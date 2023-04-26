В Кремле решили выяснить позицию ЮАР по членству в МУС

В ходе двусторонних контактов с Южно-Африканской Республикой (ЮАР) Москва будет прояснять позицию страны о членстве в Международном уголовном суде (МУС), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, что власти республики намерены рассмотреть вопрос выхода из состава МУС в соответствии с решением правящей партии «Африканский национальный конгресс», после чего последовало опровержение со стороны администрации президента.

В любом случае намеченному на август саммиту БРИКС в ЮАР «будут предшествовать двусторонние контакты», передает его слова ТАСС.

Что касается самого саммита БРИКС, Песков заверил, что «Россия принила и будет принимать активное участие в работе объединения», поскольку является важным и ответственным участником БРИКС. «Конечно, мы будем принимать участие в работе саммита в ЮАР», – заключил он.