресторана «Макдоналдс» в Днепре.

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