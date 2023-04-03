Эксперт: «План Маршалла» загнал Европу в экономическую зависимость от США

Политолог Григорьев: У Европы не осталось шансов на восстановление суверенной экономической политики

В середине ХХ века Вашингтон нагло вмешался во внутренние процессы европейского континента. Государства Старого Света после Второй мировой оказались в зависимости от Штатов, от которой они не могут оправиться по сей день. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Максим Григорьев. Напомним, 3 апреля 1948 года президент США Гарри Трумэн утвердил так называемый План Маршалла.

«План Маршалла», то есть программа по восстановлению Европы, лишь на бумаге являлся гуманитарной инициативой. Фактически его главной целью стало установление политического и экономического контроля над Европой. США вмешивались в суверенную политику таких стран, как Франция и Германия», – сказал Максим Григорьев, член Общественной палаты (ОП), глава Международного общественного трибунала по Украине.

«Демократические процессы государств Старого Света были нарушены. Европейское руководство осознавало последствия подобного сближения с Вашингтоном, однако американский диктат практически вынудил их подписать все необходимые документы и выполнить ряд требований», – считает политолог.

«Более того, США намеренно навязали Европе использование доллара при внешних торговых операциях. Американский бизнес получил колоссальные преференции, оставив без средств тысячи европейских предпринимателей. Таким образом, благополучие многих европейских стран было разменяно на корыстное самоутверждение Штатов», – отмечает эксперт.

«Именно через Европу США начали процесс долларизации всемирной экономики. В настоящий момент по всей планете ведется борьба с валютной гегемонией Вашингтона. Китай и Россия, вне всяких сомнений, вносят в этот процесс важный вклад, однако недовольных текущим положением дел гораздо больше», – подчеркивает Григорьев.

«Страны Латинской Америки и Азии прекрасно осознают опасность нахождения в долларовой зоне. Достаточно наглядной стала блокировка заграничных российских активов. Это недвусмысленный сигнал – ни одна страна отныне не может чувствовать себя в безопасности», – акцентирует политолог.

«В случае с Европой надо признать, что никаких шансов на выживание у Старого Света не осталось. Страны ЕС не способны на реализацию суверенных экономических реформ. Для этого необходимо появление качественно новых руководителей, однако вероятность их прихода в правительство крайне мала», – резюмирует Григорьев.

Напомним, 3 апреля 1948 года американский президент Гарри Трумэн подписал закон «Об экономическом сотрудничестве». Данное событие вошло в историю как начало реализации «плана Маршалла». Издание Коммерсантъ напоминает, что эта инициатива стала началом открытой демонстрации Вашингтона претензий на мировое лидерство.

В мае 1947-го глава подразделения политического планирования Госдепартамента США Джордж Кеннан в письме заместителю госсекретаря Дину Ачесону отмечал, что предоставление помощи со стороны Штатов странам Европы должно быть поддержано только «в случае удовлетворяющей взаимосвязи между ожидаемыми результатами и затраченными американскими ресурсами и усилиями».

Фактически «план Маршалла» подстегнул европейские правительства встать в очередь за финансовой помощью Штатов. Общий объем запросов составил порядка 22 млрд долларов, из которых Конгресс одобрил 17. В настоящее время в большинстве исторических источников фигурируют цифры реально предоставленной помощи – 11,8 млрд, а вместе с дополнительными грантами и ссудами – свыше 13 млрд.

До сих пор Вашингтон испытывает потребность в уничтожении ЕС как главного экономического конкурента. На это недавно указывал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его мнению, США готовы биться с РФ не только до последнего украинца, но и до последнего европейца.

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