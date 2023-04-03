Губернатор: Новосибирской области удалось расширить рынки сбыта вопреки санкциям

Губернатор Травников рассказал о развитии экономики региона в условиях санкционного давления Запада

Несмотря на все сложности с логистикой из-за санкций, предприятиям региона удается расширять рынки сбыта продукции. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников по итогам семинара-совещания по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления».

«Экономика Новосибирской области очень диверсифицирована. У нас расположены все предприятия обрабатывающей промышленности – от микроэлектроники до металлургии», – отметил губернатор региона Андрей Травников.

Он рассказал, что импортозамещение подтолкнуло развитие фармацевтики и радиоэлектронной промышленности. Кроме того, новые задачи от Минобороны России дали мощный толчок для большого объема заказов оборонно-промышленного комплекса, добавил собеседник.

Травников отдельно обратил внимание на такой сектор промышленности, как малые инновационные предприятия. «Они включились в решение задач импортозамещения, обеспечения технологического суверенитета. Например, одно из наших новых предприятий производит промышленные томографы», – рассказал он.

Губернатор Новосибирской области также принял участие в работе круглого стола «Наука для промышленности» и поделился темами, которые обсуждались в ходе мероприятия. «Речь шла о научных исследованиях. Мы пришли к интересному выводу: промышленности не хватает тех гибких инструментов финансирования, которые сегодня есть в науке. Под эгидой Минобрнауки РФ и Российского научного фонда есть достаточно удобные инструменты гибкого единого финансирования научных исследований», – указал Травников.

«Этого не хватает в программах Минпромторга РФ. По крайней мере, такие запросы исходят от руководителей крупных компаний, в структуре которых есть собственные RnD-подразделения (научно-исследовательские подразделения – прим. ВЗГЛЯД) или существует практика взаимодействия с научными образовательными организациями. Поэтому одно из предложений, которые мы сегодня будем выдвигать, – это донастроить программы софинансирования НИОКР по линии Минпромторга», – добавил он.

Также, по словам главы Новосибирской области, проблема сбыта продукции очень актуальна для руководителей промышленных предприятий и коммерческих компаний. «Решение у нее одно – производство конкурентноспособной продукции, которая была бы востребована не только в России, но и за ее пределами», – считает собеседник.

«Новосибирской области удается решать эту задачу», – считает Травников. В качестве примера он привел данные по экспорту продукции агропромышленного комплекса. «В прошлом году Новосибирская область – №1 по объему экспорта АПК в Сибирском федеральном округе», – отметил собеседник. – «Практически в каждой сфере, в каждой отрасли есть изделия, продукция, которые предприятия очень активно экспортируют за пределы нашей страны даже в условиях санкционного давления».

Однако, по мнению Травникова, сейчас увеличению экспорта мешает резко возросшая нагрузка на транспортную инфраструктуру в Сибири из-за переориентации торговых потоков. «Те самые пресловутые проблемы «Восточного полигона» РЖД, Транссиба и БАМа, которые влияют не только на вывоз традиционных товаров, как каменный уголь, но и зерна, стройматериалов», – перечислил Травников.





Напомним, в понедельник в Москве прошел семинар-совещание по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления». Профильная комиссия Госсовета подготовит порядка 30 предложений по усовершенствованию уже существующих мер поддержки промышленности РФ в условиях санкций.



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