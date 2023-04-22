Глава Минобороны Италии неожиданно призвал к мирным переговорам на Украине

Министр обороны Италии Крозетто: Украинский конфликт можно решить только переговорами

Единственное, что Запад может попытаться сделать, это не закончить войну, а прекратить столкновение, усадить за стол переговоров Украину и Россию, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете La Stampa.

Крозетто отметил, что Италия оказывает военную помощь Украине, но и пытается добиться мирных переговоров, передает РИА «Новости».

По его словам, все страны «подливают бензин в огонь, но нет ни одного пожарного». Министр считает, что ООН, которая должна тушить пожары в мире, утратила такую функцию.

Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил уже около 1 млрд евро, поддержка Киева будет продолжаться.