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В Киеве раскрыли цель атаки на нефтебазу в Крыму
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Атака, которая была совершена на нефтебазу в Севастополе, является частью подготовки к контрнаступлению ВСУ, сообщают украинские СМИ.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала это событие подготовкой ВСУ к полномасштабному наступлению, передает РИА «Новости».
В субботу в Севастополе в районе Казачьей бухты начал гореть резервуар с топливом. Губернатор города заявил, что до нефтебазы в Севастополе смог долететь только один беспилотник ВСУ, второй был сбит силами ПВО.
Военкоры показали, как раненный в голову российский боец один атаковал группу ВСУ
Русский боец один атаковал группу ВСУ под Артемовском, получил очередь в голову, выжил и вернулся в дот, сообщили российские военкоры.
Военкоры опубликовали видео, которое снял беспилотник ВСУ. Дрон зафиксировал провал штурмовой группы 54-й бригады ВСУ, пытавшейся захватить позиции российских бойцов под Артемовском, говорится в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
На кадры попало, как российский боец один атаковал группу ВСУ, получил очередь в голову, но выжил и, ушел обратно к своим.
Израсходовав все ручные гранаты, украинские военные отступили, потеряв минимум одного убитым.
Ранее военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ.
Российская артиллерия загнала в ловушку ВСУ под Авдеевкой
Артиллерийские расчеты ВС России с помощью дронов заманили в ловушку украинские подразделения под Авдеевкой и нанесли удар по их позициям.
Беспилотники-разведчики отследили перемещения подразделений ВСУ под Авдеевкой и передали данные в режиме реального времени российской артиллерии, которая нанесла несколько точечных ударов, что заставило противника покинуть укрытия, передает РИА «Новости».
Артиллерийский налет продолжался и во время бегства украинских солдат и смены ими позиций, в итоге удар также был нанесен по блиндажу, где скрылся противник. Укрытие было поражено вместе со скопившимися в нем войсками.
Ранее ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон».
В Киеве призвали провести досрочные выборы президента Украины
Экс-советник Кучмы Соскин призвал провести на Украине выборы из-за ошибок Зеленского
На Украине следует создать временное правительство и провести досрочные выборы из-за неспособности Владимира Зеленского решать стоящие перед ним задачи, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политик считает, что на Украине следует отменить военное положение, назначить временное правительство и провести досрочные выборы президента, поскольку Зеленский показал свою некомпетентность, передает РИА «Новости».
По мнению Соскина, киевский режим не cможет организовать контрнаступление, также он обратил внимание на серьезные проблемы ВСУ с системами ПВО.
Президент Украины занимается борьбой с инакомыслящими, а не интересами простых украинцев, подытожил Соскин.
Ранее экс-советник Кучмы Соскин назвал «надежду на наступление» ВСУ удерживающим Украину от «внутреннего взрыва» фактором.
Генерал ВСУ сравнил Украину с проигравшей войну «Великой Германией»
Генерал ВСУ Мельник призвал брать пример с Германии, которая стала великой после поражения в войне
Украине следует брать пример с «Великой Германии», которая сумела восстановиться после разгромного поражения и стать самой передовой страной в мире, заявил командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.
В YouTube-интервью Мельник предположил, что через пять лет после окончания конфликта Украина будет «сильнейшим государством в мире», как «Великая Германия, которая проиграла войну и стала одной из самых передовых стран в мире». Мельник считает, что Украина способна в этом плане обойти Германию, и создать самую могучую армию и сильную экономику, передает РИА «Новости».
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в случае успешного наступления ВСУ Киев израсходует последние оставшиеся силы и Украину ждет поражение.
Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ
Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ на май затяжными дождями
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Сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области сдвигаются, оно может начаться в мае, ежедневные дожди затрудняют передвижение тяжелой техники, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов пояснил, что погодные условия сковывают любые маневры, а из-за дождей ВСУ просто увязнут, но контрнаступление, по его мнению, начнется в мае с установлением сухой погоды, передает РИА «Новости».
По его словам, ВС России готовы встретить и сокрушительно ударить по группировке врага. Рогов при этом предположил, что контранступление ВСУ может стать последним приказом Зеленского.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к «захвату» Крыма одним маневром.
В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не нужно считать предстоящее контрнаступление ВСУ решающей битвой.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ могут попытаться отвлечь ударами по Курской, Брянской и Белгородской областям прямо перед контрнаступлением. Но, вероятнее всего, основной удар придется по запорожскому направлению.
