СК опубликовал видео с места взрыва в Петербурге

Следственный комитет опубликовал видео с места гибели военкора Татарского

Российский Следственный комитет опубликовал видеозапись, сделанную на месте взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

На видео показаны последствия взрыва как снаружи, так и внутри кафе. В ведомстве сообщили, что сработало неизвестное взрывное устройство. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК, передает РИА «Новости».

Следственный комитет направил в Санкт-Петербург опытных криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) для помощи в расследовании, передает ТАСС.

Прокурор города Виктор Мельник заверил, что следственные мероприятия на месте взрыва будут проведены максимально быстро. Он подтвердил, что при взрыве погиб один и пострадали по крайней мере 25 человек.

Напомним, в результате взрыва в кафе «Стрит-бар» в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. По факту убийства общеопасным способом открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК.