NYT: Контрнаступление ВСУ вряд ли закончится «успехом» из-за измотанности солдат после 14 месяцев непрекращающихся боев

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) вряд ли закончится «успехом», так как украинские солдаты измотаны после 14 месяцев непрекращающихся боев, к тому же у ВСУ сокращаются запасы оружия, выразил мнение обозреватель New York Times Майкл Швирц в своем материале.

Автор статьи признался, что поставленные руководством ВСУ перед украинскими войсками боевые задачи его пугают. Швирц констатировал, что после 14 месяцев непрекращающихся боев украинские солдаты измотаны. Кроме того, у ВСУ сокращаются запасы оружия, напомнил журналист, передает РИА «Новости».

Швирц констатировал, что для теоретического «успеха» Украине потребуется преодолеть хорошо укрепленные российские рубежи, а также недостатки своей армии. Он привел мнение американских официальных лиц о том, что значительные изменения на поле боя в результате украинского контрнаступления маловероятны.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отдать приказ о начале контрнаступления ВСУ, не дожидаясь поставок западных истребителей.