В Сети высмеяли Кулебу за пост о «трибунале» над Россией
Пользователи Twitter (ограничен в России) высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию «трибунала» над Россией, и призвали его оставить русских в покое.
«Вот это коалиция», – иронично отметил один из комментаторов.
Другой пользователь отметил, что не может дождаться, когда «все украинские политики и пропагандисты предстанут перед судом за всю ложь, коррупцию, мошенничество и казнокрадство». В их числе читатель хотел бы видеть и Кулебу, передает РИА «Новости».
«Оставьте русских в покое, они нормальные», – написал один из комментаторов.
«Восьмидесяти процентам мира плевать на этот прозападный трибунал», – подытожили читатели.
Ранее в январе Европарламент (ЕП) призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине. Соответствующую резолюцию, не имеющую юридической силы, приняли на сессии ЕП в Страсбурге.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему провалилась идея ЕС устроить «трибунал над Россией»
Меркель рассказала о попытках предотвратить конфликт Киева и Москвы
Меркель заявила, что использовала все средства для предотвращения конфликта на Украине
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Все средства, которые были доступны, использовались для предотвращения военного конфликта на Украине, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель в интервью Die Zeit рассказала, что пыталась предотвратить эту ситуацию, используя все, что было в ее распоряжении, а то, что это не сработало, не является доказательством того, что пытаться было неправильно, передает Lenta.Ru.
Дипломатия, по ее словам, это «необходимость». Меркель также вновь выступила в защиту своей политики в отношении России, назвав правильными усилия по урегулированию ситуации на востоке Украины в 2014 году в рамках минского процесса. Она добавила, что «очень сильно беспокоится» об Украине.
Экс-канцлер ФРГ не стала комментировать вопрос о том, чем могут закончиться военные действия на Украине. При этом она сказала, что считает нужным продумать будущий сценарий, при котором возможны переговоры сторон.
Напомним, в декабре Ангела Меркель открыто подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Позже она подтвердила, что подписание Минских соглашений дало Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами, так что теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку.
В США заявили о потере интереса к Украине из-за конфликта с Китаем
Американский ведущий Моррис: Администрация президента США Байдена потеряла интерес к Украине из-за конфликта с Китаем
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Администрация президента США Джо Байдена потеряла интерес к Украине из-за потенциального конфликта с Китаем, выразил мнение американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
Моррис, как бы говоря от имени администрации Байдена, заявил, что «мы здесь закончили, Зеленский – все, мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае». Журналист выразил мнение, что на смещение интересов Вашингтона в сторону конфронтации с Китаем указывают, в частности, проведенные на Филиппинах учения американских войск – самые крупные маневры, направленные на имитацию столкновения с Пекином, передает РИА «Новости».
Не без иронии обозреватель упомянул, что члены палаты представителей и эксперты провели своего рода карточную игру, имитирующую боевые действия в регионе Тайваня в рамках стратегического исследования. Он также отметил, что потенциальный конфликт планируется американскими чиновниками на 2027 год.
Напомним, в начале апреля Пекин потребовал от Вашингтона прекратить официальные контакты с Тайбеем. Тогда же Китай обвинил США в сговоре с Тайванем и пригрозил решительными мерами по защите суверенитета и территориальной целостности.
Пригожин рассказал о продвижении российских отрядов в Артемовске
Пригожин: ВСУ контролируют 2,98 квадратных километра Артемовска
Российские штурмовые отряды продвинулись в Артемовске (украинское название – Бахмут) на 100-150 метров, за противником осталось 2,98 кв. километра территории города, сообщил Евгений Пригожин.
Пресс-служба Пригожина сообщила в Telegram-канале, что подразделения ЧВК «Вагнер» за сутки продвинулись на 100-150 метров, осталось занять 2,98 кв. километров территории города.
Ранее ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска.
Российские бойцы впервые показали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром
РИА «Новости»: Российские штурмовые отряды впервые показали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром
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Российские штурмовые отряды показали склады с вооружением и боеприпасами в освобожденных соляных шахтах в селе Парасковиевке под Соледаром в ДНР, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить.
Один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что вооружение, которое было необходимо, со складов они вывезли, а после все заминировали на уничтожение и оставили. По его словам, заминировали зажигательными бомбами, они планировали, что в случае взрыва сгорело бы всё. Он отметил, что на складах до сих пор находится большое количество стрелкового оружия и боеприпасов к нему, передает РИА «Новости».
Как указал боец ЧВК «Вагнер», на складах обнаружено 292 тыс. ящиков с ППШ, в каждом ящике по 10 штук, и это помимо другого вооружения.
Он уточнил, что после того как шахты перешли под контроль бойцов группы, их начали разминировать. Военный рассказал, почему план ВСУ не сработал, отметив, что они ошиблись при установке взрывчатки, в результате шахта сама взорвалась вверху, а на складах оборвало цепь. По его словам, только в проходе стояло четыре с половиной тонны тротила с пластитом. Кроме того, он отметил, что в разных частях подземных складов были расставлены мины-ловушки.
В феврале министр обороны России Сергей Шойгу объявил об освобождении Соледара.
ВС России сбили американский беспилотник ВСУ в районе Энергодара
Российские ПВО сбили возле Энергодара беспилотник производства США, который использует ВСУ
Системы ПВО сбили в районе Энергодара американский беспилотник, который ВСУ использовали для разведки и подготовки диверсий, сообщил представитель силовых структур.
Отмечается, что ВС России сбили разведывательный беспилотник Quantix Recon от американской компании AeroVironment, он предназначен для автоматизированного сбора данных. Также дрон может вести разведку местности без помощи оператора, передает ТАСС.
Ранее российские специалисты ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили над Крымским полуостровом два беспилотника.
В Киеве пожаловались на неисправные итальянские самоходки
FT: Ни одна из переданных в этом году Украине Италией 20 самоходок не была готова к бою
В Киеве пожаловались на неспособность ни одной из 20 переданных Италией самоходных гаубиц технически выдержать бой, сообщает Financial Times со ссылкой на советников Минобороны Украины.
В Telegram-канале «RT на русском» указано, Соединенные Штаты все еще не поставили для ВСУ ракеты большой дальности или истребители F-16.
Издание отмечает, что в Киеве растут опасения, что имеющихся артиллерийских боеприпасов и другого вооружения не хватит для запланированного контрнаступления.
Ранее появилось мнение, что ВСУ готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая.
Зеленский решил начать контрнаступление ВСУ без западных истребителей
Президент Украины Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление ВСУ без западных истребителей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отдать приказ о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) без поставок западных истребителей.
Зеленский признал, что без западной авиации Вооруженным силам Украины придется тяжело: Киев будет терять больше солдат. При этом он заявил, что у Киева больше нет времени, затягивать решение этого вопроса больше нельзя, поэтому ВСУ начнут контрнаступление до поставок западных истребителей, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу бывший депутат Рады Тарас Стецькив призвал Киев начать контрнаступление ВСУ до июльского саммита НАТО в Вильнюсе. В свою очередь основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о готовности ВСУ начать контрнаступление.
Зеленский признался, что ходит с пистолетом и учится стрелять
Зеленский: У меня есть пистолет для того, чтобы не попасть в плен к россиянам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что носит при себе пистолет на случай, если придется отстреливаться, сообщили украинские СМИ.
В интервью украинским журналистам Зеленский заявил, что умеет пользоваться оружием. По его словам, в начале СВО в Киеве «в разных частях Банковой находились ящики с оружием и патронами», передает ТАСС.
Как пояснил Зеленский, он всегда имеет при себе оружие на случай, если «придется отстреливаться». Он считает позором, если президент Украины попадет в плен к россиянам, передает РИА «Новости».
Ранее экс-советник Кучмы Соскин призвал провести на Украине выборы из-за ошибок Зеленского.
Британия решила закупить для Украины дальнобойные ракеты
Британия решила закупить для ВСУ ракеты дальностью от 100 до 300 км
Лондон планирует закупить для Вооруженных сил Украины (ВСУ) новое оружие, в том числе ракеты дальностью от 100 до 300 км, сообщили в пресс-службе Минобороны Британии.
Информация на сайте ведомства появилась 14 марта, однако внимание на это обратили только сейчас.
Помимо дальнобойных ракет, фонд поддержки Украины закупит системы противовоздушной обороны, разведывательные системы, беспилотники, боеприпасы, инженерную технику и тягачи для танков. Общая стоимость вооружения, которое планируется закупить, составляет 520 млн фунтов стерлингов, пишет «Коммерсант».
Ранее китайские СМИ сообщали, что Британия поставит Киеву боеприпасы с ураном, чтобы не опозориться с танками Challenger 2, которые должны поступить на Украину в ближайшее время, но они оснащены таким образом, что в большинстве случаев совершенно бесполезны.