МИД: Россия и КНР готовят упрощающее поездки туристических групп соглашение

МИД: Россия и КНР готовят соглашение, упрощающее поездки туристических групп между странами

Россия и КНР готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп, оно предполагает сокращение минимального состава групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания и внедрение электронного документооборота, заявил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

По его словам, готовится к подписанию новое соглашение, предусматривающее сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания с 15 до 21 дня и внедрение электронного документооборота, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что предпринимаются шаги по перезапуску приостановленного российско-китайского межправсоглашения о безвизовых групповых туристических поездках 2000 года.

Климов рассказал, что тема либерализации визового режима с КНР обсуждается в России регулярно на различных уровнях. По его словам, Россия настроена на продолжение совместной работы с Пекином, нацеленной на достижение содержательных договоренностей в визовой сфере.

Он добавил, что Москва убеждена, что совместными усилиями Россия и КНР смогут обеспечить планомерное восстановление масштабных двусторонних гуманитарных обменов.

Климов отметил, что Китай включен в утвержденные соответствующими распоряжениями правительства России перечни иностранных государств, гражданам которых в скором времени начнет оформляться единая электронная виза и гражданам которых уже выдается обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения.

Он рассказал также, что заинтересованность европейцев в деловых и туристических поездках в Россию сохраняется, несмотря на антироссийскую риторику, в первом квартале 2023 года загранучреждениями МИД России в странах Европы было выдано 48,5 тыс. виз, из них 27,6 тыс. – туристические, 8,2 тыс.– деловые.

По оценке МИД, перспективы дальнейшего роста числа поездок европейцев в Россию в первую очередь зависят от темпов восстановления транспортной логистики.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на первой личной встрече с главой МИД КНР Цинь Ганом заявил, что Россия и Китай имеют далеко идущие планы развития двустороннего взаимодействия.