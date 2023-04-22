В Белгородской области из-за обнаружения взрывоопасного предмета началась эвакуация 3 тыс. человек

Глава Белгородского региона Гладков: Взрывоопасный предмет нашли на улице Шаландина, началась эвакуация 17 жилых домов

В связи с обнаружением взрывоопасного предмета по адресу Шаландина, 15 специалисты Минобороны приняли решение обезвредить его после эвакуации населения из 17 стоящих поблизости жилых домов, это более 3 тыс. человек, заявил глава Белгородского региона Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале он сообщил, что взрывоопасный предмет был найден саперами, взрывотехники Минобороны приняли решение обезвредить его на полигоне.

Уточняется, что в данный момент началась эвакуация 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров – всего более 3 тыс. человек.

«Для обеспечения безопасности будем вывозить людей в пункты временного размещения, где есть все необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием», – подчеркнул Гладков.

Губернатор сообщил, что к 13.00 в районе дома 5а на Шаландина и в районе дома 30 на Малой Губкина будут организованы два пункта сбора. К ним будут подаваться автобусы. Выделено 90 единиц транспорта.

Ранее Минобороны сообщило, что при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. По данным ведомства, в результате инцидента имеются повреждения жилых строений, жертв нет, проводится расследование.

