По факту убийства военкора Владлена Татарского в Петербурге возбуждено уголовное дело

Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное по факту взрыва в одном из кафе города, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. По предварительным данным, в результате этого погиб военкор, известный под псевдонимом Владлен Татарский, также ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется», – говорится в Telegram-канале СК.

По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Отмечается, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербург.

Ранее МВД России подтвердило гибель военкора Владлена Татарского, 16 человек пострадали. Сообщалось, что в Петербурге взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной.