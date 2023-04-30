В Киеве раскрыли цель атаки на нефтебазу в Крыму

Российская артиллерия загнала в ловушку ВСУ под Авдеевкой

Артиллерийские расчеты ВС России с помощью дронов заманили в ловушку украинские подразделения под Авдеевкой и нанесли удар по их позициям.

Беспилотники-разведчики отследили перемещения подразделений ВСУ под Авдеевкой и передали данные в режиме реального времени российской артиллерии, которая нанесла несколько точечных ударов, что заставило противника покинуть укрытия, передает РИА «Новости».

Артиллерийский налет продолжался и во время бегства украинских солдат и смены ими позиций, в итоге удар также был нанесен по блиндажу, где скрылся противник. Укрытие было поражено вместе со скопившимися в нем войсками.

Ранее ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон».